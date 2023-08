El técnico de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, aseguró que el delantero paraguayo Adam Bareiro entrenará con normalidad con el plantel, e integrará el equipo que debutará el próximo domingo ante Lanús por la Copa de la Liga de fútbol.



"Me dijo el médico que por precaución preferiría que no entrene hoy, pero mañana ya va a entrenar a la par del grupo. Ayer tuvo un golpe (sufrió un traumatismo de rodilla), le hicieron todos los estudios y no salió nada", explicó el entrenador en rueda de prensa.



Respecto a la posibilidad de que en el equipo figuren las últimas incorporaciones de San Lorenzo, Insúa vaticinó que los delanteros Carlos Auzqui y Federico Girotti "van a estar concentrados y después veremos el desarrollo del juego, a ver si van a poder sumar minutos".



En cambio, descartó al mediocampista uruguayo Gastón Ramírez, que se lesionó en su primer entrenamiento.



Por último, el "Gallego" consideró como principal objetivo en este campeonato "mejorar" el tercer lugar que San Lorenzo conquistó el torneo pasado. Teniendo en cuenta lo que afirmó Insúa, el probable equipo para el próximo domingo será:



Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Campi y Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni y Malcom Braida; Iván Leguizamón o Carlos Auzqui, Adam Bareiro o Federico Girotti y Nahuel Barrios.



Por otra parte, en el estadio Pedro Bidegain, con la presencia del atacante Nicolás Blandi y el arquero Augusto Batalla, San Lorenzo organizó el primer Encuentro de Capitanes de todas las disciplinas deportivas en el marco de una política para generar identificación con el club.