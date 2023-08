Los vecinos de La Plata que habían sido evacuados volvieron a sus casas, luego de permanecer en los centros dispuestos para refugiarse, tras el temporal que dejó a más de un millar de familias afectadas ante la caída de unos 155 milímetros de agua en un día y que obligó a debieran dejar sus viviendas un total de 354 personas, se informó hoy oficialmente.



Según el último reporte de la Dirección Provincial de Defensa Civil y la Superintendencia de Seguridad se realizaron durante la jornada de ayer alrededor de 500 asistencias, al tiempo que se contabilizaban unas 280 personas en los centros de evacuación en La Plata y unas 354 damnificados de toda la provincia.



En ese marco, desde la Municipalidad de La Plata se informó que ya no quedan vecinos alojados en los centros de evacuados y que todos regresaron a sus domicilios.



Se indicó que ante el nuevo panorama se cerró el espacio de calle 517 entre 171 y 172 (Melchor Romero), mientras que aquellos ubicados en 137 entre 61 y 62 (Los Hornos) y en avenida 7 entre 77 y 78 (Villa Elvira) seguirán operando como centros de referencia donde se reciben donaciones, que el municipio distribuirá casa por casa en los operativos barriales que lleva a cabo en las zonas más perjudicadas.



"Muchos eligieron autoevacuarse en viviendas de vecinos y familiares, en lugares no afectados, otro tanto se negó a ser evacuada y permaneció en sus hogares", indicó hoy a Télam, el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García.



Además, explicó que la situación permaneció durante todo el día bajo control operativo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y que no hubo "registros de víctimas importantes", pero que "lamentablemente muchos vecinos perdieron pertenencias y daños en sus viviendas".



La capital bonaerense fue la que mayores consecuencias sufrió durante la madrugada del jueves y durante toda la jornada de ayer por el fuerte temporal que se abatió sobre la región.



La tormenta dejó más de un millar de familias platenses afectadas por la caída de más de 155 milímetros de agua en solo un día, un fenómeno climático histórico del que no se tiene constancia para el mes de agosto en los últimos 60 años, complicando mas las localidades de Los Hornos, Melchor Romero, Abasto y Lisandro Olmos.



El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y candidato a intendente de La Plata por Unión por la Patria, Julio Alak, aseguró que "la inundación que afectó a más de 30.000 vecinos de La Plata se debe a la falta de obras básicas, como la limpieza de bocas de tormenta, ductos, alcantarillado y la realización de nuevos desagües pluviales, que el municipio tendría que haber realizado por el crecimiento sin planificación que ha tenido la ciudad".



Durante una recorrida por los barrios más afectados, quien fuera intendente platense durante 16 años, precisó que "en los desagües troncales de la red primaria, realizada por el gobierno nacional y el gobernador, Axel Kicillof, el desagote de los arroyos funcionó bien, pero no sucedió lo mismo en la red secundaria, periurbana, por la falta de desmalezamiento, proyectos de obra que no están avalados en términos hidráulicos, suciedad, zanjas y cruces de calles tapados".



"Aunque parezcan obras menores hacen que el agua entre rápidamente a las viviendas y si, además, las obras de pavimentación que se hicieron este año electoral se hubieran hecho con los proyectos hidráulicos correspondientes no hubiera pasado lo que pasó, donde vimos que la basura tapó cunetas y convirtió en diques a los puentes sobre arroyos y canales", afirmó.



También Alak detalló que "estuvimos haciendo una recorrida por Romero, Abasto Los Hornos, sectores de Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y Etcheverry, que son las zonas más afectadas, distribuyendo los elementos que nos pide la población, como vestimenta, colchones, ropa, cloro, alimentos, agua potable y elementos para el hogar, como chapas e instalaciones eléctricas".