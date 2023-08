DOMINGO 20

MÚSICA

Bocanada A 40 años de la recuperación de la democracia, el CCK continúa con el ciclo de conciertos Discos esenciales 1983-2023, dedicado a recrear las obras fundamentales del período. En esta oportunidad, Lisandro Aristimuño en dirección, guitarras y voz, recrea el disco de Gustavo Cerati que marcó, según el propio artista, “el primer paso serio en una carrera solista”. El cantante se presenta con Mariano Domínguez en bajo, Fernando Kabusacki en guitarra, Juan Pablo Alfieri en batería, Ariel Polenta en teclados, Rocío Aristimuño en percusión y An Espil en coros. Invitados: Tweety González, Nora Lezano y Fernando Nalé.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Paisaje en línea Puede verse la performance del artista brasileño Gustavo Ciríaco con Luciana Lara como artista invitada. El elenco de performers se completa con Alina Folini de Argentina, Bibi Dória de Brasil, Filipe Caldeira, Gonçalo Lopes, Sara Zita Correia y Tiago Barbosa, todos ellos de Portugal.

De 11.30 a 13 y de 14.30 a 16, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

TEATRO

Proyecto Garland Se estrena la pieza teatral que indaga en las infancias, el trabajo infantil y la violencia de género con la vida de Judy Garland como oscuro trasfondo. Con profundidad, humor y compromiso, Marina Munilla, interpreta a su protagonista, sondeando en los confines del ser entre los límites del amor, el deseo y la fama, y da cuenta en su cuerpo herido de las consecuencias que implica lo vivido en su infancia. La pieza es dirigida por el director Gerardo Grillea, quien construye en su puesta un mundo sombrío y, a su vez, teñido por los recuerdos de Garland durante las filmaciones de El mago de Oz.

A las 20, en No Avestruz, Humboldt 1857. Entrada: $2800.

CINE

Panorama boliviano A propósito de la celebración del mes patrio del país hermano se proyectarán tres películas de realizadores contemporáneos. Hoy llegará Los viejos soldados, de Jorge Sanjinés. En medio de la Guerra del Chaco, Guillermo, un joven burgués, salva de morir a Sebastián, un campesino aymara. Con el tiempo, forjan una amistad. Guillermo se rebela contra su coronel por un comportamiento racista, es juzgado y condenado a la pena de muerte. Guillermo es ayudado a escapar y Sebastián lo acompaña en la huida en medio del Chaco boliviano. Durante el escape, se enfrentarán a las más duras condiciones del lugar, casi llegando a morir por falta de agua.

A las 19, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

ARTE

Invertir la escena En el marco de dos conmemoraciones significativas –los 50 años del golpe de Estado en Chile y los 40 años de la vuelta a la democracia en Argentina– se propone esta muestra que reúne acciones artísticas de denuncia en Chile y Argentina. Con curaduría de Soledad Aguirre y Fernando Farina, la exposición aborda algunos acontecimientos artísticos de impacto social y político paradigmáticos de los últimos cincuenta años de uno y otro lado de la cordillera.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

LUNES 21

ARTE

Tiempo muerto Dice el texto de Juliana Iriart sobre la exposición de Mariana Pellejero: “Cuando Mariana me dijo el título de su muestra nos preguntamos si el tiempo puede morir. Lo hace cuando no lo usamos como queremos, cuando quedamos suspendidos viajando, esperando entre una cosa y otra. Muere un tipo de tiempo y empieza a vivir otro. A puros martillazos ella moldea con su fuerza constante, un metal más o menos blando, hasta que toma la forma de lo que cobre, en este caso, piedras de las sierras de Tandil, Balcarce y Mar del Plata. Algunas de extracción humana, otras son gotas cristalizadas de lava, pero todas están acá, en este presente que compartimos”.

En Galería Grasa, Santos Dumont 3703. Gratis.

El lugar del alma Se presenta el ambicioso proyecto de Delcy Morelos. Morelos ha desarrollado una larga trayectoria: desde una práctica del dibujo muy cercana al ritual, hasta la creación de grandes instalaciones que transforman la experiencia del espacio de quienes se internan en ellas, al referir a las más íntimas vivencias, como lo es la de la tierra en tanto fuente de regeneración y de vida, pero asimismo como testigo de dolor y de violencias. Aquí se inspiró en la colección de arte concreto del Museo Moderno –cuyas obras pueden verse en la exposición Vida abstracta– al llevar una composición abstracta a escala humana, y luego suspenderla.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $50.

MÚSICA

Chango Spasiuk A lo largo de su carrera, el acordeonista y compositor misionero logró profundizar la posibilidad de sumar las calificaciones de música académica, folclórica, regional, universal, popular y culta, sin que ninguna denominación anule a la otra. Cuenta con diez álbumes solistas, entre ellos el multipremiado Polcas de mi tierra (1999). Esta noche presentará Eiké, su último trabajo, acompañado de sus músicos y varios artistas invitados.

A las 21, en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. Entrada: desde $5600.

CINE

Finde El realizador audiovisual Nano Garay Santaló propone un viaje hacia la pesadilla de una pareja (Malena Pichot, Julián Lucero) quienes quedarán a merced de dos personajes siniestros (Paula Grinzpan, Leonardo Sbaraglia).

A las 16 y 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

TEATRO



Cómo provocar un incendio Hay mandatos, secretos y deseos no asumidos que se repiten de generación en generación. ¿Es posible cortar con eso? ¿Son distintos los hijos a los padres? Dos parejas se juntan a comer un asado en el quincho de una casa. Treinta años después, sus hijos se juntan en la misma casa, bajo el mismo quincho. Y el estallido de un montón de situaciones inesperadas llega para mostrarles que las cosas no son como ellos creen. Con Gonzalo Heredia, Eugenia Tobal, Laura Azcurra y Nicolás Garcia Hume. Dirige Eva Halac.

A las 20, en el Multiteatro, Av. Corrientes 1283. Entrada: $8000.

MARTES 22

TEATRO

Pundonor Andrea Garrote y Rafael Spregelburd dirigen Pundonor, un monólogo escrito por Garrote, que además interpreta el personaje de Claudia Pérez Espinosa: una profesora universitaria, Doctora en Sociología, que vuelve al aula después de tomarse unos meses de licencia. Pero la clase que debe dar, una introducción a la obra de Michel Foucault se interrumpe debido a su frágil situación. Necesita dar explicaciones sobre su comportamiento, aparentemente necesita redimirse. El espectáculo vuelve a estar en cartel luego de la exitosa gira internacional y de una segunda temporada con localidades agotadas en España.

A las 20, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $6000.

FOTOGRAFÍA

Derechos conquistados Se presenta la muestra Derechos conquistados en 40 años de democracia: Voces e imágenes del camino de recuperación de derechos de las mujeres. En el marco de la conmemoración que realiza la Biblioteca al cumplirse cuatro décadas desde el retorno de la democracia en el país, la Subdirección de Género y Equidad propone un ciclo de charlas y encuentros en el marco de la muestra fotográfica de Mónica Hasenberg, abordando algunas leyes emblemáticas que dan cuenta de avances a partir de los derechos obtenidos por y para las mujeres y diversidades que han sido ejemplo en la región y en el mundo.

En la Biblioteca del Congreso, Adolfo Alsina 1835. Gratis.

MÚSICA

Ernesto Dmitruk El guitarrista y compositor se presenta con su Quinteto integrado por Fernando Pugliese en piano, Carlos Madariaga en bajo, Mario Gusso en percusión y José Luis Colzani en batería. El grupo presentará material de sus discos Cuatro corazones y Por la noche, más nuevas composiciones. Con más de 25 años de trayectoria, la propuesta de Ernesto Dmitruk Quinteto se encuadra dentro de lo que se denomina jazz y fusión, entendiendo por esto la utilización de sonoridades y elementos tímbricos contemporáneos, la armonía e improvisación del jazz, más la incorporación de ritmos provenientes del folclore argentino.

A las 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $2200.

Estallará La Isla Puede disfrutarse de un nuevo encuentro del ciclo poético coordinado por Marina Cavalletti y Bebe Ponti. Con lecturas de Laura Fuksman, Juano Villafañe y Karina Lerman. Además, Alejandro Ávila sumará su música y también se recordará a poetas esenciales.

A las 20, en Je Suis Lacan, Balcarce 749. Gratis.

ARTE

Desatando la línea de tiempo Con la piel, el órgano sensorial más extenso del cuerpo, como punto de partida, Marcela Astorga se propone despertar la percepción sensitiva de quienes visiten Desatando la línea de tiempo, la nueva exposición del Parque de la Memoria. Curaduría: Silvia Rottemberg.

En el Parque de la Memoria, Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745. Gratis.

MIÉRCOLES 23

TEATRO

ArChiDrama Se lleva adelante el tercer encuentro de dramaturgias chilenas y argentinas. Dos semimontados de obras de teatro de origen chileno serán llevadas a escena por directores argentinos. El traje del novio de Felipe Zambrano, con dirección de Lorena Romanín, y Proyecto de vida de Emilia Noguera, con dirección de Juan Andrés Romanazzi. También habrá conversatorios con los equipos y charlas sobre las realidades de las artes escénicas a los dos lados de la cordillera. ArChiDrama busca dar paso a un corpus territorial, gestado desde el teatro, en donde palabra e imagen puedan articular un nuevo sentido y trama.

A las 19, en el Centro Cultural Matta, Tagle esquina Av. Del Libertador. Gratis.

Buenos Aires Ballet. La compañía del primer bailarín del Teatro Colón Federico Fernández ofrecerá un programa compuesto por "Sinfonía para un nuevo mundo", con coreografía de Emanuel Abruzzo y música de A. Dvorak, y "Entretangos", distintas versiones de músicas de Piazzolla, piezas que serán interpretadas por Camila Bocca, Lola Mugica, Julieta Urmenyi, Beatriz Boos, Iara Fassi, Facundo Luqui, Alan Pereyra, Darcio Wilson, Julieta Zabalza y Federico Fernández.

A las 21, en el Teatro Avenida. Av. de Mayo 122. Entrada: desde $2240.

MÚSICA

Melingo y sus amigos Bajo el título genérico de Encuentro Maximalista, el ex Abuelos de la Nada y Los Twist repasa sus repertorio histórico junto a músicos amigos. Se trata del tercero de estos Encuentros, que se realizan siempre los miércoles en Niceto. “Una explosión de éxtasis compartida entre un público ávido de experiencia auditiva y visual” , dice Melingo sobre esta celebración de la amistad y los recuerdos, su música y su tiempo.

A las 20, en Niceto Vega, Niceto 5510. Entrada: $5000.

Belén Conte

Junto a Broder Bastos en bajo, Mario Gusso en batería y Pato Resico en guitarras, la cantante presentará adelantos de su tercer disco, anunciado para fin de año.

A las 20, en Congo, Honduras. 5329. Entrada: $2500.

ARTE

Bienal de arte sacro Curada por María Pimentel de Lanusse, la muestra reúne obras de distintas disciplinas, que reflejan la mirada de diferentes artistas sobre lo sagrado, como expresión de la trascendencia del hombre hacia lo divino, desde una perspectiva popular, abstracta, mística o enraizada en la tradición regional. Las 47 obras seleccionadas surgieron de una convocatoria de la que participaron más de 500 artistas argentinos e internacionales.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ETCÉTERA

La fiesta Grupo TreV(e) invita a una nueva fecha de esta performance que desafía los límites e invita a una experiencia sensible y compartida. El evento promete una velada llena de baile y libertad. En medio de un estallido multisensorial, los asistentes se sumergirán en una experiencia de desindividuación, entrando al juego performático y fundiéndose en la propuesta grupal. Grupo TreV(e) está formado por Manuela Fraguas, Luciana Seregni y Beli Rotela. Performers: Agustina Zavaglia, Lara Shellemberg, Luna Del Águila, Manuela Fraguas y Victoria Keriluk.

A las 21, en Otra Historia Club Cultural, Estomba 851. Gratis.

JUEVES 24

ETCÉTERA

Beatriz Guido Se presenta el libro Espía privilegiada: sus autores repasan su biografía literaria y cinematográfica de la escritora, y el impacto de su personalidad en la vida pública de nuestro país. El volumen se completa con el rescate de algunos textos que permanecían inéditos desde su publicación original y otros que no habían tenido difusión previa. Se trata de cuentos, cartas y otros documentos que dan cuenta de los diversos territorios que transitó Guido a lo largo de su carrera. Matilde Sánchez dialogará con los autores José Miguel Onaindia y Diego Sabanés. Habrá lecturas de textos de Beatriz Guido por actrices.

A las 18, en Arthaus, Bartolomé Mitre 434. Gratis.

Poesía conurbana En el marco de la muestra Conburnanense se llevará adelante una muestra de poesía y fanzines. Con la participación de Nadia Sol Caramella, Flor Piedrabuena, Gaby Mena y León Pereyra. Organiza: Flor Rojas.

En Galería Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1559. Gratis.

ARTE

Un lugar en medio de nosotros Se inaugura la muestra que reúne el trabajo de cuatro artistas que construyen objetos y lugares articulando realidad y ficción, modificando sus formas o usos conocidos y abriendo nuevas posibilidades para vivir a partir de lo imaginario, los recuerdos y otros modos de existir. Los artistas Romina Casile, Rosendo Díaz, Magdalena Morello y Margarita Wilson-Rae realizaron instalaciones para el espacio físico de la sala. Una invitación a encontrar en estas obras-lugares aperturas y vivencias por fuera de la lógica de lo conocido para mirar desde otra perspectiva.

Hasta el 26 de octubre, en El Obrador Centro Creativo, Bartolomé Mitre 1670. Gratis.

La visión detrás Puede recorrerse la exposición de José Luis Landet, con texto curatorial de Tania Puente. La puesta invita a preguntarse sobre los modos de producción, circulación y consumo de objetos socioculturales. Partiendo de residuos como viejas enciclopedias, pinturas de mercados de pulgas, revistas y fotografías olvidadas, el artista transforma estos materiales para reintroducirlos en la obra.

En el Parque de la Memoria, Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745. Gratis.

MÚSICA

Para ser fuego El quinteto formado por Florencia Marino en violín, Florencia Knoblovits en guitarra, Florencia Cagnone en bajo, Marcela “Nige” Achy en batería y percusión y Mariana Hernández en voz, presentan su segundo disco.

A las 21, en Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: $2500.

TEATRO

Medida por medida Se estrena una adaptación de la obra de William Shakespeare dirigida por Gabriel Chamé Buendia. El elenco está integrado por Matías Bassi, Nicolás Gentile, Elvira Gómez, Agustín Soler y Marilyn Petito. EnMedida por medida se desarrolla una exposición dramática de la naturaleza moral del hombre en relación a la justicia humana y el vicio y se invita a la reflexión sobre la ley, la corrupción y la religión. La obra oscila entre lo ético, lo sexual y el poder, contrastando la conciencia y el instinto. En ese sentido, la mujer ocupa un lugar central con un tema muy actual: el abuso de poder en lo político y lo sexual.

A las 20, en el Teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Entrada: desde $3500.

VIERNES 25

ETCÉTERA

Buenos Aires Music Video Hasta el domingo se estará desarrollando este festival que celebra el lenguaje de videoclip. La actividad encargada de abrir el ciclo será una charla en el Cultural San Martin con Melanie Anton Def, directora de Hotel Miranda!, además de un repaso de la videografía de Babasónicos en palabras de algunos de sus directores como Agustín Alberdi, Juan Cabral y Sebastián Sanchez. Las actividades continuarán el fin de semana en Casa de la Cultura y Centro Cultural Recoleta. Destaca la selección de videos curados por Bohemian Groove –productora de Dillom–, música en vivo de Marina Fages y DJ sets de Villa Diamente y Peces Raros.

Desde las 16, en Centro Cultural San Martin, Sarmiento 1551. Gratis.

Dialog Esta propuesta mantiene tres pilares fundamentales: actuaciones interdisciplinarias, jam electrónica con invitados sorpresa y DJ sets. El espectáculo que se verá es Destructivo de un desastre irruptivo. Se trata de un unipersonal de la artista del movimiento, gestora y performer Eugenia Roces, que combina la danza contemporánea, con el flamenco, el teatro y la performance.

A las 20, en Artlab, Roseti 93. Entrada: desde $4000.

ARTE

No habrá otro igual Se inaugura una exposición de Edgardo Giménez que abarca más de sesenta años de su producción artística, con cerca de 80 obras e instalaciones que hacen foco en su filosofía y activismo. Pintor, escultor, diseñador gráfico y de objetos, escenógrafo, creador de imagen y personajes, desde principios de los años 60 su arte fluye por todas esas disciplinas simultáneamente. Moderno, informado e internacional, no obstante sus obras tienen una clara identidad de “arte argentino”, porque se nutren del folklore urbano, de sus mitos y personajes vernáculos.

En el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $1600.

Barrios + Trombetta Los artistas Walter Barrios y Nicolas Trombetta, de reconocida trayectoria en el lenguaje de la fotografía, exhibirán sus obras en Mar del Plata con una muestra denominada "La arquitectura de los peces y el perfume del error”. Hoy es la inauguración, y se podrá visitar hasta el lunes 16 de octubre, de miércoles a lunes, de 14 a 19.

A las 18 en el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, Av. Colón 1189, Mar del Plata. Gratis.



MÚSICA

Alucinaciones en Familia Regresa a Buenos Aires la banda insignia del indie de Montevideo, última encarnación de una historia que comenzó con el trío 3Pecados.

A las 21, en el Club Cultural Bula, Bulnes 996. Entrada: $3000.

CINE

Almamula Nino, 14 años, vive un despertar sexual turbulento. Instalado temporalmente con su familia en el campo, escucha hablar de la leyenda del Almamula, un monstruo que se lleva a los que cometen pecados sexuales. Con Nicolás Díaz, María Soldi, Cali Coronel y Martina Grimaldi se estrena la opera prima del director Juan Sebastián Torales, santiagueño radicado desde hace algunos años en París.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

TEATRO

La gran renuncia Un empleado de una empresa publicitaria decide rebelarse al sistema laboral que lo obliga a estar disponible 24 horas los 7 días de la semana. Por su salud mental y su calidad de vida, un día decide no ir al trabajo, apagar su teléfono celular y reclamar las vacaciones correspondientes a las horas extras en las que estuvo a disposición. Elenco: Gastón Cocchiarale, Laura Cymer, Abian Vainstein, Romina Fernandes y Lisandro Fiks. Dramaturgia y dirección: Lisandro Fiks.

A las 21.30, en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Discépolo 1857. Entrada: $6000.

SÁBADO 26

CINE

Personae En el marco de la exhibición, Martín Sichetti se presenta un ciclo de películas que conectan el universo del artista. La muestra vuelve sobre un universo cinematográfico que incorpora directores como Alfred Hitchcock y David Lynch, géneros como el fantástico, el terror, la ciencia ficción y el thriller, y estilos como el film noir. Desde una mirada a la vez erudita y cinéfila, sus dibujos, collages, videos y performances, exploran el concepto de "persona" y sus diferentes sentidos, indagando sobre la identidad, la máscara social y las múltiples formas de ser e interactuar en el mundo. Hoy será el turno de The Man With The X-Ray Eyes (1963), de Roger Corman.

A las 16, en Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

ARTE

La intensidad de una mirada Esta muestra propone un recorrido por la trayectoria de Narcisa Hirsch, artista pionera y referente del cine experimental argentino y latinoamericano, desde su primera experiencia detrás de cámara hasta sus más recientes producciones. Con curaduría de Daniela Muttis, la exhibición despliega los archivos de Hirsch, el carrete de una existencia devenida en un inmenso autorretrato audiovisual. Se presentan diarios fílmicos personales, documentación fotográfica, dibujos, entrevistas, escritos, películas inéditas conservadas en su archivo desde la década del 60 y reproducciones de piezas de gran tamaño utilizadas en los happenings que protagonizó y que se exhiben por primera vez.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Todxs saltan/ Están bien/ Nadie mejora Dentro de un Call Center de atención al suicida, especie de cruce entre dependencia pública y espacio tercerizado o en vías de serlo. Los personajes trabajan, proyectan sus mundos y maneras de lidiar cotidianamente con el suicidio, la soledad, las pequeñas angustias existenciales. En el marco de una semana arriba un equipo de filmación que intentará realizar, en vivo, una especie de documental de contenidos para redes sociales generando así un procedimiento de simulacro entre lo que se ve en vivo y aquello que se decide mostrar en el espacio mediatizado. Mientras que, luego, el futuro se anunciará como aquello que llegó hace rato. Dirección: Andrés Binetti. Intérpretes: Pascual Carcavallo, Tomás Coxe, Sofía Fernández y Natalia Godano, entre otros.

A las 22, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entradas: $3000.

Estado de Shock El 911 recibe un llamado extraño de un joven pidiendo ayuda. Al llegar la policía encuentra a un hombre asesinado de 20 puñaladas, al lado, su esposa en estado de shock, paralizada, bañada en sangre y con un cuchillo en la mano. Su hermano, un joven autista camina desesperadamente por el living balbuceando palabras incomprensibles. Ella no recuerda nada de lo que sucedió, solo sabe que amaba a su marido. Elenco: Alejandro Mel, Claudia Valenzuela, Claudio Cid, Eliana Bisagne, Guadalupe Pérez, Gustavo Gilberto y Laura Proto, entre otros. Dramaturgia y dirección: Martín Arias.

A las 21.30, en Teatro Código Montesco, Gorriti 3956. Entrada: $2800.

MÚSICA

Lxs Rusxs Hijos de Puta La banda se reúne por única vez para celebrar los diez años de Hola, su disco debut.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $2000.





