El Gobierno nacional amplía la lista de tierras a vender dentro de la Ciudad de Buenos Aires. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ahora desafectó de su uso público un terreno de una manzana que hasta el momento pertenece a la Policía Federal Argentina (PFA). El predio, ubicado en una de las zonas más cotizadas del barrio de Belgrano, una de las zonas más cotizadas de Buenos Aires, ya está publicado en la web de subastas de la AABE. El achique del Estado no se detiene: el Gobierno se desprende de los bienes y otros hacen los grandes negocios.

La resolución de la agencia que desafecta de su uso actual al predio fue publicada este mismo martes en el Boletín Oficial con la firma del titular del organismo, Nicolás Pakgojz. Allí se precisa que el terreno ubicado en la manzana comprendida por la Avenida Juramento y las calles Echeverría, Cazadores y Artilleros está en uso actualmente de la Policía Federal como "taller de reparación de vehículos de infantería, división de bomberos y división de Brigada Forestal", mientras que la Policía porteña utiliza "el espacio exterior como playa de vehículos judicializados".

La misma resolución indica que el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich puso a disposición de la AABE el predio luego de que decidiera reemplazarlo por otro inmueble del ministerio, ubicado en la calle Zepita, del barrio de Barracas. La PFA seguirá a cargo del terreno de Belgrano hasta que la AABE lo requiera para su nuevo destino; es decir, lo venda.

El terreno es de 9.986 metros cuadrados, casi una hectárea, y está ubicado en pleno Bajo Belgrano, a cuatro cuadras de la estación Belgrano C. y a cinco del Lago de Regatas de Palermo, una zona muy residencial. En la resolución no se detalla la cotización del predio, algo que tampoco aparece en la publicación de la web de la AABE, donde ya se promociona el terreno a modo de "subasta futura" sin fecha definida ni mayores datos.

Allí sí se precisa que el destino de la venta es para un "desarrollo inmobiliario", algo que en todo caso deberá atenerse a la normativa constructiva establecida por el Código Urbanístico (CUR) porteño para esa zona, que en 2022 fue foco de un conflicto con los vecinos y vecinas del barrio, que consiguieron la aprobación de un proyecto de ley para limitar la desregulación de los límites constructivos que había promovido el CUR aprobado en 2018.