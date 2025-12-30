Omitir para ir al contenido principal
Por primera vez, publican una obra de teatro de Enrique Symns

Una experiencia teatral de vida

“Un guión para Tinelli” ve la luz en forma de libro y propone relecturas sobre el mítico autor y crítico cultural.

Lucía Requejo
Por Lucía Requejo
Enrique Symns Héctor Ledo y Enrique Symns, durante la puesta de la obra. (Archivo -)

Año 2026

El mundo cumple años

Por Lila María Feldman
Milei Gabinete

Interna libertaria a cielo abierto a raíz de la suba de sus salarios

Los salarios solo crecen para pocos

Por Melisa Molina

Ajuste y corrupción en Discapacidad

Si hubo coimas, que no se note: el Gobierno anunció que la Andis “dejará de existir”

Por Matías Ferrari

Amenaza de paro tras la suspensión de los trenes a Córdoba y Tucumán

Los ferroviarios, en alerta

Fuertes críticas a Milei y Scioli por la política para la temporada

Kicillof armó su agenda de verano con los números del turismo en rojo

Por María Belén Robledo

Lo rebautizaron Trump-Kennedy Center

Por el cambio de nombre, ya hay artistas que no quieren tocar en el Kennedy Center

Abuso jugadores Vélez

Se trata de Sosa, Florentín, Cufré y Osorio

Sobreseyeron a los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Acto Cromañón

Será en el estadio de Argentinos Juniors

Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón

Por Sergio Sánchez

Críticas del colectivo de Discapacidad

“Empezaron el año insultándonos y lo terminaron con el cierre de la Andis”

El Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias

2 de febrero, la fecha tentativa para tratar la reforma laboral

Uballes, a quien sus víctimas conocían como "Führer"

Otro represor, condenado a prisión perpetua, que logra la libertad

Por Luciana Bertoia

Interna caliente en el Ejecutivo

Milei le pisa la paritaria a Villarruel

Impacto sobre el proceso de validación para desarrollos nacionales.

Fuerte golpe del gobierno al INTI

Por Javier Lewkowicz

Cae 23% el déficit comercial respecto de la medición anterior.

Nueva metodología, menos déficit de turismo

Melconian desmiente a Milei

“Inflación cero no es creíble”

En el año se perdieron 22.322 puestos de trabajo en el Estado nacional

Menos empleo en la administración pública

Por el trabajo prestado

La Justicia intimó al Servicio Penitenciario Federal a adecuar el pago que reciben los privados de la libertad

Página/12 selecciona los hitos científicos y tecnológicos que marcaron el 2025

El progreso baila al ritmo de la ciencia

Por Pablo Esteban

Hubo 41 traslados a hospitales

CABA: el SAME atendió a más de 200 pacientes por golpes de calor

Licencias en vez de compras

La nueva ingeniería corporativa de las big tech

Por Inteligencia Argentina

Enzo Fernandez, Chelsea Football Club

Igualó en Stamford Bridge ante el Bournemouth de Senesi

Premier League: el golazo de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea

Peligro de Wolf

El mercado de pases (outlet) de mi pueblo

Por Victor Wolf
Luca Scarlato

Hay polémica en Núñez

River: un crack de las inferiores se va por la patria potestad

Fernando Alonso campeòn F1 2005

Se despide un grande que dejó huella en la Máxima

Fórmula 1: Renault se va y se lo extrañará

Por Malva Marani