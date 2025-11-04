Racing y Gustavo Costas ya iniciaron conversaciones para la renovación de su contrato, que termina a fines de diciembre. "Nos juntamos con Sebastián Saja (director deportivo) y Gustavo y le ofrecimos seguir un año más en el club. Creemos que está haciendo las cosas muy bien y que es él quien tiene que seguir en la institución. Estamos muy conformes. Lógico que no nos dio ninguna respuesta porque ahora está enfocado en el presente", anticipó el presidente académico, Diego Milito, en una entrevista televisiva durante la previa del empate ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Costas se refirió al tema en la conferencia de prensa post partido, aunque evitó dar definiciones, priorizando la lucha actual del equipo, por ahora afuera de los playoffs del Clausura. "Quedamos entre los cuatro mejores de América y fuimos el único argentino en semifinales, pero no nos conformamos. Éramos los primeros que queríamos ganarla. Le agradecí de corazón a Diego por ofrecerme continuar en el cargo", declaró el ídolo e hincha que oficia de DT de Racing desde hace un par de años y ya levantó la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

Por lo pronto, nadie duda de la continuidad de Costas, aunque desde el lado del DT harán lo posible para, antes de la firma, comprometer a la dirigencia a una inversión importante en el próximo mercado de pases.