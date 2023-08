Lejos de la versión ofensiva que se le vio a Central en cada partido de local el torneo pasado, ayer el canaya mostró una versión de su juego tan errática como se le vio cada vez que se presentó fuera de casa en Liga Profesional. Nervioso, sin ideas para generar espacios con la pelota, todo lo que intentó el auriazul para ganar fue lanzar centros al área que nadie cabeceó. Atlético Tucumán no logró nunca sorprender al canaya de contragolpe pero se llevó el empate incluso al jugar con uno menos en los últimos 20 miutos.

Cuando Malcorra no forma parte del juego el equipo se queda con pocos argumentos para llegar por sorpresa al área rival. Con el diez sin gravitar, las gambetas de Campaz y los centros de Alan Rodríguez eran las únicas ideas del canaya que lo llevaron al área de Atlético Tucumán. El volante colombiano falló mucho cada vez que soltó la pelota, aunque con solo meter algunas pelotas en el área chica el canaya tuvo sus oportunidades. Marchiori le sacó abajo un buen cabezazo a Bianchi, en un centro frontal que lanzó Rodríguez, Ortiz probó con remate de larga distancia que se fue apenas desviado y en la más clara Malcorra, de volea, la tiró por arriba del travesaño en el área menor.

Lo que mejor hizo Central en el primer tiempo es que no dejó nunca progresar a los tucumanos con la pelota. Y en las dos ocasiones que la visita cruzó la mitad de la cancha generó remates al arco, uno alto de Carrera y un cabezazo desviado de Coronel, aunque ninguno puso en compromiso a Broun.



Central no encontró respuestas a ninguno de sus problemas en el segundo tiempo. Por momentos, incluso, los nervios se impusieron junto a la ansiedad de los hinchas por ver a un equipo más agresivo. Entre tanto, Atlético Tucumán se acomodó para jugar de contragolpe, aunque pocas veces logró el ataque visitante evitar los anticipos de Quintana. De hecho al zaguero central nunca lo pasaron.



Sin remates al arco, el partido se hizo discutido y Atlético Tucumán se quedó con diez por expulsión de Carrera a 20 minutos del final. Esto profundizó el juego de contraataque de la visita y a Central el monopolio del balón. Ingresó Martínez Dupuy y en los diez minutos finales jugó Lovera. Pero ninguno de los delanteros participó de las jugadas ni cabeceó los centros. Fue el último intento de Russo por encontrar el gol. El encuentro no entregó emociones. Ni siquiera en los seis minutos de agregado. Central se repitió en centros, desesperado por meter la pelota en el área como si estuviera Alejo Veliz para definir. Central extraña a su goleador.

0 Central

6 Broun

5 Cortez

6 Mallo

7 Quintana

6 Rodríguez

4 Giaccone

5 Ortiz

5 O’Connor

5 Campaz

4 Malcorra

4 Bianchi

DT: Miguel Russo

0 Atlético Tucumán

7 Marchiori

6 De La Fuente

5 Flores

6 Romero

6 Orihuela

5 Tesuri

5 A. Sánchez

5 Pereyra

4 Carrera

4 Coronel

5 Estigarribia

DT: Favio Orsi y Sergio Gómez

Cambios: ST: 14m Martínez Dupuy por Bianchi (C), 22m Toledo por Ortiz (C), 27m Ruiz Rodríguez por Coronel (AT), 34m Lo Celso por O'Connor y Lovera por Giaccone (C), 36m Kociubinski por Estibagarribia (AT) y 45m Castro Ponce por Tesuri (AT),



Arbitro: Leandro Rey Hilfer

Cancha: Central

Expulsado: 24m Carrera (AT) por doble amonestación.