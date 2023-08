Los principales candidatos presidenciales expondrán sus planes de gobierno en el capítulo argentino del Consejo de las Américas, que comenzará el jueves. Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza), ya confirmaron su presencia en el foro. Sergio Massa (Unión por la Patria) fue invitado, pero hasta el miércoles permanecerá en Washington, por el tratamiento del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo llegará al país sobre la hora del encuentro. Cerca del ministro de Economía aseguran que hará lo posible para estar, aunque no es seguro si lo hará en forma presencial o si deberá usar alguna modalidad virtual. Tampoco descartaron que participe con un mensaje grabado.



Desde las 9, los salones del porteño Alvear Palace Hotel concitarán la atención pública. Aunque el cronograma se encuentra en elaboración se aspira a que estén representadas las fórmulas presidenciales más competitivas para octubre, según consignó la agencia Télam.

Además de Bullrich y Milei, confirmó su participación el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi. Si bien el contenido político no estará ausente de los discursos, se esperan definiciones de tono económico como la contención de la inflación, deuda externa e incentivos a la producción.

El Council of the Americas es organizado por Americas Society en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC sostuvo: "Estamos en un momento muy particular de las elecciones. Como siempre ha sucedido en estos 20 años, reunimos a un grupo de destacados funcionarios y, en esta oportunidad, candidatos presidenciales junto a líderes del sector privado de distintos países para debatir".



Grinman, junto a la presidenta y Ceo, Susan Segal, abrirán el encuentro y, según recordaron desde la organización, la primera disertación está tradicionalmente a cargo del alcalde local, en este caso, Horacio Rodríguez Larreta. También habrá un panel especial sobre los 200 años de relación diplomática entre Argentina y Estados Unidos a cargo de los respectivos embajadores Jorge Argüello y Marc Stanley. El empresariado, por su parte, tendrá entre sus disertantes a Miguel Galuccio, fundador, presidente y CEO de Vista; Juan Farinati, presidente y Ceo para la región de Bayer; Javier A. Velarde de Newmont y Juan Martín de Corporate Affairs y Mercado Libre.