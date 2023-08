El entrenador de Boca Juniors, Jorge Almirón, tiene tres interrogantes para armar el posible equipo de Boca que recibirá a Racing Club el miércoles próximo desde las 21.30, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.



El técnico boquense, al igual que en los últimos partidos, no realizó práctica de fútbol dos días antes, y se espera que posiblemente este martes pare un posible equipo en el entrenamiento.



Dentro del secreto de la formación, allegados al cuerpo técnico dijeron a Télam que las dudas, si las hay, estarían en el lateral derecho de la defensa, el volante central y quien acompañará en el ataque a Edinson Cavani.



En la posición de marcador de punta hay dos candidatos: uno es Marcelo Weigandt, quien a pesar de haber tenido ofertas de otros clubes se quedó para pelear un lugar, y Lucas Blondel, tras su debut en el triunfo 3-1 ante Platense el viernes pasado, por el comienzo de la Copa de la Liga.



A ellos dos se agregaría Luis Advíncula si no lo hace como extremo volante o delantero, ya que al jugador peruano el cuerpo técnico lo piensa en alguna de las tres posiciones y será titular ante Racing.



El otro sector en donde se abre el interrogante ante la venta de Alan Varela al Porto de Portugal, es el de volante central. El viernes jugó Jorman Campuzano en ese puesto, pero volvió a estar lejos de su nivel de la época de Miguel Russo como entrenador.



El que podría jugar en ese lugar sería Guillermo Fernández, titular seguro ante Racing, quien en caso de no jugar de mediocampista central lo haría por uno de los costados del mediocampo. Y el último sector en donde hay dudas por parte del DT es en la ofensiva, ya que aún no definió quién será el acompañante de Cavani.



Ante Nacional de Montevideo, en el encuentro revancha de los octavos de final de la Libertadores, lo hizo Miguel Merentiel, autor de uno de los goles del 2-2, empate que luego Boca destrabó con el triunfo 4-2 por penales. La otra variante podría ser el ingreso de Exequiel Zeballos, ya que el joven fue la figura en la victoria ante Platense el viernes pasado.



Más allá de las tres dudas, se piensa que estos jugadores serían titulares inamovibles: Sergio Romero, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra, Valentín Barco, Cristian Medina, Guillermo Fernández, Luis Advíncula y Cavani.



El plantel boquense volverá a las prácticas este martes, nuevamente en el predio de Ezeiza, y por la noche quedará concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat. En tanto, ya empezó su recuperación el delantero Luca Langoni, el único que está lesionado y quien según el parte oficial tiene una lesión muscular grado II en el isquiotibial derecho.



Este es quinto desgarro del juvenil Langoni este año y según publicó el jefe del área médica de Boca, Jorge Batista, en su red social Instagram: "Somos los primeros responsables", haciéndose cargo de los continuos problemas físicos del promisorio futbolista de 21 años, fundamental para coronarse campeón en la Liga Profesional de 2022.



Por su parte, en el sitio Soy Socio del club de la Ribera, pueden ingresar los socios activos para habilitar el carnet que les permita ingresar el miércoles a la Bombonera. El martes, desde las 14, lo harán los adherentes, ambos sin cargo, mientras que los abonados lo harán sin ningún tipo de activación de carnet y también de manera gratuita.



En cuanto a las salidas de jugadores, se oficializó el préstamo de Gabriel Aranda a Banfield a cambio de 30 mil dólares hasta diciembre de 2024, con una opción de compra del 50 por ciento de la ficha en un millón quinientos mil dólares.



Por último, el prosecretario de Boca, Alejandro Veiga, apuntó contra la Justicia por los allanamientos que se llevaron a cabo la semana pasada en las instalaciones del club y en domicilios particulares, incluido el de Cristian Riquelme, hermano del vicepresidente Juan Román, en una causa en la que se investiga la presunta reventa y falsificación de entradas.



"La mafia tiene códigos, no se mete con la familia. Estos tienen menos códigos que la mafia", señaló Veiga en diálogo con Boca de Selección por Radio Del Plata. "Estamos en el club, trabajando. La mafia tiene códigos, se comporta, no se mete con la familia. Sabemos la dimensión del enemigo que tenemos y lo que son capaces de hacer", agregó el dirigente.