El historiador Sergio Wischñevsky recordó la figura de José de San Martín en un nuevo aniversario de su muerte y ratificó las ideas progresistas que el prócer tenía.

En diálogo con AM750, Wischñevsky afirmó que el general José de San Martín fue un hombre que "cambió la ecuación" en la sociedad argentina: "Tal como lo dijo Bartolomé Mitre, hay fenómenos que ocurren en las sociedades que no dependen de un individuo, sino de procesos más generales. Pero hay tipos que cambian un poco la ecuación, y San Martín lo fue, sin dudas".

"A todos los próceres argentinos hay alguna corriente que lo repudia, lo critica. Pero a San Martín no. San Martín tiene una unanimidad impresionante, no solamente en el mundo académico, sino en la sociedad argentina", dijo.

"Esto tiene que ver a que no hay mucho para encontrarle. Hay una sola crítica que me pareció pertinente, que tiene que ver con lo poco que estuvo acá en Argentina: cuando vuelve de España -después de haber sido criado y haber hecho toda su carrera militar-, entre Argentina, Chile y Perú, está en total 12 años", agregó.









En este sentido, el historiador aseguró que San Martín "consiguió la independencia, pero después había que seguir construyendo todo lo demás". "Yo creo que todavía lo seguimos construyendo", indicó.

De esta manera, para el catedrático, el Libertador de América "significa esa idea de independencia y libertad de ir por el propio destino. Idea que parece que está en crisis, efectivamente".

Cómo era ideológicamente San Martín

Para saber como eran las ideas de San Martín, Wischñevsky apeló a conocer "cómo gobernó" Cuyo, alegando que "es una injusticia recodarlo solo porque cruzó los Andes". "Como no le llegaba dinero y tenía la intención de hacer la campaña de independizar Chile y Perú, lo primero que hace es cobrarle impuestos a los ricos. Fue la primera persona en la historia argentina en cobrarle impuestos a los ricos. Luego, liberó a los esclavos. Cuando decide cruzar los Andes, le pide permiso a los Pehuenches y en la negociación les habla de igual a igual, no mirándolos desde arriba. Y no solo se lo dieron, sino que pelearon en la guerra de la independencia. También desarrolló la metalurgia. Generó la primera industria vitivinícola en la provincia", señaló.

"Ideológicamente creía en un desarrollo autónomo y tenía ideas igualitarias. Es muy famosa su frase de 'algún día se sabrá que este pueblo fue liberado a pesar de los ricos que preferían mandar a sus sirvientes, pero no a sus propios hijos'", cerró.