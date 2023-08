Brian Joel Villafuerte Sardinas tenía 16 años cuando desapareció el 8 de diciembre de 2021 en Aguinán, departamento Chilecito. Pertenece a una familia de nacionalidad boliviana que trabaja en las parcelas en esa localidad. “Me voy a dar una vuelta”, fue lo último que le dijo a su padre y salió rumbo a unas parcelas en dirección a Malligasta. Al día siguiente, tanto su mamá Elotera Sardina y su padre Francisco Villafuerte comenzaron a buscarlo pero nunca lo encontraron.

El 8 de agosto cumplió 18 años y aún no se tiene novedades sobre su paradero. Graciela Olima, quien preside la fundación que lleva su nombre y acompaña a las infancias en situaciones de vulnerabilidad, denunció que las instituciones del Estado que incluyen los organismos proteccionales y la Justicia no dieron respuestas sobre esta desaparición y no acompañan a la familia. “Hubo abandono de personas”, dijo Olima este lunes en Radio La Red y aseguró luego que “nadie busca a Joel”.

“El 9 de agosto cumplió 18 años Joel y cuando desaparece tenía 16 años. Cuando su papá fue a radicar la denuncia le dijeron que, como era un adolescente, podía ser una rebeldía y al otro día recién le tomaron la denuncia. Se activaron los protocolos y el 20 de diciembre ya no había nadie buscándolo de parte del Estado. Estamos hablando de parte de las instituciones como la Policía y la Justicia que están para protegernos. En Chilecito tenemos tantas instituciones y nadie lo está buscando”, aseguró y recordó que recorrió todas las instituciones y hasta acompañó a su papá para que les brinden información.

“Me encontré un hermano destruido y me dijo que por favor ayude a su madre porque se está muriendo de soledad y de tristeza. La veo en la finca destruida y lo único que sabe es preguntar sobre su hijo. Veo una familia destruida, sola; y cuando le pregunté cuáles eran las instituciones que las están acompañado, me dijo que ninguna”, comentó la mujer que visita dos veces por semana a la madre del adolescente.

Denunció también que la jueza de Instrucción, María Beatriz Romano, quien tenía a cargo a la causa, “escuchó al papá luego de 5 meses de la desaparición”. La foto de Joel Villafuerte está en Missing Children Argentina y fue actualizada con base a una proyección de la edad actual.

"Hicimos 12 marchas pidiendo justicia por Joel. No hay que naturalizar la desaparición de personas. Nadie busca a Joel y ya ni siquiera la familia porque llegan policías y otras personas y les dicen que se olviden de él, que es un caso perdido y que vivan su vida”, expresó.