Vaya papa caliente tomó Carlos Tevez con su llegada a Independiente. Será apenas la segunda experiencia como DT del exgoleador de 39 años y nada menos que con el Rojo ubicado en zona de descenso, empatado con Huracán y Colón, que viene de derrotarlo y encima en una ardiente Avellaneda en la primera fecha de la Copa de la Liga.

Son sólo 13 partidos los que tiene Tevez para intentar levantar a Independiente, con la peculiaridad de que varios de sus competidores directos por la permanencia están en otra zona de la Copa de la Liga y, por ende, tienen otros rivales. Entonces se abre el abanico de preguntas: qué zona es más difícil teniendo en cuenta hecho en el primer semestre, quién salió más beneficiado con la repartija o en cuál hay más rivales directos. Vayan aquí algunos intentos de respuesta.

Pero primero, no está de más entonces recordar cómo son los descensos en el siempre cambiante fútbol argentino. A fin de año y a no ser de alguna modificación reglamentaria exprés, bajará un club por promedios (contabiliza la cosecha de las últimas tres temporadas) y otro por tabla anual (lo sumado en 2023). En los promedios el que está prácticamente condenado es Arsenal, que a no ser de una catastrófica campaña de Instituto, bajará a la Primera Nacional. Lo de catastrófico no es exagerado: la Gloria, que divide por menos temporadas, tendría que sumar sólo 5 puntos en las próximas 13 fechas para quedar por debajo de los de Sarandí.

Y como Arsenal también está último en la tabla anual (22 puntos), el puesto de descenso aquí pasa a ser el penúltimo, compartido por el momento por Independiente, Huracán y Colón (28). Entre los más comprometidos vienen luego Central Córdoba (29), Gimnasia, Banfield y Vélez (30), Unión (31), Sarmiento (33), Platense y Tigre (34), e Instituto y Barracas (35).

Para empezar con los pronósticos hay que decir que a Independiente le tocó la zona más "débil" de la Copa de la Liga. Es que en su grupo, el A, quedaron los peores cinco de la reciente Liga Profesional mientras que cinco de los mejores siete fueron a parar al B. Entonces, si se separan los puntos cosechados en el primer semestre por zona, la B suma 529 y la A, 484.

Los peores cinco de la última Liga, quedaron juntos en la Zona A de la Copa. (Imagen: Promiedos.com)

En consecuencia, la mayoría de los que luchan por la permanencia quedaron en la Zona A, con lo que sobrarán duelos mano a mano con sabor a final.

De pispear el fixture de Independiente con los resultados de la Liga pasada en mano, se puede proyectar cuántos puntos sumaría. Al Rojo le toca enfrentar en esta Copa a Vélez, Gimnasia, Huracán, Rosario, Instituto, Racing, Argentinos, Barracas, River, Arsenal, Atlético, Banfield y Talleres -en este orden-. Ante estos rivales en el primer semestre, sumó 2 triunfos, 7 empates y 4 derrotas. Es decir, que con los 28 puntos actuales y de repetirse la cosecha, terminaría la tabla anual con 41 puntos. Complicado.

El fixture de Independiente en este semestre, Copa Argentina incluida. (Imagen: Promiedos.com)

De repetir el ejercicio con el resto de sus competidores en la permanencia, la parte baja de la tabla anual quedaría así: Arsenal (34 puntos), Central Córdoba (40), Colón, Independiente y Huracán (41), Sarmiento (43), Vélez (44), Banfield e Instituto (46), Unión (47), Gimnasia (48), Tigre (53) y Platense (53), y Barracas (54).

Es decir, que en esta proyección, apenas un punto estaría salvando a Independiente, Huracán y Colón; y a la vez condenando a los santiagueños a viajar a Segunda División junto con Arsenal.

Un par de suertudos

Podría decirse que los grandes beneficiados con el fixture de la Copa de la Liga fueron Tigre y Gimnasia. Es que les tocó la zona con rivales contra los que mejor les fue en el primer semestre: el Matador sumó el 65% de los puntos de la Liga contra equipos que volverá a enfrentar en la Zona B mientras que el Lobo sumó el 63% de sus puntos pasados ante los equipos que verá en la A. De todos modos, como en el fútbol no hay nada asegurado, ambos arrancaron con derrota esta Copa.



Por el contrario, los que no tuvieron suerte de la buena fueron Sarmiento e Instituto. El Verde viene de cosechar apenas 30% de sus puntos de Liga contra sus próximos rivales de la Zona B, mientras que la Gloria lo hizo en un 40% ante sus compañeros de la A.



Para Independiente, en tanto, de los 28 puntos que sumó en la Liga, 14 fueron contra equipos de la A y 14 con la B.