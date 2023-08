Carlos Tevez firmó este martes su contrato por un año con Independiente, se convirtió en nuevo entrenador del Rojo -luego de la renuncia de Ricardo Zielinski- y manifestó que dará "la vida" por el club en estas "13 finales" que le quedan al equipo en la Copa de la Liga.

"Nos tenemos que apoyar entre todos. Los chicos lamentablemente tienen que crecer muy rápido. Ponerte esta camiseta en esta situación no es nada fácil. El que me demuestre que está para mantener la intensidad y que se tire de cabeza, va a jugar. El que no esté en esas condiciones, no va a jugar conmigo", aseguró el exfutbolista de Boca al ser presentado en conferencia de prensa en el estadio Libertadores de América.

"Primero está el club, los nombres están atrás. Acá vengo a sumar, a tratar de cambiar esta situación y voy a estar 24x7 por Independiente. Es el club que hoy me da la posibilidad y confía en mí. También me juego muchísimo porque está en juego mi apellido, estoy acá para dar la vida por independiente", reiteró el "Apache".

Tevez consideró que "es muy importante este desafío. Independiente es un grande dormido y tenemos que empezar a moverlo. Tenemos que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los tapones altos, pero jugar bien al fútbol. Sé muy bien en dónde me meto. Pongo en juego mi carrera en 13 partidos".

"El que no está subido al tren, tiene la puerta para irse"

"Hoy le dije a los jugadores que el que no confía, no sabe a qué vamos a jugar o no está subido al tren, tiene la puerta para irse. Si no sos hombre, no podés jugar en Independiente", confesó el flamante DT sobre su charla durante la primera práctica que dirigió en el predio de Villa Domínico.

Y agregó: "Me siento capacitado para dar vuelta esta situación. Me gusta que la presión venga a mí, sé convivir con eso. Necesitamos correr y jugar bien, que el hincha se sienta identificado". "Tengo huevos para agarrar Independiente. No venimos de joda. No vengo a ganar plata. Vengo a sacar a Independiente de esta situación. Después verán dentro de la cancha si tengo la capacidad", continuó.

En ese sentido, admitió que encontró a un equipo "golpeado", al igual que lo están los hinchas. "Encontré un grupo golpeado, como todo hincha de Independiente. La charla con los jugadores y la dirigencia fue muy buena. Pedí unión, hay que salir todos juntos. Solo no puedo salvar a Independiente. El hincha, la dirigencia y los jugadores tienen que estar unidos".

"Es otra la energía, otro aire. Fue un entrenamiento muy intenso y no estaban acostumbrado a ese ritmo. De a poco vamos a ir sacando conclusiones más profundas", agregó Tevez en su presentación.

El contrato con cláusula de salida de Carlos Tevez

El entrenador firmó por un año, aunque el contrato cuenta con una cláusula de salida para diciembre para ambas partes. Es decir, ante malos resultados podrían rescindirle desde la institución o irse él si lo desea.

"Carlos Tevez es el nuevo entrenador del plantel profesional de Independiente. ¡Bienvenido y todos los éxitos en esta etapa!", comunicó el club en Twitter en horas del mediodía, previo a la presentación.

Tevez tiene un paso previo como entrenador por Rosario Central, donde comenzó de buena forma pero luego terminó de manera negativa con apenas el 40% de efectividad.

Los refuerzos

Los principales puntos que marcó Tevez en la charla con la Comisión Directiva fueron los refuerzos y el sistema táctico. El DT pidió un central, un volante ofensivo y un delantero que pueda cumplir con la función de extremo y segunda punta.

Asimismo, ya suenan como posibles refuerzos Ramón Ábila, Carlos Izquierdoz y Emanuel Mas, todos excompañeros suyos en Boca.

En su presentación, el Apache explicó que Izquierdoz "es mi prioridad". "Lo quiero tener en el plantel. Necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza. Hablé con Cali. Sabe que él es mi prioridad. Depende del club y su familia. Estoy conforme con lo que hablé", sostuvo.

Cuándo debutará Tevez como DT de Independiente

Tevez tendrá su debut como director técnico del "Rojo" el próximo domingo a las 19.15 cuando enfrente a Vélez Sarsfield en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, en un partido válido por la segunda fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga 2023.



