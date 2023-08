Sportivo La Patria de Burzaco está pasando un momento difícil. Su técnico está preocupado. Una y otra vez con ansiedad frenética toma su calculadora. Proyecta resultados. Nada lo conforma. El maldito promedio puede determinar el descenso de Sportivo. “Pistola”, el jefe de la barra, le advirtió con la diplomacia que lo caracteriza que el descenso es intolerable… Prende la tele. Nada lo entretiene, el Dios Morfeo se ve que esta de franco aunque luego de un tiempo se duerme un rato. Está citado antes del entrenamiento por la Comisión Directiva.



El Presidente le dice, “Mire, la decisión es que Javier 'Verde' Dólar sea titular y no solo eso, será el eje del equipo. A ver, para que lo entienda, todo girará alrededor del 'Verde', será... a ver cómo le explicamos... parámetro para el precio de venta de los demás jugadores, evaluaremos los pagos del Club en relación al valor del pase del 'Verde'. Como dicen en economía, el 'Verde' será nuestra garantía, nuestra reserva de valor. ¿Entendido?"

Sí, Presidente, contesta el Profe sin mucho entusiasmo, y se va para la cancha.

El entrenamiento empieza con su rutina diaria. Calentamiento, elongación y luego la práctica de futbol.

Sin estar muy de acuerdo con la decisión, a regañadientes llama a Javier 'Verde' Dólar y le dice, “mire Javier, a partir de hoy es titular y capitán del equipo”.

El Verde, con ironía y soberbia, se sonríe. Por su relación, con Pistola, sabía que la decisión estaba al venir. Sería no solo la estrella del Sportivo, sino que todos los compañeros jugarían en virtud de sus ritmos, sus creencias, sus caprichos y por qué no decirlo, también sus días malos (o de crisis futbolística).

Sería el salvador del Sportivo La Patria. Si bien venia jugando, ahora la titularidad era indiscutida y no solo ello, le habían ofrecido la mismísima capitanía. El Verde, aun sin mayores respaldos, siempre se sintió un destinado al éxito. Claro que no siempre jugando con lealtad. Los vitalicios del Sportivo recordaban sus pasos por la inferiores y sus artimañas para perjudicar a compañeros, para ponerse él como referente. Pero claro, los vitalicios no tenían lugar en la Comisión Directiva, todos recordaban cuando Pistola les rayó los autos como señal de advertencia cuando criticaban al Verde.

Agrandado por la situación, el Verde le dijo al técnico, “Mire Profe, yo juego pero que José Peso vaya al banco, esta lento y la barra no lo quiere”.

El Profe ya estaba advertido. Era la exigencia que esperaba. José Peso, golpeado, insultado por la barra y ninguneado por los dirigentes, se imaginaba que lo corrían. Al escuchar la decisión solo dijo, “despreocúpese Profe, iré al banco, pero solo, le digo algunas cosas. Mire, el Verde va a pedir aumento de sueldo y no se extrañe que al tiempo pida su propia cabeza. Es un jodido, lo conozco de las inferiores. Tal vez ganemos algunos partidos pero le aseguro, que cuando le hagan una oferta se va a rajar. Es más el Verde y todos sus seguidores cuando estemos a pasitos del descenso nos dejaran solos y se fugarán por la puertita que da al baldío de al lado”.

Peso tenía razón. El Verde ganó unos partidos, pero cada vez exigía más. Los hinchas si bien estaban contentos, se dieron cuenta de que la cuota social no dejaba de aumentar. El bufetero se estaba fundiendo con el Verde y sus seguidores meta sanguche de milanga y nunca pasando por caja. La pileta de natación ya no era para los socios, la habían concesionado. ¿Se acuerdan del terrenito en Isidro Casanova, propiedad de Sportivo? Lo vendieron para que el Verde renueve contrato.

Como no era suficiente, se decidió despedir empleados del Club y rebajar un quince por ciento a los que se salvaron. El Verde recomendó a Patricia Pueyrredón Luro, una feroz ejecutiva, para que garantice o mejor dicho intervenga las finanzas del club. Doña Pueyrredón Luro no solo redujo los salarios sino que amenazó con más restricciones a los laburantes de Sportivo La Patria.

Pueyrredón Luro y su asistente Ricardo López Ajuste, intentaron hasta cerrar la Escuelita del club. Ahí los pibes le armaron un brutal despelote y tuvieron que retroceder.

Sin embargo no todos fueron palos para Pueyrredón Luro. ¿Te acordás de Mirtha Almuerzo, la vecina del club? Bueno, Mirtha la alentaba, decía que era muy valiente. Después nos enteramos que Mirtha era hincha de Athletic Club La Colonia el archirival de Sportivo La Patria. Brava Doña Mirtha, era capaz de todo por el Athletic, se diría de un amor apasionado, voluptuoso, carnal.

Los resultados futbolísticos comenzaron a no ser los esperados, algún empate de local e indefectiblemente todas derrotas de visitante.

Al Profe lo echaron y el “Verde” exigió a Domingo Burro, quien llegó con muchas promesas de que traería varios jugadores del exterior, aunque nunca aclaraba cómo se pagarían sus sueldos. El fantasma del descenso sin prisa pero sin pausa se acercaba al Sportivo. Los rivales aprovechaban y por las redes se vestían de fantasmas y le auguraban el futuro sombrío al Sportivo.

Como advirtió Peso, Javier Verde Dólar se fugó por el pasillo con todos sus verdecitos. Sportivo estaba al borde del descenso.

Juan Domingo, un fanático del Sportivo me llama por teléfono. “Che Pablo me acompañás a la cancha del Sportivo, hoy nos jugamos el todo por el todo".

“Dale Juan, con todo gusto, aunque hace tiempo que no sigo la campaña del equipo” como está la cosa?"

“Mirá, volvió Pesito al equipo, lo exigió el nuevo técnico".

“¿Y quién es?”

“Pensé que sabías es el flaco Néstor, que era técnico de Racing de Santa Cruz. El tipo es práctico, no te digo que somos el Barcelona de Messi, pero a veces hacemos unos golazos, te aseguro que la defensa es un roble y ni hablar de la mitad de la cancha, ahí los tipos le meten y meten".

Al acercarnos al Coloso de Burzaco el corazón late más fuerte. Juan Domingo, hincha muy querido y respetado por Los Patria encabeza la inmensa manifestación. Antes de ingresar al Coloso, se para sobre un par de cajones y arenga, “muchachos hoy alentar y alentar ¡depende de todas y todos! Sé que muchos deben extrañar al Verde, pero el tipo nos demostró que nunca pensó en el Sportivo. ¿No se acuerdan cómo especulaba con el precio de su pase? ¿O cuando sin disimulo decía que simpatizaba de chico con Athletic La Colonia?

“Tengamos memoria. Ese turro de Domingo Burro con el Presidente del Club Fernando de la Duda cuando se la vieron jodida, llamaron un Uber y se las tomaron. Así que hoy banquemos al flaco Néstor que se mata laburando por el Sportivo".

La arenga nos motivó y algunos decían que “nos volvimos a ilusionar”. Pero parece que no somos los suficientes. Así que amiga, amigo, como falta una hora para que empiece el partido, si están cerca del Coloso acompáñennos, los necesitamos. ¿O prefieren almorzar con Mirtha?