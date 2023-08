Salí-de-acá, salí-de-acá, salí-de-acá. El tic-tac de las balizas es la cuenta regresiva de una bomba a punto de estallar, es la taquicardia previa al infarto. No hay lugar, doble fila, ¿dónde puedo estacionar? Me van a poner una multa. Tendría que haber armado la vianda anoche y hacíamos más rápido.

Así comienza la narración de la novela Cigüeñal, de la escritora y docente de literatura Silvina Gruppo, (Buenos Aires, 1979). Se trata de un texto vertiginoso que, entre imperativos, reproches, deseos y desesperación, le da voz a una mujer sin control de cambios e invita a les lectores a ser testigos emocionalmente activos de este muestrario breve pero intenso de una vida.

Luego de hacer toda clase de maniobras con su auto, la protagonista deja a la hija en la colonia de vacaciones el Día de Reyes. De inmediato, se da cuenta de que no preparó la ceremonia ad hoc para esperar a Melchor, Gaspar y Baltazar y se siente la peor de todas.

Con un colorido abanico de afectividades, evocaciones y reflexiones, la mujer en cuestión atraviesa una jornada tan intensa como compleja, siempre al borde de superar el límite máximo de velocidad.

La narradora arma una historia que transcurre en menos de 24 horas y propone una complicidad lectora tramada en su oído atento al uso de la lengua coloquial, donde el presente ultra tecnológico y comunicacional no hace más que poner en evidencia la soledad y el sinfín de deudas que la protagonista tiene consigo misma.

Ella está tratando de abandonar el cigarrillo, intenta dilucidar si tendrá continuidad el “pasó algo” con un compañero de trabajo, mientras chequea si el marido le frustra (o no) las ilusiones. Con la culpa como mochila, en el remolino de una vida agitada, comparte sus pensamientos sin dique sobre las múltiples funciones vinculares que desempeña, los haceres y quehaceres cotidianos y el deseo de hacer lo que se le dé la gana.

Escribe: Tengo ganas de contarle a Sebastián que vi un accidente terrible, que la cagamos con Reyes, que andá a saber lo mal que la está pasando nuestra hija por culpa de eso, que ya compré un regalo, que tendremos que buscar la vuelta para montar el circo y que se lo crea con un día de atraso. Atraso. Le quiero contar que no me vino, que no sé cuándo tendría que haberme venido, que tengo un test en la cartera… No le puedo contar que lo que me pone nerviosa es reencontrarme con Joaquín… Agarro el celular y escribo: Seba. Me corté el pelo.

Luego de una primera experiencia con Oeste, en 2019, la editorial Conejos apuesta por este nuevo texto narrativo y en primera persona de Gruppo, licenciada en Letras por la UBA y docente en la Licenciatura en Artes de la Escritura de la UNA.

En su ópera prima, la autora le había dado la palabra a una adulta mayor que se animaba a conquistar espacios personales de libertad, a partir de la decisión de no postergarse más. Ese volumen se editó completo como audiolibro. En cambio, en Cigüeñal, puso la lupa en el cotidiano femenino, clasemediero y urbano de la franja etaria de los cuarenta y pico. Lo hizo con una prosa ágil, potente y personal que da cuenta de la subjetividad de su criatura en escenas banales y hondas, con visitas a la peluquería, llamadas y mensajes con emoticones vía celular y reflexiones sobre el ser, el estar, el parecer y el no saber.

La protagonista navega por los intersticios de una vida a veces compulsiva, otras más ¿lógica? Cuando parece aburrida o sumida en la incerteza, algo ocurre que interrumpe o torsiona la dirección del relato, siempre entretenido.

El monólogo interior y los diálogos son las herramientas dominantes con las que se cuentan las múltiples peripecias e ideas que caben en esta existencia femenina particular, una vida que transcurre en el caos ordenado de la ciudad, con prisa y sin pausa.

En Cigüenal también se recurre al paréntesis, como si fuera una agenda donde anotar los pendientes: comprar regalo, controlar la fecha de la última menstruación, pedir recomendaciones de psicóloga o buscarle el significado a la adición Mudy + Harry Potter.

Ganadora de una mención especial en la Cuarta Edición del Premio FEBA Cultura, Gruppo sabe cómo ir de lo superfluo a lo profundo y viceversa. Lo hace con el mecanismo del cigüeñal: la pieza mecánica diseñada para transformar el movimiento rectilíneo en circular. La novela es dinámica, alegre y chispeante, como su autora en las aulas de Morfología y Sintaxis o en los talleres de Escritura, dicen sus discípulos.

Silvina Gruppo escribió un relato semanal en quetepensas.com entre 2013 y 2016. Coordinó la parte literaria del libro 3 historias en 1 clic, de la Fundación POH 15 (Fa editora y 27 Pulqui, 2018) y junto a Diego Axel Lazcano fue coeditora de 8cho y och8, Antología de Imágenes y Textos (Arset, 2014)

Atención, personas de los escenarios y de las pantallas: Cigüenal puede funcionar perfectamente como la base de un stand up o una comedia eficaz sobre el agite fluido y gracioso de una mujer en crisis. Será cuestión de leerla, adaptarla y empezar a ensayar.