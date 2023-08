“En la provincia de Buenos Aires vemos una mayor motivación para votar en las elecciones generales”, dice Cristian Buttie, director de CB Consultora en diálogo con Buenos Aires/12. Según sus estudios, habría un crecimiento de entre 4 y 5 puntos de la participación electoral en el territorio bonaerense, lo que significaría un aumento de 6 puntos en el apoyo hacia Axel Kicillof, quien podría arribar al 42 por ciento y ubicarse alrededor de 14 puntos por encima de Néstor Grindetti, el vencedor de la interna de JxC. Buttie conjetura que, si se repite el comportamiento de las legislativas de 2021, de votantes e intendentes activos en la campaña, y si se confirma la tendencia a que Kicillof continúa primero, la mayor afluencia puede significar a la vez un aumento en los votos de Unión por la Patria.



Este diario publicó ya los resultados de la primera encuesta pos-PASO de la consultora CB. Entre las opciones en pugna por la gobernación, Kicillof puntea con 37,6 seguido de Grindetti con 25,6 y Carolina Píparo con 24. Estos números no incluyen la proyección proporcional de indecisos, que aún se mantienen en 8,5 puntos. Con ese agregado, Kicillof bordea los 41 puntos, Grindetti llega a 27,8 y Píparo a 26.

La encuesta se realizó sobre una base de 1.344 casos, respetando las cuotas de género, edad y nivel educativo, entre el 14 y el 16 de agosto pasados, con modalidad de recolección de datos on line y tiene un margen de error de 2,7 puntos.

Sobre la base de ese estudio y de investigaciones propias, Kicillof, mantuvo reuniones con intendentes e intendentas poniendo énfasis en la participación. Si bien la Provincia se ubicó un punto por encima de la media nacional con el 70 por ciento de asistencia en las últimas elecciones, distritos del conurbano como La Matanza, Florencio Varela, San Martín o Merlo, quedaron entre 7 y 8 puntos debajo del índice de participación bonaerense. Pero el escenario puede cambiar. La consultora CB proyecta que en la Primera y Tercera sección habría cerca de diez puntos más de asistencia, llevando a Kicillof a ganar por catorce puntos de diferencia.

En la Primera y la Tercera sección electoral se aloja la mayoría de los municipios más con más electores de la provincia de Buenos Aires. Pero según se pudo apreciar en las PASO, eso no se tradujo en una elevada asistencia a las urnas. Por ejemplo, del 1.181.084 de vecinos y vecinas habilitados a votar en de La Matanza concurrió el 63,75, lo que significa que sólo en ese distrito más de 456 mil personas no fueron a votar.

En otros casos de partidos densamente poblados como Lomas de Zamora, con un padrón de 576 mil, y Almirante Brown, con 484 mil, la asistencia estuvo alrededor del 66 por ciento. Los distritos del conurbano con menor porcentaje de participación estuvieron en la Primera Sección, con José C. Paz, que apenas tuvo 61,2 por ciento y Merlo con el 61,87, un municipio donde más de 185 mil personas habilitadas no sufragaron.

También otros dos municipios de peso, en este caso gobernados por Juntos por el Cambio, como General Pueyrredón y La Plata, tuvieron una participación del 64,68 y del 67,28 por ciento, respectivamente. Entre ambos partidos, acumularon una inasistencia por encima de los 446 mil empadronados.

Si se observan los promedios de asistencia en las ocho secciones electorales, sólo la Segunda, la Cuarta y la Séptima superaron el 70 por ciento. La Cuarta sección encabezó la lista de presentismo en las urnas, con un 71,24 por ciento, e incluso tuvo entre sus filas al municipio con el mayor porcentaje de participación en la provincia: Carlos Tejedor con el 77,93 por ciento. La Segunda sección alcanzó el 71,17 por ciento, y la Séptima el 70,54.

El cuarto puesto lo ocupó la Quinta sección electoral, con el 68,73 por ciento de participación. Si bien no se llevó ninguna de las tres medallas del podio, se hizo con la mancha que ninguno quería: el municipio con la peor asistencia. En estas PASO el último puesto de la tabla quedó para Pinamar, el distrito gobernado por el PRO con Martín Yeza a la cabeza, que apenas alcanzó el 58,2 por ciento de presentismo. Fue el único por debajo de los 60 puntos de participación.

Los últimos tres lugares quedaron para la Primera sección, la Tercera, y la Octava. En ninguna la asistencia superó el 68 por ciento, siendo la octava, también conocida como Sección Capital, la de menos promedio de votantes en las Primarias del 13 de agosto con el ya mencionado 67,28 por ciento.

Este nivel relativamente bajo de participación, como lo trató este medio, también se dio en la concurrencia de las personas migrantes. En un padrón de extranjeros que en la Provincia cuenta con mas de 946 mil personas habilitadas para votar, solo 236 mil lo hicieron, lo que significa menos del 25 por ciento.

En una elección donde Axel Kicillof de Unión por la Patria se hizo con 2.891.276 votos, Néstor Grindetti junto a Diego Santilli de JxC con 2.614.037, y la libertaria Carolina Píparo con 1.886.335, más de 4 millones de bonaerenses no fueron a votar.

Aumento

A su vez, el analista de CB proyecta que la participación en la Primera y la Tercera sección electoral rondaría el 76 por ciento, alrededor de 10 puntos más respecto a las Primarias, que impactarían de lleno en los distritos del conurbano.



Este panorama se lo adjudica a dos variables. En primera instancia, considera que estas PASO son similares a las del 2021, donde “el votante peronista apático dio su mensaje no yendo a votar”, lo que explicaría gran parte del ausentismo del 13 de agosto. Cabe recordar que entre las PASO y las generales de 2021, el Frente de Todos supo sumar casi 500 mil adhesiones mientras que JxC sólo de 250 mil.

Y el otro punto que menciona es uno que también se analiza puertas adentro del oficialismo, no sólo provincial, sino que a nivel nacional. “Los intendentes no quemaron las naves”, asegura y considera que, si bien “no se quedaron dormidos, no agotaron todos los recursos de cara a las generales”. Según su análisis, el mapa cambia cuando los candidatos están definidos, y más aún en distritos como La Matanza que tenían una interna competitiva dentro del peronismo, por lo que ahora se podría “aplicar más peronismo” de cara a octubre.

“Los que tienen capacidad de territorio son los intendentes, son los que pueden traccionar el voto”, explica Buttie. Con un escenario reconfigurado y donde las propuestas de los candidatos se empiezan a manifestar de forma más certera, “es más fácil para los intendentes ir por el voto de Sergio Massa por espanto a políticas de Javier Milei y Patricia Bullrich”.

Hay un tercer punto que analizaron en CB Consultora y es la capacidad que tiene, o no, Grindetti de contener a todo el electorado de JxC en la provincia. A nivel provincial, la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta cosechó alrededor de 28 puntos, mientras que el intendente de Lanús y Santilli superaron los 32. Esa diferencia, explica Buttie, es producto de que “Santilli pescó afuera” del cambiemismo. “Grindetti puede pescar votos de Santilli pero no tiene otro lugar donde pescar como lo hizo Santilli, que desde su triunfo en 2021 tenía un nombre propio en la provincia por encima, incluso, de Larreta.”

Como todo en esta elección, el factor Milei no pasa desapercibido. El equipo del líder libertario planifica una campaña para fortalecer la figura de Carolina Píparo, particularmente en el conurbano de la primera sección, y obtener un mayor caudal de votos en la provincia, con el objetivo de acercar a Milei al 40 por ciento de apoyo a nivel nacional. En las últimas PASO, Píparo fue la segunda candidata más votada detrás de Kicillof, pero la unión de Grindetti y Santilli llevó a LLA al tercer lugar. Y el propio Milei ya anunció que haría campaña personalmente en la Provincia.

Al ser consultado sobre al posibilidad de que más votantes bonaerenses opten por la boleta completa de Milei y eso mejore la performance de Píparo, Buttie dice que "puede ser", pero que en el marco de sus mediciones la candidata por el momento sólo lograría retener los 27 puntos cosechados en las Primarias. Si aclaró que, evidentemente, hubo muchos electores que optaron por Santilli para gobernador pero por ningún candidato de JxC a nivel presidencial, lo que podría volcarlos hacia la candidata libertaria.

Con esta tendencia, desde CB aseguran que "Kicillof va encaminado a ganar” con 42 puntos, Grindetti oscilaría los 28 y La Libertad Avanza se ubicaría tercera con 27.

Medallero

Carlos Tejedor en la Cuarta sección, fue el distrito con mayor porcentaje de participación, ya que rozó el 78 por ciento, con una asistencia de 7.985 personas sobre un padrón de 10.246. Muy cerca se ubicó Tordillo, municipio de la Qunita, cercano a Dolores, donde asistieron a las urnas 1.898 de los 2.446 vecinos y vecinas habilitados a votar, lo que significó un 77,59 por ciento de participación. El tercer lugar quedó para General Paz, también de la Quinta, con el 76,91.

Recién en el cuarto lugar se puede encontrar un municipio que pertenece a una de las secciones populosas. Es Suipacha, de la Primera, con un 76,26 por ciento de asistencia. Ahora bien, se trata de un padrón de 9.985 personas. Sólo en dos partidos donde había padrones de más de cien mil personas la asistencia se ubicó por encima de los 70 puntos. Fueron los casos de Zárate con el 71,66 por ciento, y Berazategui en la Tercera, con el 70,17.

Si se toma como parámetro la participación provincial que fue del 70,22 por ciento, solamente 45 de los 135 municipios lograron superar esa marca. La sección donde más distritos superaron el 70 por ciento fue en la Cuarta, con 14 partidos de 19 que la integran. En la que menos casos se registraron fue en la Séptima, con sólo uno, pero que tan solo la componen ocho municipios. En la Primera, compuesta por 24 distritos, sólo cinco estuvieron por encima de los 70 puntos de participación, mientras que en la Tercera lo hicieron tres de sus 19.