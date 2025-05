Kicillof: "Lo que está en juego es que la motosierra no cruce la General Paz"

"Si Milei gana va a acelerar. Lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz, que no entre a la Provincia de Buenos Aires. Por eso convocamos a todos los sectores a formar un gran frente bonaerense por la salud, la educación, la seguridad, la producción y el trabajo. Un frente de la provincia para la provincia. Tenemos que sumar a todos para decirle a la historia que por acá no pasó la motosierra, que acá hay otro camino", dijo el gobernador Axel Kicillof.