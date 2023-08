El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, cerró el primer bloque del Consejo de las Américas. En un intento de conquistar al sector privado, el economista neoliberal expuso cuáles serían las primeras reformas de lo que él llama "el modelo de la libertad" y que tiene solo un objetivo: achicar el Estado. "Aquellos emprendedores que les va bien son héroes. Ustedes son los que tiene que poner de pie a la Argentina, yo me comprometo a sacarles el Estado de encima", prometió.

El discurso, además, fue una respuesta a Patricia Bullrich, su rival electoral, que había hablado un rato antes frente al Consejo y aseguró que, en caso de ser electa, haría que Argentina deje los Brics, bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que también fueron invitados a entrar Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.

El ajuste que propone Milei

Según el candidato, Argentina era "el país más rico del mundo" luego de la anexión de Buenos Aires en 1860, cuando "de ser un país de bárbaros nos converitmos en la primera potencia mundial". El "modelo de la libertad", que Milei contrapone a la justicia social -que define como "un robo"- es un programa "pensado en un lapso entre 35 y 50 años" para retornar a esos supuestos años de bonanza y que requiere "tres familias de reformas".

La primera parte de esas reformas son las que aplicaría de ser electo, agregó el líder de La Libertad Avanza, y consisten en la reforma del Estado. "Estamos hablando de bajar gastos, impuestos y eliminar regulaciones", aseguró a la vez que indicó cómo sería la composición de los Ministerios.

"A su vez proponemos una reducción del gasto público. Y quienes dicen que es una exageración, es porque ellos muerden de ahí", acusó.

También propuso "terminar con la obra pública" y que las obras de infraestructura "sean como el sistema de Chile, que es de iniciativa privada"; la eliminación de la coparticipación federal y de los subsidios económicos.

"Y vamos a avanzar en la privatización de las empresas públicas y terminar con las jubilaciones de privilegio de la política", enumeró.

Y vaticinó que "donde se aplicó el modelo siempre funciona", aunque evitó especificar dónde.

La reforma laboral

En su intento de ganar el favor del empresariado, Milei recurrió a sus habituales citas del economista Milton Firedman y de su "prócer" predilecto, Alberto Benegas Lynch hijo, y salpicó su discurso con términos de la jerga económica. Pero, especialmente, prometió llevar adelante una reforma laboral.

"Estamos avanzando en una ambiciosa reducción de regulaciones", dijo y especificó que "Argentina tiene cerca de 70 mil regulaciones, que es lo que hace que se imposible hacer negocios" en el país.

El primer paso del recorte a los derechos laborales sería "eliminar este sistema cavernícola de usar la presencia del Estado como mecanismo de seguro". "Si necesito un seguro, voy y contrato un seguro", sostuvo.

"El mercado laboral formal son 6 millones de personas, en el informal hay 8 millones. Esto quiere decir que en principio hay una oportunidad para crear un mercado de seguros de 8 millones de personas. Es una posibilidad de negocio enorme y si lo complementamos bajándoles la multa de los juicios (laborales) es importante para el mercado laboral", argumentó.

El siguiente capítulo de su ajuste sería la reforma del sistema previsional.

"Una vez cerrado este conjunto de reformas eso le va a garantizar a la Argentina 15 años de un muy fuerte crecimiento económico y va a haber negocios para hacer por todos lados. Siempre gana más el que entra primero que el segundo, vamos muchachos", alentó.

"Pueden quedarse con la casta de buenos o malos modales, pero van a terminar pobres y en la ruina".

Los Ministerios de Milei

Como había adelantado, Milei aseguró que reduciría la cantidad de Ministerios y que pasaría a tener apenas ocho: Economía, Relaciones Exteriores, Capital Humano, Infraestructura, Justicia, Defensa, Seguridad Interior y del Interior.

El libertario destacó el aspecto "revolucionario" del Ministerio de Capital Humano -que estaría a cargo de Sandra Pettovello- que se encargaría de "niñez, familia, salud, educación e integración al trabajo".

"Vamos a cambiar la forma de mirar la política social, se terminó la cultura de la dádiva. Vamos a formar individuos libres y les vamos a enseñar a pescar. Se acabó la esclavitud moderna en Argentina, vamos a terminar con esa forma de dependencia", bramó.

Asimismo, reiteró su intención de que su candidata a vice, Victoria Villarruel, quede al frente de las carteras de Defensa y Seguridad.

Política internacional y un "palito" a Patricia Bullrich

En materia de política internacional, Milei adelantó que hay "un claro alineamiento" con Estados Unidos e Israel. "Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas -afirmó-. A pesar de las mentiras que intentan instalar de Juntos por el Cambio y medios afines que respondedn a sus cajas, eso no quiere decir que el sector privado no pueda comercializar con quien se le da la gana".

Más temprano, Bullrich estuvo frente al Consejo de las Américas y prometió sacar a la Argentina de los Brics en caso de ganar las elecciones. Pero intentó diferenciarse del candidato ultraderechista diciendo que ella mantendría el comercio con Brasil, principal socio de la Argentina, y que aspira a sostener la pertencia al bloque del Mercosur.

"Yo no dije que no hay que comercializar con China ni con Brasil -se defendió el economista libertario-. Es una cuestion del sector privado donde no me voy a estar metiendo".

Y agregó que por más que desde Juntos por el Cambio intenten hacer propuestas semejantes a las suyas "los rascás un poco y les sale el intervencionismo y el comunismo por todos lados".