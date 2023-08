Javier Milei los define como sus “próceres”. Todos con el mismo nombre, Alberto Benegas Lynch padre, hijo y nieto son los grandes responsables de la inserción y la divulgación de la ideología liberal en el país. El Alberto mayor, que murió en febrero de 1999, introdujo el pensamiento de la escuela austríaca en Argentina y es señalado por su apoyo a la dictadura fusiladora de 1955.

Su hijo, Alberto Benegas Lynch (h), es objeto de pasión por parte de Milei, y en las últimas horas reafirmó su postura a favor de la venta de órganos y en contra del aborto legal. "Estoy a favor de la venta de órganos y en contra del aborto porque, como dijo la Academia Nacional de Medicina, desde el momento de la concepción hay una persona de naturaleza humana que está en potencia de muchas cosas, al igual que usted y yo estamos en potencia de muchas cosas", sostuvo este miércoles en una entrevista con el empresario y periodista Jorge Fontevecchia.

El menor de la familia Lynch, "Bertie", es ahora candidato a diputado de La Libertad Avanza.



La familia Benegas Lynch

La familia Benegas Lynch viene de una larga tradición conservadora y liberal. El abuelo fue uno de los promotores de la llegada de esta ideología al país. Tras más de una década de estudios, en 1957 Alberto Benegas Lynch creó el Centro de Estudios sobre la Libertad, desde donde convocó a dar una conferencia a dos economistas referentes de la Escuela Austríaca, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, este último partidario de "una dictadura liberal" y defensor de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

Lo cierto es que, en nuestro país, Alberto Benegas Lynch no estuvo exento de apoyo a dictaduras militares. Así se explica en el libro De la refundación al ocaso: los intelectuales liberal-conservadores ante la última dictadura, de Vicente Martín, en donde se cuenta el apoyo del mayor de los Benegas Lynch a la autodenominada “Revolución Libertadora”, que derrocó y proscribió a Perón en 1955 y le dio al economista un puesto en la embajada en Estados Unidos.

Años más tarde apoyaría también, junto a José Martínez de Hoz y Álvaro Alsogaray, la dictadura de Videla en 1976.

Por su parte, Alberto Benegas Lynch (h) destacó siempre la influencia de su padre en su ideología. Así lo dejó en claro durante una entrevista: “Si no hubiera sido por mi padre seguramente no sé si hubiese sido troskista, pero al menos keynesiano", dijo. A lo que sumó: "Solo debido a la inmensa paciencia y perseverancia de mi padre, que me mostró otros lados de la biblioteca, pude zafar de los climas habituales del estatismo en sus diversas variantes".

El menor de la familia, conocido como "Bertie" Benegas Lynch, trabajó diez años en el Banco Santander y doce como director general de Universia Argentina hasta que decidió involucrarse en política de la mano de Milei. Su candidatura a diputado nacional no genera una gran sorpresa dado el vínculo cercano que tiene el titular de La Libertad Avanza con su padre.

¿Parientes del Che Guevara?

Claro, en la historia familiar de los Benegas Lynch también hubo otras realidades, y es que, si se indaga a fondo, se puede ver cómo comparten genealogía con el revolucionario comunista Ernesto “Che” Guevara. Un dato de color es que, al explicar su parentesco con el guerrillero, el padre del actual candidato a diputado reveló que sus padres son primos hermanos.

“En mi familia se ha hablado bastante del Che, ya que mi padre era primo hermano del suyo. El abuelo del sujeto de marras era una persona excelente, Roberto Guevara, casado con Anita Lynch, hermana de mi abuela materna. En tren de genealogía, consigno que soy más Lynch que Benegas, dado que tanto mi padre como mi madre descienden de dos de los hijos de Patricio Lynch, de quien desciende también el Che", explicó en una columna de opinión para un medio digital.

Pero, ¿quién es Benegas Lynch (h) y qué tiene que ver con Milei?

Alberto Benegas Lynch (h), el "prócer" de Milei, tiene 83 años, es doctor en Economía y Ciencias de la Dirección, miembro del Consejo Académico del Institute for Economic Affairs de Londres y está vinculado a diversos think tanks liberales de Argentina. Además, es autor de 20 libros.

Su relación con el líder de La Libertad Avanza viene de hace "muchos" años. El primer encuentro se dio cuando el autodenominado economista "anticasta" lo invitó a almorzar a un bar de Recoleta. "En esa reunión me impresionó su capacidad didáctica, de síntesis, su afabilidad y cordialidad", recordó Milei años más tarde.

De hecho, entrevistado por La Nación, Benegas Lynch (h) comparó a Javier Milei con Álvaro Alsogaray, un militar, economista y funcionario (como él) de la dictadura de 1955, luego designado embajador en Estados Unidos tras el golpe de 1966 y una importante figura en los gobiernos de Arturo Frondizi (1958-1962) y José María Guido (1962-1963). Alsogaray fue también muy cuestionado por su defensa del genocidio perpretrado por las Fuerzas Armadas en los años '70.

Como si fuera poco, Alberto Benegas Lynch (h) fue una pieza clave en el acercamiento entre Mauricio Macri (de quien se mostró altamente crítico por considerar su política como una “catástrofe” poco liberal) y Javier Milei, ya que coordinó tres encuentros “muy cordiales y agradables” vía Zoom entre ambos dirigentes neoliberales.

Cómo piensa el "prócer" de Milei

En las últimas horas, Benegas Lynch (h) se hizo viral al dejar en claro que las declaraciones de Javier Milei a favor de la venta de órganos, que tantas críticas le generaron, no fueron un exabrupto, sino parte de su programa. Así de claro lo resumió, entrevistado por Radio Perfil: “Estoy a favor de la venta de órganos y en contra del aborto”.

Para justificar esta posición, el "prócer" de Milei aseguró que esto no implica "que se obligue a la gente a vender sus órganos", sino "hacer con el propio cuerpo lo que uno le parezca". Así, comparó la prohibición de la venta de órganos con no permitir que se "vendan las vacunas o el alcohol en gel en el medio de los problemas en que estamos".

Pero la libertad que pregona Benegas Lynch (h) sobre el cuerpo llega únicamente hasta los órganos, ya que al hablar sobre el aborto su posición es contraria: “Hay muchos que son partidarios del homicidio en el seno materno, léase el aborto, y están en contra de la venta de órganos. Me parece que tienen una incoherencia fenomenal porque una cosa es matar a otra persona y otra distinta es hacer lo que a uno le parece con su cuerpo”, sostuvo.

Otras definiciones de Benegas Lynch

En un ensayo de opinión titulado ¿Qué es y de dónde sale la Agenda 2030?, Benegas Lynch (h) lanzó una serie de definiciones: