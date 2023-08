Este jueves el Gobierno nacional anunció el ingreso de Argentina al BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), un foro internacional del que participan las economías emergentes más importantes del mundo.

Tras el anuncio, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca, celebró la integración del país en un foro de peso internacional y sostuvo que Argentina "es un buen socio en este momento" para las economías mundiales.





"Hay dos vectores que son la transición energética y la digitalización que están cambiando aceleradamente todos los sectores productivos, y ahí la Argentina tiene capacidades específicas", detalló en diálogo con AM750.



Además, la exvicejefa de Gabinete señaló que "se puede aprovechar esta oportunidad para desarrollarnos más, subir un poco en la cadena y no ser sólo proovedores de materias primas" en un marco de restricción externa nacional.

Las críticas de la oposición

Tras la difusión de la noticia, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, declaró que, de ganar las elecciones en octubre, daría marcha atrás con la integración, debido a la participación de Rusia en el foro. Sumado a esto, en los últimos días el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, manifestó que en caso de ser presidente rompería las relaciones bilaterales con China, uno de los principales socios comerciales de nuestro país.



"Yo no me apuraría a decir 'me voy de acá o de allá'. Este mundo, el mundo de la producción y el empleo, está cambiando aceleradamente", manfiestó Todesca en Aquí, allá y en todas partes.



En ese marco, la funcionaria explicó que si bien Estados Unidos adoptó una política industrial agresiva para relocalizar inversiones productivas en su país, lo que provocó un aumento en la tensión con China, no cortó relaciones comerciales con Beijing.

Respecto de las declaraciones de Patricia Bullrich, Todesca planteó que a pesar del alto nivel de tensión geopolítica que transita el mundo "Argentina no tiene por qué comprarse ese problema". "En el G20 participa Rusia y de aquí nadie se fue. Son mesas muy importantes", agregó.

Por último, recordó que la invasión rusa en Ucrania fue condenada por Argentina en las Naciones Unidas, el foro donde se trata la cooperación internacional y se intentan solucionar los problemas globales.

"Son frases al calor de la campaña. Lo importante para quienes escuchan, para quienes van a votar y para quienes quieren conducir este país, es sentarse con lápiz y papel y mirar cómo vienen las cosas porque no se trata de frases grandilocuentes sino de estrategia", concluyó.

