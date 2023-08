Con el anuncio del regreso de Gonzalo "Pity" Martínez, la dirigencia de River Plate cerró el mercado de pases con la llegada de media docena de jugadores, cumpliendo todos los pedidos de su entrenador Martín Demichelis de cara a la nueva temporada.



"Bienvenido a casa", postearon las redes sociales de River con una foto del Pity y la banda roja. Con la llegada de Martínez, la dirigencia que tiene como presidente a Jorge Brito se retiró del mercado de incorporaciones, que se siguió moviendo a pesar de haber quedado fuera de la Copa Libertadores.



De este modo, River cerró un mercado de refuerzos de los más fuertes de los últimos años con el regreso de tres históricos como Manuel Lanzini, Ramiro Funes Mori y Martínez y con las apuestas a futuro de Facundo Colidio, Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca.



Así, Martín Demichelis puede tener a mano jugadores para la renovación del plantel de cara al 2024 por el fin de los contratos de varios históricos como Jonatan Maidana y Enzo Pérez y la posible venta de Nicolás de la Cruz, entre otros.



La última incorporación se firmó con un contrato hasta diciembre del 2024 con opción a una temporada más, tras la desvinculación del mendocino del equipo árabe Al Nassr que tenía su ficha hasta diciembre del 2023.



El autor del histórico tercer gol de la final de la Libertadores contra Boca en Madrid en 2018 está en la etapa final de su recuperación por la rotura de ligamentos cruzado anterior de la rodilla izquierda, que sufrió el pasado 21 de febrero.



El jugador llegó como agente libre igual que los otros dos jugadores históricos Lanzini (tras finalizar su contrato con West Ham) y Funes Mori, quien luego de jugar en Cruz Azul a préstamo logró la desvinculación del Al Nassr.



Tanto Lanzini como el mellizo Funes Mori volvieron a ponerse la camiseta de River el domingo en la derrota ante Argentinos Juniors, mientras que el regreso del Pity se daría a fines del mes próximo cuando tenga el alta médica.



Por otra parte, la inversión de River con los otros tres jugadores, Boselli (19 años), Colidio (23 años) y Fonseca (24 años), ronda los 11 millones de dólares en una apuesta no sólo al rendimiento deportivo sino económico en futuras ventas.



El ex jugador de Tigre, que ya jugó por Copa Libertadores y el domingo ante Argentinos, firmó contrato hasta diciembre de 2025 con cláusula de 30 millones de euros netos a cambio de 4,6 millones por el 100% del pase a pagar en tres cuotas.



Además, la dirigencia de River acordó un 20% neto de una futura venta para las arcas del jugador y un 10% de plusvalía sobre los 4 millones para el Inter de Milán que fue el equipo vendedor.



En cuanto al hijo de Daniel Fonseca, Nicolás, volante central de Montevideo Wanderers, River le firmó contrato hasta diciembre del 2027 a cambio de 2,4 millones de dólares por el 60% del pase pero el jugador se sumará para el 2024.



Finalmente, la apuesta de Boselli -que se terminaría de firmar este viernes cuando el jugador se haga la revisión médica- será por tres años de contrato a cambio de 3,5 millones de dólares por el 70% de los derechos económicos.



Boselli tiene sólo 19 años y registra 31 partidos como profesional entre la primera de Defensor Sporting y los juveniles de Uruguay, en los que fue suplente apenas en tres ocasiones y en el resto jugó siempre de titular y completó los 90 minutos.



En cuanto a las ventas y la bajas, River vendió a Lucas Beltrán a Fiorentina en una cifra que ronda los 24 millones de dólares con objetivos y resta saber qué pasará con Nicolás de la Cruz, que aún no cerró su acuerdo con el equipo de Hernán Crespo en Qatar.



De todos modos, en este mercado de pases (que para los qataríes cierra el 18 de septiembre) o en el de fin de año, De la Cruz tiene planificado su salida de River tal como lo negoció con el club cuando renovó contrato en diciembre de 2022.



A raíz de la ampliación del plantel, Demichelis decidió achicar la nómina de jugadores y por eso se fueron a préstamo Tomás Castro Ponce a Atlético Tucumán; Franco Alfonso a Huracán; Elías Gómez a Vélez; José Paradela y Robert Rojas, a Tigre, y se sumaron las salidas a Sarmiento de Nahuel Gallardo y Agustín Fontana.