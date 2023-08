"Si la legislación favorece a los inquilinos desaparecen las propiedades y las ofertas de alquiler”. La frase, en medio del debate por la Ley de Alquileres, no es de la Cámara de Propietarios, pero se le parece bastante: la dijo el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, una de las voces cantantes de la oposición que pretendió derogar la normativa y, al no conseguir el quórum necesario (dos tercios de la Cámara Baja) se conformó con modificar dos puntos centrales de la normativa vigente: el plazo de la duración del contrato y el sistema de actualización de la renta.



Pero Tonelli no solo fue uno de los 125 legisladores que apretaron el botón para reformar la ley vigente sino que tiene la cucarda en la Cámara Baja de ser el diputado con mayores propiedades en alquiler. Así deriva de su declaración jurada, en el que manifestó ser titular de seis departamentos que son rentados en la Ciudad de Buenos Aires.

Las propiedades de Tonelli

Según los papeles de la DDJJ, uno de los departamentos que Tonelli tiene en alquiler tiene 163 metros cuadrados y cuenta con cochera. El último que adquirió, en 2010, es de 581 metros cuadrados: en el mercado, por ese espacio, los alquileres no bajan de los dos millones de pesos. Y, en un orden que no condice con la normativa actual, los precios están publicado en dólares.

A los seis departamentos y su casa, Tonelli completa su escudería con dos casas en La Plata. Allí no se explica si corresponde a alquileres o las utiliza como vivienda. La primera de ellas es de 70 metros cuadrados y la otra supera los tres mil metros cuadrados, en lo que se presume que se encuentra en un barrio privado. Como frutilla del postre están sus dos casas de vereaneo, en el exclusivo balneario de Pinamar.

En su discurso en el recinto, el también integrante del Consejo de la Magistratura remarcó su idea del "equilibrio" en las condiciones del contrato y criticó al oficialismo por pretensión "profundizar aún más la pretensión de proteger a los inquilinos, los locatarios, mas allá de lo razonable".

La situación habitacional de Diputados

Claro está que Tonelli no es el único legislador con que está en el lado de los propietarios . En una exhaustiva investigación de Matías Ferrari, para el sitio Diagonales, se detalla que casi ningún legislador es inquilino y da cuenta de algunas perlitas, como la de Graciela Camaño, que no solo tiene varias casas para alquilar en la Costa, sino que mantiene una deuda millonaria -según su propia DDJJ- con el Colegio Público de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, una de los lobbistas que hizo más fuerza para tirar abajo la ley.

En tanto, Rogelio Frigerio -uno de los que llevó el dictamen de minoría de la ley- posee once propiedades, cinco en alquiler en CABA y seis en Entre Ríos, provincia a la que espera gobernar a partir de diciembre. Carla Carrizo, de la UCR, dice tener en su DDJJ dos departamentos en la Ciudad, más otros dos en Córdoba. Lo completa con una casa de vereaneo en Punta del Este, de 256 metros cuadrados.

Los inquilinos en la Cámara Baja son muy escasos. Según la información pública del 2021 apenas Natalia Zaracho y Federico Fagioli, ambos de Patria Grande, debían pagar alquiler todos los meses.

Ahora con el voto de Diputados, la pelota quedó en el Senado. Si aprueba la reforma que llegó de la Cámara Baja, Tonelli tendrá para sonreir. Por partida doble.