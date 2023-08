Néstor Grindetti está feliz por la contratación de Carlos Tévez como nuevo director de Independiente, club que preside, pero se le vuelven a complicar las cosas en Lanús, su pago chico. El intendente en uso de licencia por razones futbolísticas quiere más licencia. Pero la sesión del Concejo Deliberante para tratar el pedido se cayó por falta de quorum. Lo paradójico es que el número para sesionar se vio comprometido por una concejala de propia de JxC, Laura Lavandeira, quien estaba de viaje. "Yo la hubiera expulsado del bloque por conducta antipartidaria", declaró el Secretario de Gobierno del municipio, Marcelo Rivas Meira. Grindetti es, además candidato a gobernador de Buenos Aires después de haberle ganado la postulación a Diego Santilli.

“Resultan vergonzosas las actitudes de Lavandeira, pero gracias a Dios quedan tres meses de mandato y se va a su casa”, dijo también Rivas Meira en AM 1470. “Es una ingratitud mayor no responder a quien le dio la oportunidad de ocupar los lugares que ocupó como es Grindetti", se despachó el funcionario. El clima puede ser más espeso o más ligero de aquí al 31 de agosto, fecha en la que se convocaría a una sesión especial para discutir la renovación de licencia.



Lavandeira, según cuentan los pasillos del Concejo de Lanús, hace varios meses que muestra una actitud díscola para con la conducción municipal. “Suele bajar al recinto con la cartera y apenas puede se levanta de las sesiones”, le confía a este medio un asiduo asistente. Cercana a Javier Iguacel, se vio perjudicada con la decisión del team halcón al optar por Grindetti como candidato a gobernador. Luego de las PASO, sus redes no mostraron saludo alguno a quien venció a Santilli y hoy es el candidato a gobernador de JxC.

“No sabíamos que iba a estar ausente”, fue la respuesta del titular del Concejo Deliberante y mano derecha de Grindetti, Jorge Schiavone, consultado por Buenos Aires/12. “Está ausente del país y tiene obligación de avisar”, señaló, al tiempo que agregó que la presidenta del bloque de JxC, Silvana Recalde, enviará por nota un pedido para tomar "medidas disciplinarias". Sucede que la ausencia de Lavandeira se debe a su viaje a Ecuador como veedora de las elecciones en nombre de la Organización de Estados Americanos (OEA), y por reglamento corresponde que notifique a la Presidencia del Concejo la ausencia por encontrarse fuera del país.

Desde el equipo de Grindetti dicen que no hay que “dramatizar”, y que la expectativa es resolverlo la semana que viene. En caso de no votarse la prórroga de la licencia, que en este caso sería de 60 días a partir del 1 de septiembre, el candidato a gobernador que se encuentra en plena campaña deberá continuar en una triple función: intendente, presidente de Independiente, y candidato a gobernador en constante recorrida de cara a las elecciones del 22 de octubre. Todo dependerá de la decisión de Lavandeira, ya que la composición actual del cuerpo le brinda al macrismo 13 bancas de las 24, por lo que de estar todos presentes tiene la posibilidad de sesionar automáticamente.

Schiavone no dejó pasar la ocasión para señalar la actitud de la oposición peronista. “Llamó la atención que la oposición, sabiendo que no estaba la concejala, no dio quórum, como si el pedido de licencia fuera un tema político, pero acá era algo protocolar.” “A mí entender, en este caso, podían haber bajado y dar en el debate.”

La decisión de UxP

“Nosotros, desde la oposición, sostenemos que un nuevo pedido de licencia reafirma su decisión permanente de poner a Lanús en un segundo plano”, indica a este medio el concejal de Unión por la Patria, Agustín Balladares. La decisión del peronismo fue la de no bajar al recinto por considerar que el segundo mandato de Grindetti estuvo “lleno de licencias y hasta para irse al exterior”. “Primero fue por ser el jefe de campaña de Santilli en las anteriores elecciones, después por ser vicepresidente de Independiente y después le sumó su candidatura a Gobernador”, enumeró Balladares.

Según indicaron desde UxP, la decisión de no prestarse al quórum para tratar la nueva de licencia de Grindetti seguirá vigente, por lo que dependerán de poder sentar sus trece concejales, incluida Lavandeira.

Más allá de la sesión fallida, este miércoles el Concejo Deliberante de Lanús había convocado a una doble sesión extraordinaria con media hora de diferencia entre una y otro. La que iba a tratar específicamente la licencia se cayó, pero en la primera, que sí se llevó a cabo, se discutieron una serie de proyectos entre los cuales se destacó y aprobó por unanimidad una serie de beneficios impositivos para quienes contraten trabajadores lanusenses en sus comercios y empresas.

La realidad, contaron desde el equipo de Balladares, el Ejecutivo local se terminó haciendo eco de una propuesta que el líder del Movimiento Evita ya viene proponiendo a lo largo de la campaña. Si bien el proyecto no es totalmente consecuente con la ideal del concejal peronista, el bloque de UxP decidió acompañar la medida porque representará un alivio fiscal a comerciantes y puede incentivar el mercado laboral.

El ausentismo de Grindetti

En distintas entrevistas a este medio, quienes competían en la interna de UxP repitieron una palabra para sintetizar la gestión del PRO en Lanús: “abandono”. Particularmente en los últimos meses, Grindetti decidió ser el intendente del municipio, el presidente de Independiente, y candidato a gobernador.

El 15 de abril, tras la renuncia de Fabián Doman a la presidencia del “Rojo”, Grindetti debió hacerse cargo. En ese momento, tomó una licencia por 30 días que venció el 15 de mayo, momento en que abordó su triple rol. El perfil polifacético lo llevó, hasta el momento, a poder festejar solamente el triunfo sobre Santilli, aunque desde el larretismo siguen firmes en aguardar el escrutinio definitivo.

A nivel distrital, semanas atrás Lanús estuvo en el centro de la escena luego del asesinato de Morena Domínguez, la nena de 11 años que murió tras el ataque de dos ladrones en la puerta de su escuela en Villa Giardino. Por esos días, el Jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad, Diego Kravetz, fue quien tomó la posta mediática sobre la situación y acabó envuelto en declaraciones sobre los presuntos responsables luego desmentidas por la propia fiscal de la causa. Recién por la tarde Grindetti tuvo declaraciones televisivas puntuales sobre los hechos.

Kravetz fue el elegido por el candidato a gobernador bullrichista para que sea su sucesor en Lanús. Pero el panorama para JxC viene cuesta arriba tras la derrota en manos de UxP, que como fuerza política obtuvo más de tres puntos de diferencia sobre la coalición macrista. En el peronismo la confianza está revitalizada en recuperar un distrito históricamente gobernado por el partido y que se encuentra en manos del PRO desde 2015.