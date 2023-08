Con una carta pública, titulada “Un abrazo al Malón”, representantes del campo de la cultura, intelectuales y académicos expresaron públicamente su solidaridad con el Tercer Malón de la Paz y se dirigieron “a los miembros de la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación para reclamar una respuesta al grave conflicto abierto en Jujuy tras la aprobación de una reforma constitucional que violenta derechos fundamentales y habilita el despojo territorial de las comunidades indígenas”.

En diálogo con Página/12, algunos de los firmantes al texto detallan las razones de su adhesión y comparten los argumentos por los que debe atenderse el reclamo del Tercer Malón de la Paz, que desde el 1° de agosto permanece frente a los Tribunales, esperando ser atendidos por la Corte: piden que se rechace la reforma constitucional impuesta por el gobierno jujeño, solicitan además la promulgación de una ley de propiedad comunitaria de las tierras y que cese la represión a quienes sostienen la protesta en Jujuy. La intervención federal de la provincia figura en el primer lugar de su lista de reclamos.

La investigadora Dora Barrancos, el guitarrista y compositor Juan Falú, la socióloga María Pía López y la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Graciela Morgade, se suman aquí al testimonio de la periodista Ana Cacopardo, quien junto a la escritora Rita Segato han sido las impulsoras de esta iniciativa.

“Nos parecía importante poner esta palabra en el espacio público para respaldar al Malón que llegó a Buenos Aires y permanece en crueles condiciones en Plaza Lavalle, no solo a la intemperie climática, sino también a la intemperie política”, destacó Cacopardo. En diálogo con la AM 750, señaló que “no puede suceder que una provincia se autonomice de los poderes que consagra una Nación, y que además ha desatado una ola de violencia represiva como hace mucho no se veía en la Argentina”.

Para Barrancos, “este Malón de la Paz está contextuado por las tremendas y dolorosas circunstancias de la regresión de derechos a las que se ven sometidas nuestras naciones originarias”. Luego detalló tres puntos que fundamentan el reclamo: “Uno es que esta reforma es una amenaza a la sobrevivencia de gran cantidad de comunidades originarias". Otro es que "la Corte Suprema tiene que expedirse ante esta manifestación pacífica y dolorosa, y debe escuchar la razonabilidad que la sostiene y asumir con rapidez la decisión de impartir justicia considerando el punto de vista de numerosas personas especializadas que han revisado ese plexo constitucional. Y determinar justamente el carácter de no constitución que reviste”.

En su consideración Barrancos es precisa: “Hay una tercera cuestión que es un poco más difícil, por supuesto, por las circunstancias del contexto y la imposibilidad de resolverlo en la inmediatez, y es la intervención a la provincia. Es un acto que requiere de dos tercios de votación positiva por parte del Congreso”.

“Aquí se juega del futuro de todes, y no solo de Jujuy -expresó María Pía López-, porque el Malón pone en discusión lo que sucede con la tierra no solo como recurso económico sino como recurso de vida. Trae a la ciudad esas discusiones y trata de romper el aislamiento con el que circulan unas y otras luchas”.

Para Juan Falú era imperioso expresar solidaridad “con las reivindicaciones y las luchas en Jujuy, desde el reclamo docente al de las comunidades originarias”. Y explica que “esperaba una reacción a favor del reclamo no solo por solidaridad sino ante la defensa de los derechos y de toda causa justa y popular. Esto está en el ADN nacional, al menos de una parte de mi generación”.

La situación de Jujuy, añade Falú, “expresa una gravedad extrema porque representa dos grandes líneas de dominación: el sometimiento a las poblaciones y las culturas originarias, y la apropiación a los recursos de un país. Es para destacar que el reclamo proviene justamente de una de las provincias pobres de nuestro país. Sin embargo, esa provincia nos ha dado una lección de rebeldía, que debería ser mucho más acompañada de lo que está siendo”.

María Pía López le da la razón. “Ayer pase por Congreso -refiere-, donde se hacía un acto por el aniversario del Éxodo Jujeño, y en términos cuantitativos esta lucha no está siendo acompañada por grandes contingentes de la población sino por grupos pequeños. Está faltando la potencia de un tejido de esa lucha, con todas las demás, y con una sensibilidad mayor para poder comprender que las tierras y el modo de vida de las comunidades nos competen a todas y a todas”.

En Jujuy también se celebró ese aniversario. Morgade estuvo en Tilcara, cuenta, para la marcha del Éxodo Jujeño “donde se representa una quema de casas y de iglesias, y marchan todas las instituciones del pueblo, recordando esa gesta popular. Y una de las consignas que se mantenía en alto era: abajo la reforma, arriba la Whipala”.

Ante una agenda de actualidad “vertiginosa”, señala Cacopardo, es imperioso reconocer que también lo son los sucesos en Jujuy: “En este minuto quienes reclaman siguen siendo criminalizados, reciben citaciones, actas contravencionales, multas de 2 millones de pesos”. El procurador Eduardo Casal ha dicho que la Corte tiene que expedirse, recordó. “Queremos que los atiendan y que se tomen medidas que impidan que continúe este proceso de criminalización. También que debata la ley de propiedad comunitaria de la tierra, algo que piden todas las comunidades del país”, aportó.

La carta de intelectuales, académicos y representantes del ámbito cultural hace "propias" las demandas del Malón y reclama:

- "Que la Corte Suprema se expida y declare la inconstitucionalidad una reforma abiertamente ilegal e ilegítima.

- Que el Congreso sancione la ley de propiedad comunitaria indígena y tome las medidas de intervención federal para garantizar que cese la violencia institucional, las represalias y la instrumentalización de la justicia para criminalizar a lxs manifestantes”.

El reclamo y las condiciones que lo sostienen “ponen en discusión un tipo de gobernabilidad, la que impone Morales -señala López-, no solo ahora reprimiendo sino al detener a Milagro Sala y dejar la democracia como una fachada, como un conjunto de reglas formales, y desconocerla como construcción de consensos y de elaboración de lógicas colectivas al proponer un trámite constitucional sin consulta. Es importante lo que pase con el Malón, porque a 40 años de la recuperación de la democracia, señala que tenemos que defender algo que no es solo un conjunto de reglas formales”.

“No hay adhesión desde la política ni desde la propia sociedad -afirma Falú-, y es paradojal porque ellos vinieron a Buenos Aires que es la gran caja de resonancia de esa lucha, y acá los miran con indiferencia. Esto es un llamado de atención. Esperamos que el apoyo pueda extenderse a un espacio más popular y masivo. Y que pueda convocar al ciudadano común, para eso tiene que haber apoyo desde la política y del sistema de medios, de los medios no concentrados por supuesto.” Y sintetiza: “Aplaudo esta lucha porque es un ejemplo para la sociedad argentina, o en rigor, para el sector de la sociedad argentina que aspira a un país soberano, y este Malón nos marca el camino hacia esa soberanía”.

El texto completo



Jujuy: El estado de Derecho vulnerado

Desde este espacio amplio y diverso del campo de la cultura y el pensamiento, integrado por instituciones universitarias, organizaciones y colectivos culturales, investigadoras e investigadores, docentes, periodistas y artistas, expresamos públicamente nuestra solidaridad con el Tercer Malón de la Paz y nos dirigimos a los miembros de la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación para reclamar una respuesta al grave conflicto abierto en Jujuy tras la aprobación de una reforma constitucional que violenta derechos fundamentales y habilita el despojo territorial de las comunidades indígenas.

El proceso de reforma constitucional que impulsó el gobernador Morales no tuvo participación social ni búsqueda de consensos. Se aprobó y juró a puertas cerradas y en apenas tres semanas con el voto del radicalismo y el justicialismo jujeño, actualmente intervenido. Cuando la consigna “abajo la reforma y arriba los derechos” convocó la protesta masiva del pueblo, fuimos testigos de una escalada de violencia institucional y criminalización de la protesta que hace tiempo no veíamos en la Argentina.

A partir del 15 de junio se produjeron una serie de hechos que es preciso volver a enumerar.

Represión policial con disparos de bala de goma dirigidos al rostro. Misael Lian Lamas, un joven de la comunidad de Chalala, Purmamarca, perdió el ojo derecho. Nelson Mamaní fue herido gravemente en la cabeza con una posta de gas lacrimógeno y quedó con daños neurológicos permanentes. Allanamientos y detenciones sin orden judicial. Entre otras del profesor Juan Manuel Ferrero quien relató: "Me subieron a un patrullero y me golpearon. Me dijeron 'te gustan los derechos humanos'. Me hicieron rezar”. Detención de Iván Blacutt, docente universitario en la Universidad Nacional de Jujuy. Detención y arresto domiciliario del jurista Alberto Nallar. Allanamiento ilegal en la casa de la familia Domínguez. Allanamiento y tormentos a la docente Camila Müller. Allanamiento ilegal y requisa violenta en la casa de Milagro Sala. Operativos policiales con camionetas sin identificación. Entrada de personal policial a escuelas secundarias amedrentando e interrogando a alumnos. Represión en Humahuaca cuando el Concejo Deliberante se pronunciaba en contra de la reforma. Violación de la autonomía universitaria con el ingreso ilegal de la policía al rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy.

La lista de violaciones a los derechos y garantías es mucho más amplia y generó advertencias del Comité Nacional contra la Tortura y de organismos internacionales como la CIDH. Debemos sumar las amenazas públicas del Gobernador, el Fiscal General, el Procurador y el Ministro de Seguridad de la provincia y el inicio de causas penales y contravencionales no solo a los manifestantes sino a los propios abogados de derechos humanos que los defendían. Quienes se expresan públicamente contra la reforma son despedidos como represalia o multados con cifras millonarias. Continúa el acoso de las fuerzas de seguridad, las amenazas y el armado de causas. A través del miedo y la criminalización, el gobierno provincial busca disciplinar y amedrentar. No podemos naturalizar ni silenciar estos hechos porque ponen en riesgo el pacto democrático.

El 1 de agosto, al iniciarse el mes de la Pachamama el Tercer Malón de la Paz llegó a Buenos Aires para presentar su reclamo ante las máximas autoridades de la Nación.

Hacemos propias sus demandas:

- Que la Corte Suprema se expida y declare la inconstitucionalidad de una reforma abiertamente ilegal e ilegítima.

- Que el Congreso Nacional sancione la ley de propiedad comunitaria indígena y tome las medidas de intervención federal necesarias para garantizar el cese de la violencia institucional, las represalias y la instrumentalización de la justicia para criminalizar a lxs manifestantes que se oponen a la reforma.

La llegada del Tercer Malón de la Paz viene también a abrir la conversación social e intentar romper el silencio que reina en la agenda pública y electoral sobre el conflicto jujeño. A decirnos que son parte de esta Nación aunque algunos se empeñen en arrojarlos al lugar de la extranjería. A regalarnos una noción de territorio que se contrapone a las ideas del extractivismo feroz y la naturaleza como objeto de rapiña. Nos traen el lenguaje de la Pachamama como cadena de vida de la que somos parte. Están dispuestos a permanecer en Buenos Aires todo lo necesario para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos y la intención última de la reforma: blindar la explotación del litio y repeler cualquier forma de reclamo social en territorios habitados ancestralmente por comunidades indígenas.

Iniciamos este documento expresando nuestro abrazo y solidaridad con los reclamos del Tercer Malón de la Paz. Sentirnos solidarios es también reconocernos en la deuda del racismo estructural y de una mirada colonial que sigue jerarquizando cuerpos y saberes. A 40 años de vigencia de la democracia, los graves hechos de violencia estatal y persecución, la lucha del pueblo jujeño y el reclamo que llega a través del Tercer Malón de la Paz, nos interpelan con fuerza. El Estado de Derecho está siendo vulnerado en Jujuy con prácticas represivas a las que el pueblo argentino les dijo Nunca Más. Si la única respuesta de la política nacional fuera la indiferencia, algo del sentido fundante de nuestra vida democrática comenzaría a extraviarse. Mientras la vigilia del Malón de la Paz continúa en la intemperie de Plaza Lavalle, nos sumamos a la red de apoyo y solidaridad e instamos a continuar ampliándola con las mejores herramientas de la imaginación política y poética.

Concluimos este documento haciendo propias las palabras de uno de los dirigentes comuneros jujeños: “Este Malón es nuestra última esperanza para que se nos escuche. Queremos irnos de este mundo habiendo puesto un granito para que nuestros hijos y nietos no sufran las consecuencias de esta reforma que va contra los derechos del pueblo”.

Firman: Rita Segato, Gustavo Santaolalla, Alejandra Flechner, Lucrecia Martel, Cecilia Roth, Adriana Lestido, Cristina Banegas, Lita Stantic, Alejandra Darín, Valeria Bertucelli, León Gieco, Ricardo Mollo, Carmen Baliero, Rita Cortese, Bruno Arias, Vicentico, Miss Bolivia, Mercedes Morán, Liliana Herrero, Lula Bertoldi, Julieta Laso, Victor Heredia, Arturo Carrera, Juan Falú, Juan Quintero,Griselda Gambaro, Juan Carlos Distéfano, Rafael Spregelburd, Tute Loiseau, Lorena Vega, Valeria Lois, Diego Frenkel, Juana Passeri (Shitstem), Sandra Torlucci (rectora Universidad Nacional de las Artes), Ricardo Manetti (Decano Facultad de Filosofía y Letras. UBA) Mirtha Busnelli, Diana Bellessi, Malena D’Alessio, Luciano Suardi, Ingrid Pellicori, Claudia Cantero, Cecilia Rossetto, Liliana Heker, Albertina Carri, Nacho Levy, Gloria Carrá, Darío Grandinetti, Walter Mignolo, Dora Barrancos, Marta Dillon, Juan José Cambre, Lidia Borda, Teresa Parodi, María Moreno, Graciela Morgade (vicedecana Facultad de Filosofía y Letras UBA), Pilar Calveiro, Maristella Svampa, Ana Cacopardo, Cristian Alarcón, Ivonne Guzman, Guillermo Saccomanno, Rubén Szuchmacher, Maruja Bustamante, Ana Falú, Noemí Frenkel, Andrea Giunta, Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, Mariano Tenconi Blanco, Dolores Reyes, María de los Ángeles "Chiqui" González, Diana Szeinblum, Marcelo Figueras, Oscar Smoje, REP (Miguel Repiso), María Pia López, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Alejandro Ros. Consejo Integral Asociación Argentina De Actores y Actrices, Comisión Directiva de ARGRA, Grupo de Teatro Catalinas Sur, Red Nacional de Teatro Comunitario, Sindicato de Prensa de Neuquén Juan Travnik, Blas Moreau,Colectivo G.R.A.S.A, Gabriela Massuh, Consejo Integral Asociación Argentina De Actores y Actrices: Horacio Roca, Carlos Berraymundo, Marcelo Xicarts, Brenda Fabregat, Juan Manuel Correa, Juan Carrasco, Enrique Dumont, Andrea Vázquez, Luis Ali, Coni Vera, Kevin Mansilla, Mariana Richaudeau, Sergio Maldonado, Susana Torres Molina, Dolores Curia, Paloma Lipovetzky, Agustín Lecchi SIPreBA, Carla Gaudensi FATPREN, Marcos Zimmermann, Luis Borda, Andrés Zerneri, Carina Circosta UNA - UBA, Carla Bettino UNA, Silvina D’Alessandro, Laura Lina, Reina Escofet UNA, Alejandra Baldo, Valeria González UBA, Mariano Cantero, Carlos Fumagalli, Hugo Lobo, Andrea Brunotti, Cintia Irene Orellana, Claudia Ricca, Maria Nieves Canepa, Cristina Alexandra Alaniz, Carlos Farías Sánchez, Laura Kuperman, Paola Natalia Olari Ugrotte, Paula Doberti,, Cecilia Tosoratti, Daniela Perrotta, Horacio Rovelli, Mariana Arruti, Juan Arcuri, Raúl Tosso, Raquel Masci, Viviana Usubiaga (UBA), Fernando Krichmar, Jennyfer Manoff - HHdE hijas e hijos del Exilio, Mirá Socioambiental, Mirta Elvira, Claudio Mangifesta, Cristina Marin, Susana Romaniuk - Personas Mayores CTA Bariloche - UnTER, Natalia Buch-Comisión de Derechos Humanos, Salud Mental y Géneros del Colegio Psicólogxs Zona Andina, Lucia Bianchi, Andrea Trotta, Alicia Bohren, Francisca Ure, Gisela Spasiuk (UNaM), Roberto Cesar Guidek, Pedro Dario Zapata (UNaM), Norma Gondret, Ana Maldonado, Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria, Mariano Dorr Secretario Académico ATAM UNA, Cristina Arraga Decana Artes Visuales Universidad Nacional de las Artes, Victor Giusto Decano UNAFOLKORE, Sergio Sabater UNA, Sergio Ramos UNA, Diana Piazza Vicerrectora UNA, Mercedes Fidanza UNA, Susana Sel, UNA, Maria Martha Gigena decana DAM - UNA, Jacqueline Miller UNA, Renata Valgiusti, Alejandro Incháurregui, Ruben Betbeder UNA.Museo de la Cárcova, Matanza Nómade, Nelda Ramos, María Valdez (UNA/UNQ), Horacio Banega UBA / UNQ / UNL, Luis Wall UNQ-CONICET, Hilda Paz, Ricardo Watson, Nicolas Lisoni, Sergio Bonzón, Julia Elena Sagaseta UNA, Silvia Lissa, Pablo Cosgaya, Diego Lazcano, Gabriela Alonso, Vanesa Pafundo, Silvana Lopez, Diego Perrotta, Marcelo Pitrola (UNA), Patricia Moreira, Marita Soto, Oscar Steimberg (UBA-UNA), Mauricio Nizzero, Claudia Aboaf, Catalina Lescano, Inés Kreplak, Rubén Sabbadini, Ester Nazarian, Gustavo Fontán, Pablo Reyero, Alicia Plante, Rafael Calviño, Ulises de la Orden, Cecilia Iida (UBA/UNA) Noemi Amalia Vargas UNJU UNA. Prensa RADIO TUPAC Educ.Pueblos Orig, Dr. Javier Velázquez Cogley, Marcos Arano Forteza, Maria Eugenia Ursi, Vanesa Ubeira Salim (EMAD), Oscar Pons (Red Psico-Pueblos), Tomás Rodini, Ana Gutiérrez Costa UNA, Mateo Guzmán Pineda (Emad), Laura Paravano, Madonna Sartirana (EMAD), Sharon Cuba Emad, Germán Parmetler, Juan Pablo Pérez (CCC), Horacio Taddeo, Carlos Raúl Aranda - Cátedra Libre de DD.HH.C.A.Z., Josefina Guido y Spano, Ignacio Julián Facchini, Susana Pelletier, Fernanda Gonzalez emad, Clara Lelia Morelli, Natalia Pugliese, Giselle Castosa, Martina Barragán, Gustavo Taddeo, Malena Rigaldo, Gabriel Lewin, Josefina Centurión, Fermin Rivera, Kris Alaniz, Ezequiel Torres, Santiago Santero, Luisa Vivanco, Nelson Mallach, Valeria Conte Mac Donell, Susana Szwarc, Graciela Perosio, Cristina Vázquez, Monika Arredondo, Mercedes Llorente, Pepa Vivanco, Josefina Doz Costa, Gilda Bona, Lucía Laragione, Marcelo Cosin, Lucila Pagliai, Agustín Rittano, Gustavo Fontán, Juan Pablo Simoniello (ADIUPA Río Negro).