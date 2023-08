El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de Trabajadores-Unidad (FIT-U) Patricio Del Corro cuestionó la media sanción que obtuvo el miércoles pasado la reforma a la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados y denunció: "Nos están sacando el derecho a un techo".



Consulado por AM750 sobre los cambios a la normativa, el referente del PTS Partido Socialista de los Trabajadores) aseguró que el mercado inmobiliario ahora "va a ser una pesadilla aún mayor para los inquilinos".

“Hay que ver cómo se da este proceso. La CABA es un epicentro claro. La regulación es nula. Antes de la (reforma a la) Ley de Alquileres el problema era que no se cumplían las cosas positivas que tenía", añadió.



Y explicó, en números claros, lo que está en juego. Así, dijo que en el 2000 alquilaba 1 de cada 5 personas, es decir, el 20% de la población, mientras que ahora lo hace el 40%.

"Se duplicó la cantidad de gente que no es dueña de una vivienda. Tenés que heredar o ganar un millón y medio de pesos para tener una vivienda, que no es lo común. La tendencia es que cada vez menos gente es dueña de su casa", explicitó.

Luego, apuntó: "Nos están sacando el derecho a un techo. Que es lo elemental. Y como cada vez las propiedades se concentran más, te piden lo que quieren. Tengo amigos que están alquilando y les dicen 150 mil pesos y si no les gusta el recibo de sueldo, no".

En tanto, consultado sobre qué habría que hacer para mejorar la situación, planteó: "Desde mi punto de vista, la propiedad no hay que pensarla como cualquier bien de cambio. Es limitado y es un derecho. No puede estar controlado todo por un sector minoritario. No es una Coca Cola".

Y propuso: "¿Los alquileres podrían aumentar por arriba de los salarios? De ninguna manera. El que tiene una propiedad no es el problema. El problema es la acumulación de propiedades. Hay que poner un fuerte impuesto a las viviendas vacías".