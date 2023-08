“Pienso que la ciudad es un caos, que no tiene seguridad, que llegaron fortunas de la Provincia y móviles de apoyo y eso no se ve reflejado, que aparecen muertos, que golpean a la gente, que roban camiones y eso cuando yo estaba no pasaba." Las palabras están dirigidas a la gestión del intendente de Junín Pablo Petrecca, de Junín. Pero no provienen de la oposición, porque quien opinó de esa manera fue Luis Chami, el competidor de Petrecca en la interna de Juntos por el Cambio. No se quedó conforme el resultado y aseguró que no apoyará la lista macrista a nivel local. Con este escenario de conflicto, en el peronismo tienen la esperanza de hacerse con la intendencia de la ciudad más poblada de la cuarta sección de la provincia de Buenos Aires y que la diputada nacional Valeria Arata sea la primera intendenta en la historia de Junín.



Tras haber perdido en las primarias, Chami, quien fue miembro del gobierno de Petrecca a cargo del área de Seguridad, se encargó de señalar a distintos medios locales que no trabajará para la reelección del hoy intendente. Según su mirada, los juninenses lo votaron porque quieren “otra cosa”. “No tengo necesidad de abrazarme a un rayo porque les convenga a algunos, sé que la gente me votó por lo que dije”, lanzó quien también ocupó la Secretaria de Gobierno en la gestión petrequista. De todas maneras, Chami aclaró que trabajará para que Patricia Bullrich y Néstor Grindetti resulten vencedores.

El 13 de agosto, Petrecca se hizo con 18.296 votos contra 5.563 de Chami, lo que le permitió competir por un tercer mandato. JxC cosechó, en total, el 48,42 por ciento del electorado local, mientras que Unión por la Patria y La Libertad Avanza, que no tuvieron interna partidaria, alcanzaron el 29,86 y el 17,81 por ciento, respectivamente. A su vez, Arata, la candidata del peronismo, finalizó como la segunda más votada entre todos los postulantes con 14.711, a 3.500 de Petrecca.

“En su primera candidatura y en un contexto que es desfavorable, Valeria Arata sacó un 30 por ciento de los votos, y, a su vez, Petrecca obtuvo un 65 por ciento de desaprobación”, explica el concejal de UxP y ex titular del Partido Justicialista de Junín, Lautaro Mazzutti en diálogo con Buenos Aires/12. Desde su perspectiva, la proyección de votos para el peronismo es alentadora, ya que el último antecedente en 2021, el Frente de Todos creció más de 3 mil votos entre las PASO y las Generales contra poco más de mil electores que consiguió el petrequismo.

Luis Chami, precandidato a intendente de Junín por el bullrichismo

Como variante que no puede pasar desapercibida, Mazzutti señala que la participación para las elecciones del 22 de octubre puede engrosarse hasta 10 mil electores y alcanzar los más de 65 mil que, por ejemplo, sufragaron en las elecciones generales de 2019. “Será un gran desafío militante ir en busca de ese electorado”, remarca el concejal, y hace hincapié en la división que se presentó dentro de JxC a nivel local. “Hay más de 5 mil juninenses que eligieron a Luis Chami que, a priori, se puede decir que tienen un perfil muy opositor a la actual gestión”, remarca en alusión a la batalla entre larretistas y bullrichistas.

La propia Patricia Bullrich se subió al ataque hacia Petrecca en su última visita a Junín. Previo a las PASO, la líder de los halcones macristas declaró que, al frente del área de Seguridad, Chami había “tenido una etapa en la que había logrado un control porque estaba todo el día en la calle”. “Hoy la situación está muy descontrolada y es necesario volver a controlarla", indicó sin titubeos.

El propio Petrecca, con ánimos de sostener su concepto de “equipo”, le había contestado al bullrichismo local que “la comunidad no va a perder, por una aventura personal, ocho años de trabajo”. En aquel momento, Chami no se quedó callado y retrucó que "por el afán del intendente de ir hacia ámbitos nacionales o provinciales hizo que la ciudad esté abandonada", algo que en el peronismo también se remarca.

Incluso, hay un movimiento que practicó el jefe comunal de Junín en reiteradas ocasiones para lograr retener al posible sucesor de la intendecia si es que logra dar el salto a la provincia o la Nación. En esta elección no fue la excepción. Se trata de la polifuncionalidad que le otorga al ex senador provincial Juan Carlos Fiorini, su mano derecha, quien encabezó la lista de concejales en 2021. Luego se vio obligado a renunciar para asumir la Secretaria General del distrito. Pero en estas elecciones volvió a ocupar el primer lugar de la nómina local de JxC. "Seguramente por si Petrecca puede irse a otro cargo", repiten en Junín.

Pablo petrecca, intendente de Junín

La disputa por la localidad donde se asienta el estadio Eva Perón del Club Sarmiento que compite en la primera división del fútbol argentino, radica en el volumen de su población. Junín lidera ampliamente el ránking habitacional de la cuarta sección con 101.762 vecinos y vecinas, mientras que en el segundo lugar aparece Chacabuco con 53.157, es decir, alrededor de mitad. Como detalle no menor, la localidad ubicada al noroeste de la provincia es la cabecera del Departamento Judicial que abarca nueve distritos de la región.

En el plano político, Petrecca se volvió un jugador importante en la sección. Tuvo sus inicios en la juventud del PRO en 2009 y hoy está al frente del municipio desde 2015, cuando la ola amarilla se hizo presente en territorio bonaerense. En estos momentos, el actual intendente de Junín tiene juego propio en la Legislatura de la provincia, ya que cuenta con una de las siete bancas de diputados a través de María Laura Ricchini, quien irá por la reelección. Pero también supo hacerse de un lugar en el recinto de la Cámara de Senadores por medio de Yamila Alonso.

Ninguna de las dos le dedicó un saludo ni felicitaciones a Bullrich tras el triunfo sobre Horacio Rodríguez Larreta en sus redes.

Las posibilidades de UxP y el rol libertario

La diputada nacional, Valeria Arata, consiguió hacer con más de 14 mil votos en las PASO y quedó a sólo 3.500 de alcanzar a Petrecca. Ex Secretaria de Hacienda durante la gestión de Meoni, hoy se encuentra en las filas del massismo luego de la incorporación al Frente Renovador 0del dirigente radical fallecido en abril de 2021 en un accidente de tránsito.

Arata consiguió una performance que mostró una consolidación de su imagen a nivel local, ya que cosechó cerca de 700 votos más que Axel Kicillof y alrededor de 4 mil más que la dupla de candidatos presidenciales de UxP, Sergio Massa y Juan Grabois. “En el pueblo se habla de que el peronismo puede ganar, que es una opción de triunfo”, dice Mazzutti.

La calculadora del peronismo está sujeta a dos variables: quienes no fueron a las PASO y asistirían a las generales, y los votos de Luis Chami. “La interna de ellos no fue acumuladora”, remarca Mazzutti. A su vez, la posibilidad de que UxP se haga con la mayoría de los electores que se acerquen a las urnas el 22 de octubre tiene como sustento que en 2021 de los 4 mil nuevos votantes que hubo entre las primarias y las generales, el 75 por ciento se inclinó por la boleta del Frente de Todos.

Pero hay un tercer jugador en el tablero: La Libertad Avanza. La fuerza liderada por Javier Milei cosechó más de 8.700 votos a nivel local, y Osvaldo Souto terminó como el tercer candidato más votado. Consultado sobre la posibilidad de que los votos de Chami, inclinado hacia la mano dura propuesta por el bullrichisimo, no decante en los libertarios, Mazzutti sostuvo que no se puede hacer futurología pero que seguramente los juninenses evaluarán pormenorizadamente al representante del economista liberal en el distrito.

Souto es un empleado del municipio que en 2017 debió atravesar un proceso judicial a raíz de una denuncia por “peculado” motivada por una presunta venta de chatarra mientras estaba a cargo de los talleres municipales. Es decir, estuvo con un cargo dentro de la intendencia durante la gestión de Petrecca, hoy lo enfrenta, pero debió alejarse de la función pública por señalamientos de corrupción, más allá de que luego fue sobreseído.

El desenvolvimiento del candidato a intendente libertario distó de los números que cosechó Milei en la tira presidencial. El economista fue el candidato más votado en el distrito con 14.647, casi 6 mil más que Souto, aunque JxC fue la fuerza ganadora a nivel presidencial. Carolina Píparo, la candidata a gobernadora de LLA, también tuvo una performance mucho mejor que el candidato local, con más de 11.500 sufragios. Por tanto, en el peronismo sospechan que no pueda hacerse de los votos bullrichistas.