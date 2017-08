Hace poco se dio cuenta en este diario del lanzamiento en vinilo de los discos más recientes de Luis Alberto Spinetta (Silver Sorgo, Argentina Sorgo Films Presenta: Obras en Vivo, Para los árboles y Pan), nunca editados en ese formato. Y mientras se espera y se desea la aparición de su último disco de estudio Un mañana y hasta una edición del debut de Spinetta y los Socios del Desierto –aun temiendo el precio que podría tener un álbum de vinilo cuádruple–, los amantes de la púa y la bandeja ya pueden sumar un preciado título a su colección. Es que al fin reluce en las bateas Fuego Gris, la notable banda de sonido realizada en 1993 por el Flaco a pedido del cineasta Pablo César, tan llena de grandes canciones que terminó tomando estatura de disco propio y no solo del complemento de una película. Realizado en la tranquilidad de su estudio (aun llamado Cintacalma) entre octubre de 1992 y enero de 1993, con el ex compinche de Invisible Machi Rufino en el rol de ingeniero de sonido y mezcla, Fuego Gris es un disco tan solista como Kamikaze o Privé; es decir, Luis Alberto se encarga de guitarras, teclados y sintetizadores, bajo y programación de baterías, solo con algunos aportes puntuales del baterista Jota Morelli, el tecladista Claudio Cardone y el mismo Machi, que así volvía a tocar instrumentos tras una pausa provocada por la tragedia de la muerte de su hija. Estimulado por las lisérgicas imágenes de la película, Spinetta rompió la pausa discográfica que se había abierto tras la edición de Pelusón of Milk y terminó componiendo páginas tan bellas como “Preciosa dama azul”, “Dedos de mimbre” y “Penumbra”, canciones con peso propio como la apertura de “Escape hacia el alma”, “Caspa tropical” y “Cadalso temporal”, con una furia electrónica que recuerda a aquel Privé de 1986. Siempre es bueno volver a escuchar a Spinetta; hacerlo mientras un vinilo gira en la bandeja tiene el encanto de los viejos, eternos placeres. Y ver en gran formato las bellas ilustraciones realizadas por Ciruelo da un plus que convierte al lanzamiento en un objeto más que deseable.