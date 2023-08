Los planes de Rodríguez Larreta para reconvertirse desde el llano a partir de diciembre

Por Werner Pertot

"No se va a ir a su casa. Eso es seguro". Quien habla es uno de los consiglieri más cercanos de Horacio Rodríguez Larreta y contesta una pregunta sobre su futuro político. Todavía no está definido cómo ni desde qué lugar, pero Larreta no tiene pensado retirarse. Lo que está claro es que en 2024 será mucho más dificil su objetivo de llegar a la presidencia: no tendrá el Gobierno de la Ciudad a su disposición (Jorge Macri no es larretista), ni ningún cargo público por primera vez en décadas. Imaginan que probablemente se refugie en un cargo partidario (¿una derrota de Patricia Bullrich lo llevaría a la presidencia del PRO?) o en una fundación, como fue en su momento el Grupo Sophia. Por ahora, Larreta está concentrado en ayudar a la campaña de Bullrich, aunque --según dicen en su entorno-- no está encontrando mucha apertura a sumarlo.