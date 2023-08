Los resultados de las primarias siguen dando señales muy concretas en el espectro ideológico conservador, antes identificado exlcusivamente con Juntos por el Cambio. En las últimas horas, se sumó al coqueteo de dirigentes rurales PRO con las filas de Javier Milei un histórico lugarteniente agropecuario de Patricia Bullrich. La referencia es para Santiago del Solar Dorrego, ex jefe de Gabinete de Luis Miguel Etchevehere cuando ambos eran parte central del Ministerio de Agricultura de Mauricio Macri.

Del Solar Dorrego, por esas carambolas del destino, es descendiente de Manuel "El Loco" Dorrego, líder de la Revolución de Mayo y que solía ser apodado por como "el padre de los pobres". El personaje en cuestión usó su cuenta de Twitter para poner en palabras públicas lo que ya venía manifestando en privado: criticas a Juntos por el Cambio y elogios a las ideas económicas de La Libertad Avanza.

Uno de los más vehementes defensor de Macri en el Gobierno y luego fuera de él, escribió que "la presencia de Emilio Ocampo realza el debate económico. A pesar de que los intercambios superan mis conocimientos económicos, veo que discutir con Ocampo es como discutir con una orquesta filarmónica completa. Cuerdas, percusión y, a veces bronces estridentes que dejan sin argumentos a muchos". La oda no es una descripción de un eximio músico sino del emblema del plan dolarización de Javier Milei.

"Viva la Libertad, Carajo"

No fue esa la única defensa a Ocampo. En otro mensaje reforzó una idea del propio Ocampo, que denunciaba "la desesperación de Juntos por el Cambio por promover operetas de baja estofa" en su contra. Replicando ese mensaje, Del Solar Dorrego escribió: "Emilio Ocampo es un hombre de palabra y honesto. Por ahí no lo van a encontrar. Busquen la discusión por el lado técnico (...) no calumnias".

En un tercer mensaje público en redes, Del Solar citó un artículo del diario La Nación titulado "Viva la Libertad, Carajo" (el slogan de Milei), y escribió que "el grito sagrado no es nuevo, pero Milei supo interpretar el grito y sabe que su mera repetición llega a corazón". Es muy curioso el viraje de Del Solar, que fue en su momento uno de los armadores de Bullrich e integrante activo de los chats del agro Gurú Agro y Gurú Ganadero, donde anidan los dirigentes del macrismo de todo el país.

Negocios, roquismo y un primo candidato

Del Solar Dorrego tiene campos heredasdos en el interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en Tres Arroyos. Allí produce girasol y trigo. Pero su negocio está en en la localidad de Rojas, donde es uno de los más grandes productores de diferentes cultivos.

Otra coincidencia que lo une con Milei es que su primo, Alberto Enrique del Solar Dorrego, quiso ser candidato de la fuerza de Milei tras haber presidido la Sociedad Rural de Rojas. Los que los conocen a ambos aseguran que más allá de los condicionantes históricos del linaje, los primos hacen un culto a Julio Argentino Roca, un personaje de la historia al que también pondera Milei. Autor entre otras cosas de la campaña al desierto, fue el factor central que permitió, al barrer poblaciones originarias, que haya un reparto de esos campos entre los que hoy se jactan de ser terratenientes en diferentes zonas de un país extenso.

Ladero de Etchevehere, Del Solar siempre fue ultra conservador, y hoy se entusiasma con esa agenda, que parece estar en la "primera marca", más que en Juntos por el Cambio. Un dato último, el hermano de Etchevehere también fue candidato de Javier Milei en la provincia de Entre Ríos.