El chino de Tablada (Homo Sapiens Ediciones, 2023) es la quinta novela de Marcelo Scalona. El camino del Otoño (1995) y Enrarecido (2008) son las dos primeras. El Chino de Tablada, a su vez, es el tercer eslabón de una trilogía que comenzó con El Portador (2010) y siguió con El Hotel donde soñaba Perón (2017). Si bien pueden leerse en forma autónoma, comparten trama y personajes. Leer la prosa de Scalona es como domesticar a un animal. Exige del lector un trabajo atento, valentía para encontrarse con lo que conmueve y con lo que duele. Es de una escritura brutal, y a la vez de la precisión de un cirujano, como Esteban, el protagonista.

La narración parte de una historia mínima. En el barrio de Tablada de Rosario, Esteban, que se ha establecido como en un retiro, que ha vuelto al barrio de sus padres y de su infancia (volver se dice "huí" en chino), entabla un vínculo con el chino del supermercado de enfrente, a fuerza de curiosidad, de observación, de asiduidad doméstica, de media lengua, de cantonés argento. Wu, bautizado en criollo como Rubén, es un chino que guarda en sí a todos los chinos, "Rubén guarda "en su silencio todas las piedras de la gran muralla". En él colapsan todos los tiempos, algo de monje Shaolín y soldado Chuán, esa mezcla de Kung 2Fu que podría detener en el aire un golpe y ordenar el mundo con la mirada. Aunque tenga 65 años en occidente, "en una cultura milenaria, eso es apenas la infancia".

Esteban se fascina con el chino, que "rezuma transparencia y un perfume de pastilla de jabón blanca de lavar la ropa". Lo sigue por el barrio, con la excusa de pasear el perro o buscar el diario, donde Wu va a "su velocidad constante de cinta mecánica, de engranaje fordiano del mundo, de melodía de vals con ruido de agua y flores de loto".

Ese paseo, es a la vez el recorrido azaroso del flâneur que sopesa la diferencia abismal, la distancia cruel entre el barrio de su infancia y el Tablada de la actualidad -donde ya no se ven niños en las calles-, que sobrevive ruinosamente a dos pandemias, la sanitaria y la narco. Y a una endemia histórica u estructural argentina, que no deja de dialogar con Rosa Wernicke y sus Colinas del hambre, la vida junto al vaciadero, al basural, al tragadero (recordando a Mariano Quirós), desde el matadero en adelante, un niño eterno, frágil, desnudo, que no deja de morir en este derrame de país.

Si bien la prosa propone paradas románticas o epifanías momentáneas, su estilo es frenético, veloz, onírico. Escrito en un ¿surrealismo criollo? ¿realismo delirante?, le cabe la frase de Laiseca: "Lo que no es exagerado, no vive". Lo escrito es un fresco de una lucidez que lastima, acerca de lo que significa vivir en Rosario, entre balas, pobreza y diferencias sociales, de lo que es ser argentino, entre la tragedia, la esperanza y el naufragio de un pasado que viene del futuro. El demiurgo de la historia por momentos cobra protagonismo, es un agonista que se queda en medio del sufrimiento del mundo para contarlo. Aparece en flashes de primera persona, y hasta filma una película que es el espejo del film Cigarros. Que también se interroga sobre el lugar del padre y de la mujer, como esta novela. ¿De quién es lo que se escribe? ¿Del que lo cuenta? ¿Del que lo traduce a escritura? El narrador no se desdobla, se fragmenta, se multiplica, trasvasa a los personajes de la historia en una lengua viva, exaltada, porque ellos, que "tienen vocación para la intemperie … han visto muchas veces cuando el horror acecha la maravilla". Esa frase con aires pichonianos (Pichon-Rivière dice que la experiencia estética transforma lo siniestro en algo maravilloso), que muchas veces hemos leído en los textos de Scalona, como un talismán, nos trae la función de la repetición como recurso formal. En la narrativa del autor subyace un texto único, como una historia traumática que no se termina de narrar y se narra en diferentes versiones. Me pregunto si eso no es la condición y causa fundamental de la escritura. ¿Qué es lo que insiste?

¿Qué pasa en el chino de Tablada? El elemento oriental, el elemento ZEN, prop"orciona una perspectiva de detenimiento del vértigo, un héping, paz, que se acopla a la quietud que nos impuso y nos regaló la pandemia ¿Es un policial contemplativo? Quizás inaugura un nuevo género ¿Una historia de amor despiadado? Seguramente. ¿Un alegato ecofílico contra la destrucción de la humanidad y de la naturaleza? Sin dudas. El río, los humedales, están presentes… "Mientras tú lo contemplas, el mundo se consume". "Para el capitalismo todo lo humano es ajeno".

"¿Cuánto hay que cavar para llegar a China?”, recupera Esteban su pregunta de la infancia, y en el recuerdo vuelve a preguntarse porque el inconsciente es pura afirmación, pura atemporalidad. Un colapso del tiempo que resiste a la banalidad del mal, a la perversión del poder, a la fatalidad del empobrecimiento de la humanidad. “El mundo ya no es solamente la fiesta ajena, es la basura ajena". "Se puede agonizar en medio de un festín". Nos advierte el protagonista, el narrador, el escritor, quién sabe quién dentro de esta composición moebiana, donde "escribir piensa". Donde los protagonistas ya atravesaron la ilusión del yo, del mundo como voluntad, y desde una profunda desilusión (posición nada despreciable) hacen con lo que tienen, "… como si el raudal del cielo permitiera una resolana”, porque "de algún modo, para ser felices juntos, hay que sostener un lenguaje imposible". Habla de soportar la desproporción que nos habita como seres hablantes, de su soledad concomitante y de las formas posibles de mitigarla. Porque después de la tragedia, como dice Freud, y lo tengo como un mantra, “lo bello de la Naturaleza, renace luego de cada destrucción invernal, y este renacimiento bien puede considerarse eterno en comparación con el plazo de nuestra propia vida”[1]. Entre Acteón, la Vespa, las asclepias y la escritura, este libro es su testimonio.

[1] Freud, S. Lo perecedero (1916)