Omar Perotti es de los que mejor cultiva la habilidad de hablar sin decir, elaborar pomposos rodeos discursivos para eludir definiciones. Mucho menos le hacen decir lo que no quiere. Pero ayer, sin que nadie lo espere, hizo una excepción y sin ninguna cuestión de política o de gobierno en juego, se definió, ¡y cómo! Y todos se dieron vuelta para mirarlo, con expresiones varias.

En un mano a mano por radio Boing el gobernador se explayó a gusto sobre su gestión, los condicionantes de la pandemia y la sequía, etc. Pero llevado al terreno de las elecciones generales que se avecinan, en el plano nacional entró solo al ruedo y sorprendió. Afirmó que el 22 de octubre votará por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, para presidente de la Nación. Pero confrontado con la posibilidad de un ballotage en Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, o Javier Milei, de La Libertad Avanza, Perotti sin que lo presionen tomó partido por uno: "En esa opción, yo voto a Milei", soltó.

De esta manera, el candidato a primer diputado provincial por la coalición peronista Juntos Avancemos empardó la opción que también había ensalzado en la víspera Maximiliano Pullaro, ganador de la interna para gobernador en el frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Claro que el radical anticipó su voto a Milei, pero ante un eventual ballotage entre Sergio Massa y el libertario; o sea, sin su primera opción, Bullrich (su elección original era el derrotado Horacio Rodríguez Larreta).

Perotti también aclaró lo mismo. En octubre votará por Massa, pero en caso de que el ministro de Economía quede relegado al tercer lugar y haya segunda vuelta, el gobernador rafaelino ya sabe qué hacer. "Creo que lo de Bullrich ya lo vimos y no quiero esa etapa otra vez. Uno quiere que Massa sea el presidente, y si hay ballotage vaya Massa. Pero en esa opción no tengo dudas", dijo.

Consciente de que sus dichos traerían polvareda propia y ajena, añadió: "Muchos podrán decir 'qué está diciendo'. Y lo digo porque lo siento: las expectativas que se generaron con Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años y demás no fueron buenas. Y por qué no dar la alternativa a alguien que plantea algo de manera diferente", postuló.

Agregó antecedentes de haber sumado a su equipo político a extrapartidarios ajenos a "la casta". "Gente que viene con una mirada más sensible", llegó a decir Perotti aunque recalcó: "Espero que no se dé esa opción, vamos a trabajar para que Massa esté en ese lugar".

La preferencia de Perotti se interpretó cerca suyo como un guiño al votante santafesino del libertario, pero también hizo ruido. Por la tarde se vio obligado a aclarar y reforzar la pertenencia partidaria. "Ni Bullrich, ni Milei. El 10 de septiembre vamos a ganar en Santa Fe y el 22 de octubre es con Sergio Massa para la Nación", posteó en Twitter.

Desde distintos sectores del PJ lo corrigieron con énfasis. El titular del partido, Ricardo Olivera, fue tajante: "Hay tres candidatos pero dos modelos de país, por lo tanto no hay margen para que Massa no esté en esa eventual segunda vuelta. Yo voto a Massa, no hay otra posibilidad, ni pienso en otra opción".

El candidato a gobernador Marcelo Lewandowski suscribió el mismo tweet correctivo de Perotti: ni Bullrich ni Milei, sólo Massa.

"No vemos otra opción que Sergio Massa, y por eso trabajamos para que sea nuestro presidente", alineó Florencia Carignano, titular de Migraciones y candidata a diputada nacional. Su compañera de lista, Marilyn Sacnun, acotó: "Entre Milei y Bullrich es elegir entre Drácula y Frankestein. Militemos con convicción...", exigió en un reproche recurrente para con el rafaelino.

Ningún dirigente socialista consultado respondió, quizás para no tener que explicar lo mismo sobre Pullaro.

Carlos Del Frade, en cambio, expresó "tristeza y bronca" por los dos referentes del PJ y la UCR que "se vuelquen a favor de un neo fascista que regresará a los '90". Lo consideró una prueba de la existencia del "PUS, partido único santafesino, la política subordinada al poder económico", y deseó que "los sectores progresistas de todas las fuerzas vengan a constituir una posibilidad de un frente amplio que por lo menos nos cobije en estos tiempos que vienen".