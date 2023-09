DOMINGO 3

MÚSICA

Masego En el marco del ciclo The Cool & The Groove, por el que han desfilado artistas como Fantastic Negrito, Knower, Louis Cole y Robert Glasper, llega Masego, una de las figuras más representativas del género fusión trap house jazz. Micah Davis nació en Kingston, Jamaica. Cantautor, productor musical y saxofonista jamaiquino radicado en Estados Unidos. Creció y se formó en Virginia, donde se consagró como artista autodidacta, aprendió a tocar el violonchelo, la batería, el piano y la guitarra. Posteriormente se especializó en saxofón, instrumento por el que siente especial aprecio y usa generalmente en sus canciones.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 1551. Entrada: $18000.

Lucero en Pista El cantante Hernán Lucero se une al músico Pitu Marquesano en piano para iniciar este ciclo durante los domingos de este mes. Cada fecha, compartirán escenario con diversos artistas invitados del tango y la música popular. Hoy es el turno de Orilleros y Giovanna.

A las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $2500.

CINE

Almamula Nino, 14 años, vive un despertar sexual turbulento. Instalado temporalmente con su familia en el campo, escucha hablar de la leyenda del Almamula, un monstruo que se lleva a los que cometen pecados sexuales. Es verano, los cuerpos sudan, la línea entre realidad y sueño se vuelve borrosa. Un niño desaparece. En un mundo de susurros, deseos reprimidos y plegarias, los impulsos de Nino afloran. Con Nicolás Díaz, María Soldi, Cali Coronel y Martina Grimaldi se estrena la nueva película del director Juan Sebastián Torales, santiagueño radicado desde hace algunos años en París, que abre con este debut su futuro como realizador.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

ARTE

Cien caminos La ciudad puede ser tan hostil como lúdica, como la obra de Luciana Lamothe, tan vandálica como constructiva, tan efímera, deforme y brutal como precisa. Este juego de opuestos encuentra en cada nueva acción de Lamothe, una forma de compensación para la resolución del conflicto. Sus esculturas e instalaciones son contexto y situación, y tienen la capacidad de mutar y expandirse. Para esta exposición, la artista transforma y envuelve el espacio de la sala para alojar a un conjunto de artistas de su generación que emergieron en la escena del arte contemporáneo luego de la crisis del año 2001. Curaduría: Jimena Ferreiro.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $1000.

El goce de la pintura Los Benmayor, dos generaciones de artistas unidos por la continuidad de una pasión. Cada uno de los caminos presentes en el recorrido exhibe sin jerarquías, la estirpe iconográfica de una familia, donde los trazos, los gestos, las fracturas y los usos del color son puntos sutiles de unión que quizás pasarían desapercibidos si no se encontraran todos juntos en un espacio. Sin apelar al recurso cronológico el recorrido logra unir tres vidas dedicadas al arte en un discurso visual diverso, que nos presenta tres formas de concebir la pintura como evocadora de recuerdos, como creadora de conocimiento y universos. Curador: Irene Gelfman.

En Galería Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

TEATRO

El bien En su nueva temporada, puede verse la obra de Lautaro Vilo con Verónica Pelaccini. Guadalupe, una agente inmobiliaria, desatiende su trabajo y las dificultades cotidianas para acompañar a una amiga a una clase sobre arte. En el café posterior, le cuenta a esta amiga un problema: una herencia familiar a resolver. Su amiga le ofrece una ayuda inesperada.

A las 17, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $3000.

LUNES 4

TEATRO

Un ingrediente especial Dora es una abuela que pasa la mayor cantidad de tiempo en su cocina, rodeada de sus muebles y artefactos más preciados. Todos entran y salen de su hogar, cual puerta giratoria y Dora está allí para recibir los vaivenes. Su hija Marina y el hijo del encargado del edificio, Alejandro, son quienes revolucionan la rutina de Dora, cada uno a su manera. Una tarde, la visita de su nieta preferida, Carla, y una confusión de la vejez dan el puntapié a un sinfín de discusiones y conflictos familiares. Actúan: Cristina Maresca, Graciana Urbani, Rocío Gomez Wlosko y Braian Ross. Dramaturgia y dirección: Martín Goldber.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entradas: $3500.

Más bello que la muerte En el frondoso jardín de una casaquinta del conurbano, una mujer contempla y se embelesa con la naturaleza. Un hombre, su marido, reflexiona sobre su pasado y su inminente final. Un joven irrumpe: un joven con su candor adolescente y una sabiduría particular. Los pájaros, las plantas, los perros. La naturaleza arrolladora en su esplendor que todo lo comprende, la finitud y el renacer. Dirección: Claudia Mac Auliffe. Actúan: Osqui Ferrero, Daniel Goglino y Sonia Novello.

A las 20, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $3500.

ARTE

Hiato Esta exhibición reúne a tres artistas que exploran la interacción entre el ser humano, el entorno y la transformación social. Desde la deconstrucción de la sociedad y el poder en la obra del brasilero André Komatsu, pasando por la influencia revolucionaria de la arquitectura en la visión de Clorindo Testa, hasta la provocación y la crítica social de Enio Iommi, la muestra se convierte en un diálogo cautivador sobre el cambio, la resistencia y la transformación en un mundo en constante evolución. Los artistas comparten un compromiso apasionado de trascender las limitaciones, dejando una huella indeleble en el escenario artístico contemporáneo.

En Galería Del Infinito, Av. Quintana 325. Gratis.

Goya Puede recorrerse la muestra Los disparates: hermetismo, subversión, fantasía y memorabilia. Dedicada principalmente a Los disparates, con una selección de grabados provenientes de la colección del museo y una colección privada argentina. Considerado como el representante que inaugura la modernidad en el arte, Goya retrata a la sociedad de su época bajo una mirada crítica que aún hoy conserva una indudable actualidad.

En el Museo de Arte Español Enrique Larreta, Juramento 2291. Entrada: $100.

ETCÉTERA



Buceando en Silvina Se dicta un nuevo taller de lectura a cargo de Agustina Picasso en el que se explorará la vida y obra de la reconocida escritora y poeta argentina Silvina Ocampo. La propuesta invita a sumergirse en el imaginario de la autora a través de cuentos, poemas y textos seleccionados cuidadosamente. No hace falta tener ningún tipo de conocimiento previo. Serán cuatro encuentros semanales.

En el Museo de Arte Español Enrique Larreta, Juramento 2291. Entrada: $4000.

MARTES 5

CINE

Gambaro Se estrena el documental de Jazmín Bazán, ganador de la Competencia Oficial del Festival Internacional y Latinoamericano de Cine Documental. El film explora la figura de la escritora argentina Griselda Gambaro a través de un encuentro entre dos líneas narrativas que evidencian el contenido estético, político, social y feminista que atraviesa toda su obra al tiempo que se observan los aspectos biográficos de su. El largometraje recorre varias de sus obras más significativas, incluyendo la censura a la que fue sometida su novela Ganarse la muerte, así como su mirada respecto al significado de la escritura y el rol de la mujer.

A las 15.45, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

Sensible En un nuevo ciclo del Cineclub Núcleo, se estrena la película de Samuel Theis. Con solo diez años, Johnny es un niño completamente autónomo y con algunas responsabilidades impropias de su corta edad, como cuidar de su hermana menor. Además, ayuda en casa, se aplica en la escuela y ha aceptado con madurez la separación de sus padres. A pesar de las limitaciones del contexto social en el que crece, e inspirado por las lecciones académicas y vitales de un profesor, el niño se abre a los secretos y las vicisitudes del mundo adulto.

A las 17 y a las 19.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

TEATRO

Una forma más honesta Esta obra es una autoficción: una mujer que no quiere decidir sobre el amor, quiere construir otra forma y no sabe por dónde empezar. El patriarcado reina y nos atraviesa desde hace siglos. Queremos tirarlo, pero no sabemos cómo y tal vez no seamos tan poderoses. De todas formas no hay pesimismo. Nos queda empezar por donde podemos: revolucionar nuestra intimidad. Dirige Maruja Bustamante. Actúan: Carolina Angriman, Aldana Illán, Nahuel Vec y Liliana Weimer

A las 21, en Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $4000.

MÚSICA

Luna Loi La cantante y guitarrista presenta su disco homónimo, un camino de composiciones propias, rockeras con algo de pop y otras influencias. Se presenta junto a Lucas Piedimonte en batería, Manuel del Molino en bajo, Paula Quintana en coros, Fermín Aguirre y Pipe Guyot en guitarras.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $2200.

ARTE

Gabriel Messil Esta muestra propone honrar al artista, en una exposición incompleta y necesaria. Una forma de saldar, en parte, una deuda, no solo para hacer justicia con la obra de Messil, sino también para brindar un gran regalo a la historia del arte argentino. Este artista fue profesor nacional de dibujo y pintura. Participó en exposiciones colectivas como la primera exposición de Intercambio Cultural Argentino- Brasileño. En 1967 participó en Más allá de la geometría en el Instituto Torcuato Di Tella.

En Galería Jacques Martínez, Roque Sáenz Peña 267, San Isidro. Gratis.

ETCÉTERA

Humor y política “A cuarenta años, conversaciones sobre nuestro pasado reciente" es un ciclo coordinado por Marina Franco. En este encuentro participarán Isabella Cosse, Miguel Rep y Mara Burkart.

A las 19, en la Librería del Fondo, Costa Rica 4568. Gratis.

MIÉRCOLES 6

ARTE

Juguetes rabiosos En 1961, Kenneth Kemble invitó a un grupo de artistas a participar en una exposición en la que destruirían obras de arte. La exposición Arte Destructivo exhibió una serie de objetos sometidos a todo tipo de estragos, y presentados en una instalación tan ominosa como humorística. Esta exposición actualizará mediante intervenciones del cineasta Joaquín Aras la obra y las estrategias de las vanguardias históricas que expandieron los límites de lo posible. Los artistas representados son Noemí Di Benedetto, León Ferrari, Alberto Greco, Alberto Heredia, Marta Minujín, Dalila Puzzovio, Luis Wells, entre otros. Curaduría: Patricio Orellana.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

Atardecer de los pescadores Dice el texto de sala: “En los últimos años caminamos por la costa y navegamos por algunos tramos de arroyos y ríos que atraviesan la ciudad y desembocan en el Río de la Plata. Recopilamos historias, fotos de amaneceres y atardeceres marcados por un horizonte de llanura; palabras de pescadores que conocen el rio, la luna y las mareas, la migración de los peces. Dibujamos todo lo que imaginamos que habita en el “hueco” donde los tiempos y las cosas se mezclan. Nos inspiramos en las geometrías de las banderas náuticas, el lenguaje de los barcos, y las texturas del grabado. Utilizamos las técnicas de la xilografía y la monocopia en papeles que pegatinados en la pared”. Curaduría: Álvaro Rufiner.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

TEATRO

La lengua náufraga Un pescador rumbo a América sobrevive a tempestades y naufraga hasta llegar a las costas de Buenos Aires. Desorientado en el llano, se encuentra con un buscavidas que escapa de las leyes de la ciudad. Juntos deciden viajar tierra adentro, dónde, por error, quedan a merced de una estanciera en apuros. Entre bailes, carpas de circo y corridas, tres lenguajes chocarán, mientras buscan fundar un remanso fuera del mapa. Dirección: Verónica Caminos y Alejandro Agustín. Elenco: Martin Rieta, Paola Sanabria y Alejandro Agustín.

A las 21, en La Tertulia, Gallo 826. Entrada: $3200.

La elegida “Tomá, sos la elegida de dios por ser la más linda”, le dijeron unas monjas a Laura, y le entregaron una bolsa de caramelos. Tenía 8 años. La elegida es una historia sobre la búsqueda de la propia identidad. ¿Qué pasa cuando nuestra vida se define a partir de ser siempre la elegida de alguien? ¿Qué queda cuando dejamos de serlo? Actúa Laura Nevole y dirige Paula Fanelli.

A las 21, en Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $4000.

Yo también me llamo Hokusai Luego de protagonizar la biopic de Fito Páez, Iván Hochman recibe el llamado de un artista plástico que le recomienda aprovechar su esporádico minuto de fama para crear un unipersonal en el que demuestre sus verdaderos dotes actorales. Para dicha misión, le pide ayuda a su mejor amigo de la infancia y juntos roban la obra Yo también me llamo Hokusai, que cuenta la historia de un escritor sin nombre al que lo deja la novia para irse a salvar el mundo. Dirección: Tomas Masariche.

A las 21, en el Galpón Guevera, Guevara 326. Entrada: desde $4000.

JUEVES 7

FOTOGRAFÍA

El 2022 en fotos Puede visitarse la 34° Muestra Anual de la Asociación de Reporteros Gráficos. En esta nueva edición, se presentan las fotografías de más de 85 autores y autoras, registradas durante el 2022, sobre los hechos más relevantes en el país y el mundo en materia de actualidad, retratos, vida cotidiana, política, naturaleza y ambiente, arte y espectáculos, deportes y, en especial, la consagración y los festejos por la obtención de la copa del mundo por parte de la Selección Argentina de fútbol masculino en Qatar. Se trata de la muestra más importante de fotoperiodismo del país y la región.

De 14 a 20, hasta el 17 de septiembre, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Karen Pastrana La cantante presenta su disco, Rapera, de lo más esperados de esta referente de varias generaciones en Abya Yala y el mundo. Pastrana prepara una noche de celebración para bailar, poguear y abrazarse rapeando nuevos mundos acompañada en vivo por Dj Pharuk, Violeta Kala, Vero Vera y Andrea Gerardo. Artistas invitadas: SuperpoderosasCrew y La Negra Liyah.

A las 22, en Niceto Club, Humboldt 1358. Entrada: $1500.

TEATRO

Turreo místico Puede verse la obra de Mariana “Cumbi” Bustinza. Desde el lupanar, las brujas anticipan lo que va a suceder: la custodia del barrio 22 por parte de las mujeres. La trama de los crímenes a cargo de Magui (Lady Macbeth) para posicionar a Nolo (Macbeth). La culpa que la corroe por la ambición de su pareja y la solución final. También, aparecen fantasmas que auguran traiciones. De esta manera, “los turros” construyen sus representaciones para defender su espacio de “los tranzas” y del brazo armado del estado porque “el barrio es de todos”. Actúan Agustín Vera, Antonella Fittipaldi, Braian Ross y Rodrigo Trip, entre otros.

A las 20.30, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $2500.

Inframundo Bárbara y Rodrigo acaban de separarse, sin embargo el destino se empeña en volverlos a reunir. Los límites difusos entre la vida y la muerte, la pasión y el desencanto, el deseo y el miedo constituyen los vaivenes emocionales de esta historia de amor atravesada por el humor y el drama. ¿Será posible un corte definitivo entre ambos o vivirán encontrándose al borde de todo de manera inevitable? Con dirección de Norma Angeleri e interpretaciones de Mía Flores Pirán y Agustín Meneses.

A las 20.30, en La Casa - Espacio Cultural, Tarija 3900. Entrada: $2000.

CINE

Blues de los plomos Puede verse el primer rockumental que iluminó a los obreros ocultos del rock y el disco fundacional de Oveja Negra, la banda protagonista. Como broche de oro, sus integrantes, reunidos especialmente para la ocasión, tocarán en vivo las canciones que formaron parte de su histórico disco Orsai, a 40 años de su edición original.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $400.

VIERNES 8

MÚSICA

Redolés en Buenos Aires Poeta y músico, cantante popular y también rockero, fan de Dylan y Los Lobos, sobreviviente de las catacumbas del pinochetismo y de su posterior exilio londinense, orgulloso comunista que renegó públicamente del partido en un himno inmortal y épico como “¿Quién mató a Gaete?”, arqueólogo del presente e incansable buscador de tesoros en el lenguaje popular, el chileno Mauricio Redolés vuelve a Buenos Aires. Se presenta acompañado por su guitarrista y director musical Takuri Ignacio Tricot Reyes, con quien ha estado de gira por Medellín y Caracas en el mes de julio.

A las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $4000.

Hoy función Esta noche se podrá escuchar un tríptico musical enlazado con cuerdas y percusión. Forman parte de la velada Nicolás Mateo, en guitarra y voz, para recorrer canciones de sus tres discos; María Fernanda Peralta con su arpa paraguaya, quien interpretará clásicos de ayer y hoy y Federico Orio, con su máquina de ritmo y percusión para dar la nota ambient con un set hipnótico. Además de momentos de cruce entre los artistas que se darán en el transcurso de la velada.

A las 21, Lalalá, Álvarez Thomas 1541. Entrada: $1500.

Markus Schulz El consagrado DJ y productor alemán, fundador del sello Coldharbour, regresa al país después de seis años. Repasará todo su arsenal musical desde Down The Rabbit Hole, pasando por su actualidad musical.

A las 23.59, en Amerika Disco, Gascón 1040. Entrada: desde $10000.

CINE

Cine alemán Se lleva adelante una nueva edición del Festival de Cine Alemán. A través de doce películas le permitirá al público tener un panorama amplio de la actualidad del cine producido en ese país. La selección incluye sus secciones clásicas Para toda la familia y Documental, junto al ya usual programa de cortos Next Generation Short Tiger 2023. La película de apertura de la 23° edición será nada menos que Cielo rojo, lo nuevo de Christian Petzold (Transit, Undine), uno de los cineastas más prestigiosos del cine alemán contemporáneo. Protagonizada por Paula Beer. La misma viene de ser premiada en la última Berlinale.

Hasta el 13 de septiembre, en Cinépolis Recoleta, Vicente López 2050. Entrada: $2000.

Operación Travesti Durante todos los viernes del mes podrá verse este documental sobre el disco más icónico de Daniel Melero, que contiene temas como “La sed”, “Resfriada” o “Quiero estar entre tus cosas”. Dice Pedro Conde, el programador del ciclo: “Operación Travesti es revival, reflexión y resignificación. Pero, sobre todo, celebración”

A las 22, en el Museo de Arte Latinomericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $1000.

ETCÉTERA

Escribir y arriesgar Con la premisa “¿Qué se pone en juego a la hora de escribir?” se llevará adelante una charla entre las autoras Dolores Reyes, Margarita García Robayo y Laura Wittner. Modera Mercedes Halfon.

A las 19, en la Biblioteca Casa de la Cultura y la Escritura, Lavalleja 924. Gratis.

SÁBADO 9

ARTE

La pisada del ñandú Se inaugura la muestra colectiva curada por Río Paraná (Mag De Santo & Duen Neka'hen Sacchi), La exposición propone recorrer una contra-historia de los cuerpos travestis/trans/no binaries bajo las constelaciones del Sur. Hay una especial continuidad entre voces, pieles y estrellas que permiten conjurar este ensayo expositivo. Se presentan una serie de intuiciones, saberes y prácticas sobre la invención colonial de los cuerpos bajo la imposición de la jerarquización de la piel, la sexualidad, el género, la identidad étnica y la prohibición de ciertas prácticas eróticas, individuales y comunitarias.

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

CINE

Retratos de Alemania Dentro de este ciclo, dedicado a la cineasta Maren Ade, se proyectará Entre nosotros, un estudio sobre la intimidad de una pareja. Un joven con ambiciones más bien burguesas y su novia, de espíritu libre, ambos en unas vacaciones que implican relacionarse, como en un espejo, con futuros posibles: un matrimonio burgués, una pareja bohemia.

A las 19, en el Museo de Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta 2270. Gratis.

TEATRO

Casual de noche Se estrena el nuevo ensayo escénico de Compañía Labrusca. La vida del actor es un eterno casting: una práctica misteriosa ceñida por la neurosis, el misticismo y la cabulería. En esta exhibición degradante, nuestros héroes representarán una serie de experiencias traumáticas: audiciones truncas, pruebas frustradas, castings infames que se resisten al olvido. Interpretada por Juan Cottet, Miranda Di Lorenzo y Maite Miguens, entre otros. Dirige Valentino Grizutti.

A las 23, en Casa Estudio Teatro, Guardia Vieja 4257. Entrada: $2500.

Burguesa Una señora de Ramos Mejía que aspira a ascender de clase se prepara para ser admitida en un tradicional country. Toma lecciones de artes, derrocha su dinero en pintura moderna y se codea con supuestos artistas de vanguardia. Pero su devota hija, el mayordomo bailarín y un profesor luchan por convencerla de su falta de linaje. Los límites de la realidad se vuelven borrosos para esta burguesa quien, en su afán por transmutar, se asoma a experiencias como el happening y la alucinación. Con dirección de Sebastián Bauzá y actuaciones de Merceditas Elordi, Bianca Vicari y Juan Pablo Carrasco.

A las 17, en el Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: desde $2500.

Luz de micro Dos mujeres comparten, de manera azarosa, un mismo espacio-tiempo: una estación de servicio, en el medio del campo, de noche. Están esperando que los choferes del micro en el que viajan terminen de cenar. Ellas no se conocen. Quizá, si no fuera por ese tiempo de espera forzado, esa suerte de suspensión en el trayecto y en sus actividades, nunca hablarían entre sí. Pero hablan, porque el tiempo se prolonga, porque hay mosquitos, porque no hay señal de celular. Luz de micro es una forma de encuentro. Actúan: Clara Cardinal y Laura Fontenta. Dirección: Solana Landaburu.

A las 20, en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas: $2500.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected]. Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------