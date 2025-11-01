En el marco de la Marcha del Orgullo que se celebró este sábado en todo el país y que contó con una multitudinaria marcha en la Ciudad de Buenos Aires, Dua Lipa sorprendió a sus fans argentinos con un especial mensaje de apoyo y celebración.

El saludo, proyectado en las pantallas ubicadas en Plaza de Mayo y frente al Congreso, acompañó el paso de miles de personas que participaron de la masiva movilización en defensa de la diversidad, el amor y la libertad.

"Hola, mi hermosa Argentina. Hoy quiero celebrar con ustedes y mandarles todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Siempre voy a estar a su lado acompañándolos con todo mi orgullo y cariño", expresó la cantante británica en su mensaje, desatando la locura de sus seguidores.

A solo una semana de sus esperados shows en el estadio de River, Dua Lipa reafirmó su vínculo con el público local y su compromiso con la comunidad LGBTQ+. "En menos de una semana nos vemos en Buenos Aires. Estoy tan feliz de poder compartir mis shows con ustedes y de volver a su ciudad increíble. Los amo muchísimo, nos vemos pronto", concluyó.