Noviembre llega con una nueva tanda de descuentos impulsados por el Banco Provincia a través de Cuenta DNI, una de las billeteras digitales más elegidas por las y los bonaerenses para aprovechar beneficios, cuidar el bolsillo y reducir los gastos cotidianos.
En el anteúltimo mes del año habrá promociones en comercios de cercanía, ferias, mercados, carnicerías, supermercados y muchos otros rubros.
El beneficio especial para carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible el sábado 8 de noviembre. Además, durante el fin de semana del 15 y 16, las y los jóvenes de entre 13 y 17 años podrán acceder a un descuento exclusivo en locales gastronómicos.
Uno por uno, todos los descuentos con Cuenta DNI en noviembre
- Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.