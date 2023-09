Ante empresarios de la industria, el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, reiteró la convocatoria a dirigentes de otras fuerzas políticas a integrar "un gobierno de unidad nacional" a partir del 10 de diciembre para “dar vuelta la página en Argentina y empezar encontrar el camino de la construcción de las políticas de Estado”. Desde ese lugar, cuestionó las iniciativas del aspirante de la Libertad Avanza (LLA), el diputado Javier Milei, en particular su propuesta de dolarizar y supeditar la economía nacional a una moneda extranjera.

En el marco del Día Nacional de la Industria, el candidato a presidente del oficialismo participó de un acto en la ciudad entrerriana de Paraná, organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí, el Centro Provincial de Convenciones, insistió en que, en caso de ganar las elecciones, buscará "convocar a todas las fuerzas políticas a lograr consensos y acuerdos para un proyecto de país con un gobierno de unidad nacional”, y en que invitará “a los sectores privados, por lo que me gustaría que en la mesa de un gobierno de unidad están sentados todos los industriales”.

Ante el aplauso de la cúpula de la UIA, en un auditorio colmado, Massa precisó que su idea es llamar a los empresarios a integrar un "proyecto industrial de país, porque defender nuestra soberanía, nuestra patria es defender nuestra industria y la generación de empleo”.

Los aplausos también lo acompañaron cuando, sin nombrar al economista ultraliberal, criticó las propuestas de Milei sobre la dolarización, la eliminación del comercio con China y Brasil, el cierre del Banco Central y la liberación de las regulaciones sobre las importaciones. “Los que plantean el abandono de nuestra moneda, plantean simplemente poner la bandera de otro país en el Banco Central y en el Congreso argentino”, fue la frase que luego comentaban los empresarios.



Durante su discurso, el ministro se refirió también a la grieta: dijo que “la idea de amigo/enemigo que recorre hace muchos años la Argentina" le impidió al país "crecer porque además de plantearse en la política también sucedió en el sector económico”. “La idea de amigo/enemigo en la política nos llevó a situaciones de violencia, de pelea y hasta de intento de magnicidio”, dijo Massa, en alusión al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido hace un año.

En ese marco, retomó la idea de un gobierno de unidad nacional, y planteó que “se necesitan consensos para bajar impuestos, porque tenemos que ir a buscar a los que compiten de manera desleal que hoy son casi el 45 por ciento de nuestra economía; porque tenemos que tener nuestra moneda digital como la tienen 183 países en el mundo y eso requiere de credibilidad política; y además tenemos que avanzar en reformas desde el punto de vista de la simplificación tributaria y eso requiere consensos”.

Massa buscó mostrar un perfil dialoguista, en contraposición con la postura de desconocer al rival político que plantean tanto Milei como la candidata de JxC, Patricia Bullrich: “A lo largo de mi historia política, siempre mantuve el diálogo con todos. El haber podido mantener el diálogo permite que nadie pueda asombrase de que un radical o un pro peronista que compartió conmigo el proyecto en 2015 me acompañe en el próximo gobierno”.

En otro pasaje, el ministro volvió a apuntar contra las propuestas de campaña de improbable o imposible concreción: “Dicen que a la pobreza se la combate con educación y lo comparto al ciento por ciento. Pero pregunto, ¿si cobramos la educación, como vamos a combatir la pobreza?”. El dardo iba dirigido a la iniciativa de LLA de instrumentar un sistema de vouchers en reemplazo de la educación pública. Al respecto, se plantó: “Creo en la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva y con el aumento del presupuesto educativo”.



En el acto también habló el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. En su intervención, se dirigió a los empresarios y los confrontó con el escenario que implicaría un triunfo electoral de Milei: les preguntó si se imaginaban qué pasaría con sus empresas sin la exportación a China y sin los acuerdos comerciales del Mercosur con Brasil.



Sin nombrar a Milei ni a Bullrich, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, mandó un mensaje a la oposición que plantea el libre mercado cambiario y la apertura de las importaciones. “Los políticos deben reconocer el rol de la industria. Hay muchos que no lo conocen o no lo reconocen”, dijo. “No les tenemos miedos a las importaciones, las hacemos para nuestros insumos. No le tenemos aversión, pero tenemos que integrarnos al mundo de una manera adecuada y protegiendo a la industria nacional que da trabajo y exporta”. “No se puede hacer de cualquier manera porque ya sabemos lo que nos pasa, debido a que la historia argentina está plagada de esos momentos”, apuntó, en referencia a la política industrial implementada durante los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, en los que participaron muchos de los actuales integrantes y promotores de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.