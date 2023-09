Luego de ser derrotado en las últimas PASO a manos del peronismo, el intendente macrista de Olavarría, Ezequiel Galli, comienza a dar signos de una disminuciòn de su poder, construido durante los últimos ocho años. Tras numerosas denuncias, entre las que predominó una por venta ilegal de terrenos públicos, el secretario del área vinculada a desarrollo social y ladero de Galli desde los inicios de su gestión, Diego Robbiani, partió del gobierno. Previo a su salida, otros seis directores fueron dados de baja.

“Galli lo sostuvo hasta el final, pero la desesperación para dar vuelta la elección termino con la renuncia”, comentaron a BuenosAires/12 de la oposición al actual intendente en relación a la salida de Robbiani. Sucede que en las primarias el actual jefe comunal que jugó con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli en la interna de Juntos por el Cambio, terminó en el tercer lugar. Quedó debajo del ganador, Maximiliano Wesner, de Unión por la Patria, y de Carolina Arouxet de La Libertad Avanza. Si bien JxC fue la segunda fuerza mas votada, Wesner se alzó con cinco mil votos más que Galli.

En lo que respecta a la situación de Robbiani, estaba al frente de la secretaria de Desarrollo Humano y Calidad de Vida desde el 2015. Pero el gobierno de Galli fue perdiendo legitimidad. Y votos: bajó 17 mil votos entre las elecciones de 2019 y las celebradas el 13 de agosto. Durante los últimos dos años Robbiani quedó envuelto en una marea de casos de corrupción que lo salpicaron permanentemente. El golpe más duro fue por las acusaciones por la venta ilegal de terrenos a través de un asesor de Galli vinculado al área de Desarrollo Humano, Mariano Ciancio, un dirigente territorial que habría accedido a información exclusiva de la Municipalidad para identificar lotes vacíos.

Pero la salida de Robbiani no fue la única de la semana. Cuarenta y ocho horas antes de la partida del funcionario manchado por la causa de los terrenos, Galli echó a seis directores entre las que se destaca la directora de Gestión Cultural, Agustina Marino. En un mensaje público, la ex funcionaria se despachó contra el intendente y señaló que su decisión fue “lamentable” e indicó que es “doloroso que la política ignore el conocimiento técnico y la gestión y se prioricen intereses, militancia y aportes". Pero no se quedó solo con esas palabras y fue a fondo respecto a la manera en la que fue desplazada de su cargo: “Formas antiéticas e inhumanas.”

Días atrás, un dirigente de peso en el peronismo de Olavarría explicó a este medio que una de las variables que más limó el apoyo de los olvarrienses a Galli fue la caída de la "transparencia", un concepto muy publicitado por el macrismo. Las sucesivas denuncias contra su gobierno, entre otras cuestiones, llevaron a una merma de cerca de 10 mil votos entre las elecciones legislativas de 2021 y las últimas PASO, y permitieron que el peronismo local volviera a ganar una elección después de una década.

Una tras otra de Robbiani

Con la causa de la venta de terrenos investigada por la UFI N° 4 de Azul, Robbiani fue citado por el Concejo Deliberante local a raíz de otro escándalo que le estalló en marzo de este año. No se presentó ante el cuerpo legislativo. Y una empleada de la Municipalidad denunció que desde el área del funcionario se utilizaban fondos pertenecientes a tarjetas con las cuales la intendencia daba asistencia económica para la compra de alimentos. Esos fondos habrían ido a parar, según la denuncia, a cuestiones particulares de la secretaría de Robbiani.

A partir de la nueva denuncia, Silvana Rosales, mano derecha de Robbiani, debió salir de la gestión.

Medios locales informaron sobre otra arista más. La pareja del secretario renunciado, quien además se habría encargado de entrevistar a los beneficiaros de las tarjetas, Luciana Moran, casualmente fue beneficiada en un sorteo del único plan habitacional de la gestión gallista: Tu Vivienda, o casas TUVI, como se la conoció en Olavarría. Fue un proyecto que originalmente preveía hacer 20 casas, pero terminaron siendo catorce por fallas en la construcción que obligó a demoler parte de lo hecho. Una de las 14 terminó en manos de Morán.

Ante lo sucedido, el Frente de Organizaciones en Lucha se movilizó y su referente, Sebastián Borghi, afirmó que “no hay un banco de tierras, no hay un crédito para la clase trabajadora, pero sí hay una casa TUVI para Luciana Morán, y a la vez se hacen negociados turbios con el banco de tierras municipal.”

Un tercer conflicto en la carrera de Robbiani y que también le valió una movilización en contra fue cuando por iniciativa de cartera se quisieron apropiar de unos terrenos linderos a la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°2. En aquel momento, la comunidad educativa alzó su voz y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intervino para la correcta escrituración de los lotes a nombre de la institución educativa.

Limpieza por no aportar

La salida de Marino fue parte de un paquete de despedidos que Galli utilizó, según se pudo conocer, para ejemplificar las consecuencias de “no realizar el aporte económico” al esquema de recaudación de la campaña macrista, así como la “falta de compromiso y militancia”. En un comunicado de parte de la comunidad de artistas de Olavarría, el “rechazo” a la decisión del intendente fue total, al tiempo que rescataron “la importancia de su función y el modo en que acompañó los proyectos culturales y educativos de la comunidad”, en relación a Marino.

Quienes corrieron con la misma suerte que la directora de Cultural fueron la directora de Estadísticas y Estrategia Productiva, Florencia Guarino; la responsable de la Autoridad de Registro de la Firma Digital, Natalia Paz, el titular de Bromatología, Damián Alcobedo; la asesora del Departamento Ejecutivo, Melina Núñez Ruviera; y la asesora en Gestión de RRHH, María Feijoo. En todos los casos con las mismas excusas referidas a los aportes.

La modalidad de Galli de ir expulsando y fragmentando sus equipos no es una novedad. Desde los inicios de su gestión, el intendente de Olavarría estuvo atravesado por un episodio que marcó a fuego su gobierno: el recital del Indio Solari que toda la comunidad política y la mayoría de olavarrienses cuestionó por su pésima organización que, incluso, terminó con dos personas fallecidas.

Quien era su jefe de gabinete en aquel entonces, Dalton Jáuregui, fue premiado con una senaduría provincial por la séptima sección. Según el propio Jáuregui afirmaba por los pasillos de la Legislatura en aquellos días, su rol había sido determinante para evitar la caída del gobierno de Galli. La ex gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Producción, Joaquín De la Torre corriendo en su auxilio a los fines de mantener el bastión que significa la ciudad cabecera de la sección.

Pero en las últimas PASO Jáuregui hizo lo que suelen hacer los ex funcionarios de Galli: criticarlo por sus métodos de trabajo y su mezquindad a la hora de gobernar. Así, el ex jefe de Gabinete se convirtió en el precandidato bullrrichista y compitió en la interna de JxC contra el actual intendente. Tras ser derrotado, obvió saludar a Galli y sólo dedicó un mensaje hacia el espacio de las palomas, que de todas formas fueron los grandes derrotados en la última elección.