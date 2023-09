Durante un acto de campaña en el municipio bonaerense de San Vicente, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, equiparó a Javier Milei y Patricia Bullrich, al señalar que representan el "regreso al pasado". Al inaugurar un paso bajo nivel junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, Massa dijo que en la oposición "no sólo piensan en privatizar los ferrocarriles, si no en eliminar la ayuda en el boleto de tren y colectivo". También realizó autocríticas por las deudas pendientes del peronismo, aunque insistió con "no volver a la Argentina del pasado".

"Piensen en lo que representaría para un trabajador, un estudiante o un jubilado pasar a pagar 700 mangos de bondi y 1.100 de tren. Eso es lo que plantea la oposición, sin distinción", señaló el ministro de Economía sobre eventuales recortes a los subsidios. Con ese ejemplo, puso en el mismo nivel a La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio y apuntó contra sus planes de estabilización: "Unos plantean dolarización sin más, poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central. Otros dolarización cobarde, que es hacer convivir las dos monedas".

"La mejor forma de hacer crecer a nuestra patria es a partir de tener nuestra moneda fuerte, porque no queremos seguir siendo mendigos del mundo, no queremos seguir pidiendo prestado", afirmó el el líder del Frente Renovador; y continuó: "Queremos vivir sobre el esfuerzo y el desarrollo de nuestra patria. El ferrocarril es parte de ese diseño. Nuestro país creció a la vera del ferrocarril, vibró su economía del interior cuando los trenes funcionaban". Así, vinculó las propuestas opositoras con las políticas del menemismo. "Nuestro Interior se murió cuando vinieron con el cuento de la privatización y el de 'ramal que para, ramal que cierra'", dijo en alusión a la frase del expresidente Carlos Menem a fines de 1989.

Al finalizar su discurso, Massa realizó una autocrítica sobre la situación económica y las deudas pendientes del gobierno del Frente de Todos. En ese sentido, dijo que entiende que "muchos vecinos del conurbano, la provincia de Buenos Aires y el país sienten la frustración por la crisis, el fracaso de algunas políticas o la falta de respuesta en otras" y que ese contexto "genera la sensación de un sabor amargo". Y planteó que "si hay funcionarios que no andan, echémoslos y si hay políticas que no funcionan, cambiémoslas", pero pidió "no hacer volver a la Argentina al pasado". "Nuestro camino es para adelante", concluyó el candidato presidencial.

Previo a la intervención de Massa, habló el gobernador bonaerense y advirtió que "han vuelto esas ideas que son las que terminaron con los ferrocarriles. Los que asesoran en economía a las dos vertientes de la derecha tienen el mismo proyecto privatizador y de desinversión que fue la muerte del ferrocarril".

Respecto a los programa económicos de Bullrich y Mieli, Kicillof dijo que "hay que tomar conciencia cuando se escuchan esas propuestas milagrosas que son en realidad falsas y además viejas porque no hay nada de originalidad ni de nuevo en querer privatizar los servicios". "El ajuste, la motosierra y la dinamita se cristalizan en la realidad de la gente, en la realidad de los bonaerenses, porque si se deja de invertir desde el Estado nacional en el sistema de transporte público para que esté a precio accesible y forme parte del salario indirecto, el pasaje de tren empezaría a costar $1.100 pesos".



Del acto además participaron el ministro de Transporte, Diego Giuliano; el titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza; entre otros.