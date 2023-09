El futbolista brasileño Neymar, quien en los últimos días selló su incorporación al club saudí Al Hilal, afirmó que tanto él como Lionel Messi vivieron "un infierno" durante su estadía en el PSG de Francia.



En una entrevista con el programa brasileño Esporte Espectacular divulgada este domingo, el delantero hizo la afirmación tras ser cuestionado sobre cómo se había sentido con el triunfo de Messi y Argentina en el Mundial de Qatar.



"Me sentí muy feliz por el año que tuvo, pero a la vez muy triste, porque vivió las dos caras de la moneda: se fue al cielo con la selección Argentina, lo ganó todo en los últimos años y con París vivió el infierno. Tanto él como yo vivimos un infierno", aseguró el astro brasileño.



"No estábamos allí porque sí. Estábamos allí para dar lo mejor, para ser campeones, para intentar hacer historia, por eso volvimos a jugar juntos. Nos juntamos ahí para poder hacer historia. Desafortunadamente, no lo logramos", añadió.



Neymar, por el que el club parisino pagó hace seis años la suma récord de 222 millones de euros, dijo que su amigo Messi salió del PSG de una forma "que no merecía", por todo lo que el representa.



"Cualquiera que lo conoce lo sabe, es un tipo que entrena, que pelea, si pierde se enoja, y fue acusado injustamente desde mi punto de vista", enfatizó.

Tanto el brasileño como el rosarino fueron abucheados en varias ocasiones por los aficionados parisinos en el Parque de los Príncipes, quienes los culpaban directamente por los fracasos internacionales de un equipo que estaba armado para conseguir su primera Liga de Campeones, algo que sigue sin suceder.



Mientras Messi decidió seguir su carrera en el Inter Miami, Neymar descartó un posible regreso al Barcelona y fichó por dos años con el Al-Hilal, siguiendo los pasos de varios jugadores de renombre que decidieron salir de Europa para gozar de contratos exorbitantes en Arabia Saudita.



