La diputada provincial, Verónica Mercado, salió al cruce de la Libertad Avanza, por la acusación en su contra acerca de un proyecto de su autoría que aún no ha sido tratado en la Cámara Baja. Mercado le respondió al jefe de campaña del partido Libertario, Pablo Agüero, quien había sostenido que el oficialismo incita al odio hacia el presidenciable Javier Milei.

A partir de los dichos del libertario además de la diputada del Frente de Todos, otros legisladores integrantes de la alianza oficialista salieron a respaldarla, cuestionando la actitud de los candidatos y representantes Libertarios en la provincia que pregonan la supresión de derechos y privatización de servicios. Una de ellas fue la diputada del Partido Intransigente, Adriana Díaz y su par en la Legislatura, Pablo Castro.

Agüero, sin ningún tipo de sustento, había relacionado públicamente un robo que sufrió la sede de su partido, el jueves de la semana pasada, con el proyecto presentado por la diputada Mercado, en donde defendía la Educación y la Salud pública y advertía sobre el avance de la Libertad Avanza sobre esos “dos bastiones de la democracia”. “Incita al odio”, dijo el libertario y acusó al Frente de Todos por el proyecto y por el robo en su sede.

Mercado explicó que “su propuesta en la Cámara de Diputados defiende la Salud y la Educación Pública como bastiones fundamentales de la Democracia y no al candidato de la Libertad Avanza”, dijo y agregó: “Es una aberrante acusación la de instigar al delito”. Amparándose también en la libertad de prensa y expresión rechazó las expresiones que intentan vincularla a la violencia y no a una clara reivindicación de los derechos ganados en estas últimas décadas, agregando: “Este es el anticipo de la sociedad que Milei intenta construir. Hay situaciones muy graves que uno no puede naturalizar, fue una propuesta parlamentaria que tomó estado y se giró a la comisión y no repudia a Milei, sino que defiende a la salud pública, a las investigaciones, a la ciencia y al fondo de garantía y sustentabilidad de los jubilados”.

En ese orden, el diputado Castro dijo: “Es importante destacar que el proyecto de Verónica Mercado viene a defender un principio básico, que es la gratuidad y equidad de la educación pública estatal, lo que se señala textualmente en el escrito”. Para agregar que: “Partiendo de esta base resulta increíble que alguien pueda vincular este proyecto y esta opinión con la incitación a cometer delitos o cualquier discurso de odio. En realidad, lo que molesta de este proyecto es que pone de manifiesto un contrato social que los argentinos y argentinas hemos construido a lo largo de nuestra historia, este es: educación pública gratuita y de calidad para todos y todas”, dijo.

A su turno, desde el Partido Intransigente (PI) Catamarca manifestaron a través de sus redes que repudian “todo acto de vandalismo contra el partido político que sea. Sin embargo, nos preguntamos por qué, si quienes representan el espacio político vandalizado afirman que no hay ninguna prueba de quiénes podrían haber sido los autores del delito, ¿se responsabiliza a una diputada del Frente de Todos? Es de una irresponsabilidad supina realizar una acusación sin más que una suspicacia o una coincidencia. Salvo que efectivamente se pretenda generar violencia hacia ella”.

Por otro lado, y respecto a la iniciativa parlamentaria presentada por la diputada Verónica Mercado dijeron que “la misma expresa una postura u opinión sobre un plan de Gobierno, que de ninguna manera puede interpretarse como que incite a la violencia. Creer que una disputa de ideas o propuestas genere violencia, es no entender que vivimos en un sistema Democrático”, manifestaron desde el PI.

“Resulta paradójico que desde la Libertad Avanza acusen a una diputada de incitar a la violencia, solamente por intentar resguardar a los derechos conquistados. Justamente ellos que rugen como león y hablan a los gritos cuando exponen que pretenden cercenar derechos, como quitarle la educación a quién no puede pagarla, o armarse hasta los dientes”.

Por último señalan: “Lamentamos el acto de delincuencia en su local, pero utilizar ese hecho aislado para acusar a una diputada elegida democráticamente de haber incitado a través de un proyecto de ley que ni siquiera se trató aun, no se lo creen ni ellos mismos”.