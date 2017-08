“No ofrecimos nuestra mejor versión”

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, fue crítico con el rendimiento de su equipo en la derrota 1-0 de anteanoche frente a Atlético Tucumán, en el encuentro de ida por la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana. “No fue nuestra mejor versión. Fue un partido parejo. Aún así, desde el resultado hubiera sido más justo un empate, pero no jugamos bien”, sostuvo el técnico.

Al analizar el rendimiento de sus dirigidos, Holan lamentó que no tuvieron “el control del balón como habitualmente sucede”. “Hay que mejorar en el retroceso y ser más precisos en la posesión. No tuvimos la solidez de otros partidos”, precisó el DT. Y agregó: “Tuvimos desajustes y llegamos tarde a algunas jugadas en defensa. Eso nos pasó más en el primer tiempo que en el segundo, cuando manejamos mejor el balón”.

Respecto del peso que pudo haber tenido la ausencia de Emiliano Rigoni, Holan dijo: “Que hayamos perdido porque nos faltó Rigoni no es excusa. La realidad es que no tuvimos ni el mejor partido en lo grupal ni en lo individual”. Pero el entrenador recuperó el optimismo al hablar del partido de vuelta en Avellaneda: “La revancha va a ser un partido total y completamente diferente”, dijo confiado.

Por su parte, el capitán del rojo, Nicolás Tagliafico, reconoció que el equipo no estuvo “preciso”. “Atlético presionó bien arriba y eso nos hizo un equipo largo. Encima, cuando intentamos contragolpear no nos salió”, dijo el ex Banfield, quien se mostró optimista para la revancha: “Estamos tranquilos, tenemos que mejorar bastantes cosas y todavía quedan noventa minutos”.