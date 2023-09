A 30 años de In Utero, tercer y último álbum de estudio del grupo estadounidense Nirvana, se lanzará a fines de octubre una edición especial de lujo con una remasterización de sus 12 temas junto a dos conciertos completos realizados en Los Ángeles y en Seattle y un compendio de 53 bonus tracks, grabaciones y otros materiales hasta ahora inéditos.



Según informó el sitio especializado Variety, el veterano productor e ingeniero de sonido Jack Endino, quien estuvo detrás del debut de la banda, Bleach (1989), es el encargado de reconstruir las cintas en vivo para el proyecto que conmemora el disco que en 1993 se convertiría en la inesperada despedida del grupo conformado por Krist Novoselic, Dave Grohl y Kurt Cobain, quien ocho meses más tarde, a sus 27 años, fue hallado muerto en su casa de un disparo en la cabeza.



Además, las canciones originales de In Utero, así como los cortes extra y lados B del álbum, serán trabajados en la compañía Chicago Mastering Services por Bob Weston, el único otro ingeniero que estuvo presente en el estudio durante las sesiones de grabación supervisadas por Steve Albini, a quien el trío fue a buscar especialmente para conseguir un sonido más complejo y menos pulido que el que habían propuesto en Nevermind (1991), el disco que los llevó a la fama internacional y definitiva.



Como resultado, el lanzamiento aniversario será un paquete de 8 discos de vinilo que contendrá no sólo la versión remasterizada sino también dos discos con registros de la gira, uno con el concierto de Los Ángeles en diciembre de 1993 y otro con el de Seattle en enero de 1994, así como un álbum con bonus tracks obtenidos en distintas presentaciones en vivo y radiales en Springfield, Nueva York y Roma; con un total de 72 cortes, 53 de ellos nunca antes editados.



Tras su llegada a las disquerías, In Utero, que se grabó en poco más de dos semanas en los estudios Pachyderm, en Minnesota, se convirtió en un gran éxito comercial y para la crítica, que destacaba el sonido crudo y poco convencional de sus canciones y la composición lírica de Cobain, quien en aquel entonces ya se encontraba aquejado por un cuadro depresivo y el abuso de sustancias como la heroína.



El álbum se colocó durante algunas semanas en el primer puesto del ranking US Billboard 200, con singles como "Heart-Shaped Box" y "All Apologies" ubicándose en lo más alto de las listas de música alternativa, y fue cinco veces certificado como disco de Platino, con 15 millones de copias vendidas alrededor del mundo.