El proyecto de ley sobre el amicus curiae (amigo del tribunal) que obtuvo media sanción ayer en Diputados con un solo voto en contra, el del diputado Roque Cornejo (Ahora Patria), que lo descalificó por "vetusto", fue presentado por el bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción.

Viene a regular una práctica que ya existe de hecho y establece que personas humanas o jurídicas, el Estado provincial, sus organismos y los municipios de la provincia puedan presentarse como amigos del tribunal en procesos judiciales en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés público.

"La presente iniciativa pretende dar un marco normativo a la participación procesal de aquellos sujetos ajenos al proceso, pero legitimados para actuar bajo la figura de Amigo del Tribunal, precisando su objeto, estableciendo los requisitos que el interesado deberá cumplir para su admisibilidad y la oportunidad para su presentación", se sostiene en su fundamentación. En el recinto el encargado de presentarlo fue Gonzalo Caro Dávalos: “Yo creo que este es un instituto que hace bien a la democracia porque da participación a la comunidad”, aseguró.

Le siguió Cornejo, afirmando primero que "es conveniente legislar respecto a este instituto", pero "no es urgente, no va a ser la solución al servicio de justicia” que “tantas demoras registra”, agregó inmediatamente. Luego lo descalificó por antiguo: “en el siglo XXI ya ha que quedado vetusto”, aseguró adelantando su voto negativo. Le respondió Luis Albeza: es cierto que no es el instituto más moderno, “pero sí es un instituto necesario”.

Sofía Sierra (PRO) aclaró que iba a acompañar el proyecto, pero cuestionó que para poder presentar un amicus las organizaciones deberán tener la personería jurídica con anterioridad al hecho que se debata en el proceso, “estaríamos limitando la participación cuando lo que pretendemos es que sea un proceso participativo y más abierto”, señaló. También objetó que el proyecto establezca que quien presente un amicus deberá explicitar a qué parte apoya. Al final el proyecto se aprobó y pasó al Senado.

Acceso a salud

El tratamiento de un proyecto de declaración presentado por el diputado Jorge Restom (Todos, del departamento San Martín) para que el Ministerio de Salud Pública provea una ambulancia a la Sala de Atención Primaria de la comunidad indígena Pacará generó intervenciones dando cuenta de la falta de acceso a la salud que soportan las y los habitantes de las zonas rurales del norte salteño.

Pacará, comunidad del Pueblo Wichí, está a 43 kilómetros del Hospital Juan Domingo Perón, de los que solo seis están asfaltados, “el resto es un camino bastante intransitable”, detalló Restom. Por su ubicación, la salita de Pacará es de utilidad para las personas que residen en la Comunidad Tonono, a 16 kilómetros, y para otras comunidades y familias criollas que comparten esa zona, más de 1.500 habitantes, reseñó el legislador.

También recordó que este pedido lo vienen tramitando desde el año pasado. “Hicimos numerosas gestiones ante el Ministerio de Salud” pidiéndole que gestione ante el Juzgado Federal, “que tiene más de 50 vehículos secuestrados y apilados en la localidad de General Mosconi, que conceda en calidad de comodato una ambulancia para esta región”, contó antes de nombrar a una persona clave en esa zona en medio del monte: Rosalía Galarza, una enfermera indígena, “La única persona que presta un servicio sanitario en esta región".

Restom la elogió, es más, dijo que en su nombre quería homenajear a todas las mujeres originarias en su día, destacó su labor atendiendo con los pocos recursos que tiene a criollos e indígenas por igual. Es que a esa zona no llega el médico, tampoco tienen como comunicarse para pedir ayuda porque la radio no funciona hace ya dos años y si bien “hay una gran antena”, que dice “sistema de conectividad wi fi nacional, no funciona". "No tienen acceso a la salud”, afirmó.

“Esta gente no puede seguir viviendo en esas condiciones", insistió antes de afirmar que Rosalía Galarza “necesita que por lo menos una vez a la semana haya un médico atendiendo a la gente” y si no, “necesita una camioneta en forma permanente en Pacará para poder sacar a personas” que necesiten atención médica urgente. “No podemos seguir teniendo en esta provincia gente que no tenga acceso a un servicio de salud”.

Sofía Sierra recordó que ya el 1 de noviembre de 2022 se aprobó en esta Cámara un proyecto de declaración pidiendo una ambulancia 4x4 para atender a las comunidades de la ruta nacional 86, La Mora, Lapacho 1 y 2, Kilómetro 6, Kilómetro 18, Tonono, Pacará, las familias criollas de los parajes Bobadal, Sauzal, El Paraíso, Pozo Nuevo, Monteveo, El Arenal, “y las pequeñas comunidades que hay en los Kilómetros 12, 14 y 17y 20”. También ella elogió a Galarza, "es una mujer admirable, que se recibió de enfermera y decidió volver a su comunidad”, sostuvo antes de recordar que en ese pedido se incluía una heladera para preservar medicamentos.

“(La) desigualdad en materia de salud pública es un tema que lo venimos hablando en esta Cámara desde hace años”, terció Gladys Paredes (Más Salta), que es médica. Recordó que la sala de Pacará se hizo "en la época del cólera", en los años 90, y que "se vino abajo, tal vez por los mismos daños que le hizo la misma comunidad, sobre todo los jóvenes", y luego una empresa petrolera construyó otra.

“No tiene atención. No es solamente Pacará, son todas las comunidades que están alrededor, desde Bobadal, Sauzal, Monteveo, inclusive Tonono, donde no tienen atención médica", ratificó. “Evidentemente, en materia de salud pública nos falta mucho, si no empezamos de una vez con verdaderas respuestas” vamos a seguir escuchando proyectos y proyectos, lamentó.

Aero Club para aviones mineros

La Cámara Baja aprobó también un proyecto de declaración pidiendo que los vuelos sanitarios y los vinculados a la minería operen en el Aero Club para descomprimir de este modo el tránsito en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes.

Con este fin, también se pide que el gobierno de Salta asfalte la pista del Aero Club, obra que, se fundamenta en el proyecto de autoría de Juan Esteban Romero, "no solo beneficiaría al tráfico aéreo vinculado a la minería y los sanitarios, sino también a la actividad turística y comercial de la provincia, al permitir la llegada de más vuelos y la mejora en la conectividad aérea".

Por otro lado, se aprobó un proyecto de ley que propone declarar el 15 de junio como el “Día Provincial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”.



Y se aprobó, entre otras iniciativas, un proyecto de declaración para que la Dirección de Vialidad de Salta incorpore al nomenclador de rutas provinciales un camino vecinal que nace en el empalme de la ruta provincial 54, desde Las Dos Torres hasta las localidades La Puntana e Hito 1, en el municipio Santa Victoria Este, departamento Rivadavia. El autor de la iniciativa, Moisés Balderrama, contó que en épocas de lluvias, por desbordes de cañadas y arroyos y por la cantidad de barro que se genera, este camino se corta y quedan aisladas las comunidades criollas y originarias como La Puntana, Magdalena, Virgen del Carmen, Rincón del Tigre, Las Palmitas, La Puntana Chica, El Guayacán, El Quebrachal, El Bordo, La Puntana Nueva, 27 de Junio, Monte Carmelo y La Curvita. La inclusión en el nomenclador permitiría que Vialidad realice trabajos de mantenimiento del camino.