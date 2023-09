"Las entradas, yo tuve que comprar 9, asi que imaginate. Me gasté 900 mil y algo. Me cuesta como a todos mucho, pero yo no soy nadie para poner el precio de las entradas, yo por mí que vaya gratis la gente, ¿pero qué puedo hacer?", declaró Lionel Scaloni , DT de la selección argentina, en la conferencia de prensa de este miércoles, entre medio de las risas de los presentes.



Scaloni y la compra de entradas para el partido vs Ecuador

Como cada partido de la selección argentina en los últimos años, y más desde que es campeona del Mundo, la demanda de entradas para ver al equipo dirigido por Lionel Scaloni es enorme. Tanto la venta general, las exclusivas para AFA ID y el remanente se agotaron a las pocas horas de salir a la venta.

Incluso el propio Scaloni se refirió al tema al ser consultado por el precio de las entradas. "Las pago claro cómo no las voy a pagar, después si querés te muestro el recibo", respondió firme el entrenador tras ser consultado acerca de las 9 entradas que dijo haber comprado. "Las entradas, yo tuve que comprar 9, asi que imaginate. Me gasté 900 mil y algo. Me cuesta como a todos mucho, pero yo no soy nadie para poner el precio de las entradas, yo por mí que vaya gratis la gente, ¿pero qué puedo hacer?", sostuvo el oriundo de Pujato.

Argentina vs Ecuador: a qué hora juegan mañana y cómo ver por TV y online en vivo

Mañana jueves 7 de septiembre desde las 21 la selección argentina recibirá a su par de Ecuador en el Estadio Monumental por la fecha 1 de las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026. El encuentro será televisado por TyC Sports y TV Pública. Ambas señales televisivas pueden sintonizarse mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.



