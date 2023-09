“Heart on my Sleeve”, una canción creada por el usuario de TikTok “Ghostwriter977” con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), fue considerada para competir en los Premios Grammy 2023. El tema, que fue escrito y producido por el tiktoker, es interpretado por la estrella del rap Drake y el ídolo pop The Weeknd, pese a que los cantantes canadienses nunca prestaron realmente sus voces para hacer una colaboración musical.

“Ghostwriter977” es un misterioso usuario que para sus videos se cubre el cuerpo con una sábana y se pone lentes de sol para ocultar su identidad. Es también el responsable de esta creación lanzada al público de las redes en abril. A pesar de que las voces fueron unidas por computadora, para muchas personas resultó un gran dueto, y la canción no tardó en hacerse popular en las distintas redes sociales.

Así, llegó oficialmente y con éxito a YouTube y a otras plataformas. Sin embargo, al poco tiempo fue borrada de todos lados. Se supone que por las presiones que ejerció el sello discográfico Universal Music Group. Desde entonces, algunos usuarios que descargaron la canción insisten en subirla a las mismas plataformas, pese a que, ocasionalmente, se las vuelven a bajar.

Cómo llegó la canción a ser nominada en los Grammys

El director ejecutivo de la Academia de la Grabación de Estados Unidos, Harvey Manson Jr, no fue ajeno a este fenómeno. Se trata de la entidad que organiza los Premios Grammy.

Mason, en una entrevista en The New York Times, indicó que la canción creada por el tiktoker es "absolutamente elegible” para las categorías Mejor canción de rap y Mejor canción del año “porque fue escrita por un humano”.

En junio pasado, la Academia anunció una serie de cambios a las reglas de los Premios para demostrar una evolución y adaptación en la industria musical.

“La IA, o la música que contiene elementos creados por la IA, es absolutamente elegible para participar y ser considerada para la nominación al Grammy. Punto”, afirmó por entonces Mason. "Pero lo que va a pasar es que no le vamos a dar un Grammy o una nominación al Grammy a la porción de IA", sostuvo.

Sobre esto, explicó, si un programa de modelado de voz o IA interpreta la voz principal de una canción, la pista sería elegible en una categoría de composición de canciones, por ejemplo. Pero, no en una categoría de interpretación porque “lo que se está interpretando no es creación humana”.

Y agregó: "Por el contrario, si una canción fue cantada por un ser humano real en el estudio, e hizo toda la interpretación, pero la AI escribió la letra o la pista, la canción no sería elegible en una categoría de composición".

Cómo es la canción y en qué categorías podrá competir

De esta manera, “Heart on my Sleeve” podría ser elegida desde el punto de vista creativo por la producción y la letra, que es de autoría del usuario de TikTok "Ghostwriter977”.

Mason explicó a Variety que había hablado con el creador de la canción, quien recrea las voces de Drake y The Weeknd, y lo calificó de “muy progresista” y “creativo”.

“Desde mi perspectiva, este ha sido un ejercicio para él para tratar de establecer un diálogo y crear conciencia sobre las posibilidades y cuáles serán algunos de los baches”, sostuvo director ejecutivo de la Academia de la Grabación. "Mi sensación es que entendió exactamente lo que estaba haciendo; sabía que esto iba a ser controvertido", concluyó.