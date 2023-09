El plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto del Senado reanudó el debate sobre la media sanción de la Cámara baja que modifica la actual ley de alquileres. El texto que impulsó la oposición en Diputados –que reduce el tiempo de los contratos a dos años, con indexación cada cuatro meses– no consigue el respaldo mayoritario entre los senadores, quienes proponen modificar varios puntos medulares de la iniciativa, lo que devolvería el proyecto a la Cámara baja. Este miércoles expusieron ante los legisladores representantes de colegios inmobiliarios, de asociaciones de propietarios, martilleros públicos y desarrolladores urbanos que reclamaron “celeridad y urgencia” para sacar una ley “equilibrada y justa”, aunque varios de ellos se manifestaron a favor del proyecto opositor. Este jueves expondrán las organizaciones que nuclean a los inquilinos.

Nada aún está definido y la pulseada se dirime ahora en el Senado. Allí, Juntos por el Cambio (JxC) no consigue la mayoría que pactó en la Cámara baja con el grueso de la oposición, a la que aportaron los libertarios de Javier Milei, el Interbloque Federal y otros bloques menores –con la excepción del Frente de Izquierda– para imponer su proyecto. Al igual que en Diputados, ni Frente de Todos (FdT) ni JxC tienen quórum propio en el Senado para imponer sus iniciativas. Pero la conformación del Senado hace que un solo bloque pueda inclinar la balanza en la disputa entre las dos principales bancadas: el bloque Unidad Federal (UF) que reúne a cinco legisladores de diferentes provincias y alineamientos políticos.

Mientras JxC insiste en convertir en ley la media sanción de la Cámara baja, el FdT no se resigna a entregar dos ejes de la actual ley: la duración de tres años para los contratos de alquileres domiciliarios y, en especial, el índice de actualización, un mix entre inflación y salarios para sostener una relación más equilibrada entre propietarios e inquilinos.

Por su lado, los federales consideran que hay que introducir cambios al proyecto. "En Unidad Federal venimos escuchando distintas posiciones y creemos que son discutibles. No vamos a acompañar la ley tal como se aprobó en Diputados. Somos respetuosos de las opiniones de cada uno, pero estamos discutiendo", dijo el jujeño Guillermo Snopek, que preside la bancada. "Algunos consideran que hay que armar una bolsa de índices", dijo Snopek sobre la actualización de los alquileres, en una entrevista con Futurock. "En el proyecto aprobado hay un índice que no está atado al salario", agregó, y consideró que hoy en día "quien alquila está atado a su sueldo, mientras que el comerciante no".

Pero no todos piensan lo mismo entre los federales. Snopek contó que la senadora cordobesa Alejandra Vigo –esposa del gobernador Juan Schiaretti– "hizo algunas declaraciones en las que acompañaría a JxC", pero aclaró que el debate interno aún está abierto.

La pulseada

El plenario de comisiones que encabezaron los oficialistas Daniel Bensusán (Legislación General) y Ricardo Guerra (Presupuesto) incorporó al debate la media sanción de Diputados y también otros proyectos presentados en el Senado: los de la riojana Clara Vega (propone contratos de dos años para habitar, tres para comercializar y ajuste cada 6 meses), la misionera Magdalena Solari Quintana (precisa que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el radical riojano Julio Martínez (dos años con prórroga por solo uno más), el misionero Maurice Closs (ajuste anual) y la radical santafesina Carolina Losada (propone la derogación de la norma).

En el Salón Arturo Illia del Senado, también volvió a repetirse la disputa entre los dos interbloques mayoritarios. La tensión comenzó cuando Anabel Fernández Sagasti (FdT) interrogó a uno de los expositores, Emilio Caravaca Pazos, de la Federación Inmobiliaria, sobre los alquileres temporarios y los pagos por adelantado de las locaciones en la actual ley de alquileres. La senadora mendocina consideró que el expositor era esquivo en sus respuestas, en lo que coincidió el fueguino Matías Rodríguez (FdT). Desde JxC, los radicales Luis Naidenoff y Julio Martínez les recriminaron el tono de interpelación a los invitados.

De un lado del mostrador

Los expositores fueron todos representantes de propietarios y actores del mercado. “A través de un centro de estadísticas e inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47 por ciento de inmuebles retirados del mercado. Lo cual ha provocado lo que ocurre con la oferta y demanda”, alertó Virginia Manzotti, del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios. Caravaca Pazos cuestionó la actual duración de los contratos: “La ley no lo exige, pero con la modificación sobre esos dos puntos y un debate sobre los demás, podríamos a llegar a tener una mejoría del mercado o un camino hacia el equilibrio en un mercado que está totalmente desequilibrado. Sería un paliativo a corto plazo”, opinó.

Claudio Vodanovich secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, fue el último expositor: “Hoy el mercado inmobiliario está paralizado porque no hay una definición. Si me preguntan si esta sanción que viene de Diputados soluciona la situación inmediata de las familias argentinas, les digo que sí. Y no digo que es la mejor ley, se puede perfeccionar”, sostuvo ante los senadores. Vodanovich también abogó para que el Estado venda sus terrenos para fomentar la construcción de viviendas a través del cuestionado método de Participación Pública Privada (PPP).

Hoy será el turno de que las asociaciones de inquilinos expongan ante los senadores.