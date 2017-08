Los trabajadores de la línea C de subterráneos liberaron a las cinco de la mañana los molinetes de la estación cabecera de Constitución en reclamo de que se reviertan las "precarias condiciones de seguridad e higiene". La protesta no altera el funcionamiento del servicio y se mantendrá hasta las diez.

Néstor Piris, delegado gremial de esa línea, explicó que el “reclamo a la empresa Metrovías y al Gobierno de la Ciudad no solo abarca la seguridad e higiene del trabajador sino también del usuario”. En ese sentido, explicó que “las formaciones que no se encuentran en buen estado y trae incidentes como el de ayer que por suerte no produjo víctimas".

El incidente al que hizo referencia Piris ocurrió ayer poco después del mediodía, cuando un desperfecto en el tendido eléctrico de 1500 voltios que transmite la energía a los trenes a la entrada de la estación Moreno obligó a evacuar formaciones. Metrovías negó que se tratara de un principio de incendio y minimizó el hecho. El “fogonazo”, como lo definió la empresa provocó la suspensión del servicio hasta pasadas las cinco de la tarde.

La lista de reclamos de los trabajadores por las condiciones laborales incluye cables expuestos, instalaciones precarias, filtraciones sobre materiales eléctricos, mobiliarios deficientes, entre otros que se detallan en un comunicado.

Piris no descartó que la apertura de molinetes se repita esta tarde.