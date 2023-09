La Secretaría Penal del Juzgado Federal de Junin, provincia de Buenos Aires, aplicó una multa de un dólar a una persona que compró 14.450 dólares más de lo que permitía la ley. "A partir del domingo 1 de septiembre de 2019, se estableció que las personas humanas no podían comprar más de diez mil dólares norteamericanos (10.000 dólares) al mes para atesoramiento", dice la sentencia. La persona demandada, sin embargo, compró 24.450 dólares.

"Sus argumentos en cuanto a que '... no tuvo conocimiento de la prohibición dispuesta por la Comunicaciones del BCRA', no puede tomarse por cierto. Al efectuar las operaciones de cambio a través del ‘home banking’, firmó electrónicamente una declaración jurada por la que se comprometía a no adquirir más del equivalente al tope de 10 mil dólares por mes en ninguna entidad del sistema financiero (...). Realizó diferentes operaciones de cambio, cada una de ellas dentro del límite permitido, con tres entidades financieras distintas (Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco de la Nación Argentina), aprovechando los defectos iniciales de puesta en vigencia de la medida, ya que la maniobra no fue inicialmente detectada por el sistema de interconexión bancaria, debido a la demora en adaptar los sistemas informáticos. Así logró obtener 14.450 dólares de manera ilegal", sigue el juez. La persona devolvió los dólares adquiridos en exceso, pero 17 meses después de cometida la infracción. La "multa" que le aplicaron fue de apenas un dólar.