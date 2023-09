En el marco de las elecciones provinciales, la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe presentó datos sobre la iniciativa “Diálogos entre los feminismos y diversidades con candidatas/os/es”. Según destacaron, en el último tiempo se lograron "importantes leyes y hay deudas que persisten". Ante ello, buscan "que las normativas y las instituciones se consoliden como política de Estado, con enfoque de derechos, que fortalezcan y mejoren las ya existentes para mujeres y disidencias". Y advirtieron: "Estamos alertas y decididas en defensa de los derechos conquistados y a conquistar". De 22 correos enviados, solo nueve fueron respondidos.

"La iniciativa surgió en mayo para visibilizar la agenda y teniendo en cuenta que el movimiento logró en estos meses importantes leyes y que hay deudas que persisten. En ese sentido el 3 de junio hubo talleres con temáticas para avanzar en diferentes ejes como la ESI, violencias, justicia y poder judicial, salud sexual, hábitat y feminismo, trabajos de cuidado, y a partir de las producciones de estos talleres decidimos caminar hacia un diálogo con candidatas y candidatos", señaló Andrea Luna, integrante de la Mesa.

Para el diálogo, enviaron 22 correos a candidatos y candidatas. "Lo primero que tenemos que mencionar es que no son accesibles los datos para comunicación y es para mencionar porque la ciudadanía necesita canales de contacto. Además, enviamos en dos oportunidades los correos porque no obteníamos respuestas". Tras ello, indicó que celebraron "la respuesta de nueve de esos correos", y mencionó que fueron los de la candidata a la gobernación, Carla Deiana; candidatos a diputados Carlos Del Frade, Omar Perotti y Rubén Giustiniani; a intendentes, por la ciudad de Santa Fe, Ignacio Martínez Kerz, Federico Fulini; a concejales de esa ciudad Guillermo Jerez; Pablo Landó, Violeta Quiroz; mientras que "no se obtuvieron respuestas de 13 correos enviados", en relación al resto de candidatos: "A gobernador: Marcelo Lewandoski y Maximiliano Pullaro; a senadores: Saúl Perman, Fernando Armas Belavi; Marco Antonio Castelló; Julio Garibaldi; a diputadxs: Juan Argañaraz, Amalia Granata; Clara García; a Intendente: Juan Pablo Poletti; a concejales: Ignacio Laurenti, Silvina Cian".

En relación a las respuestas, indicaron que se hicieron "presentaciones que acordaban, como las relacionadas al reconocimiento salarial de trabajos de cuidados y socio-sanitarios; la continuidad y profundización de la Ley Micaela; la necesidad de tener una Ley ESI Provincial y dispositivos de ESI Comunitaria; y el patrocinio gratuito en la justicia, para mujeres y disidencias, entre los acuerdos que se encontraron en las respuestas de candidates". Además, destacaron: "Hubo varias propuestas y vimos que dentro de esas propuestas hay muchas que fueron presentadas, porque hay candidates que están en mandato, pero que no avanzaron o están paradas", planteó Luna.

Al mismo tiempo habló de un contexto nacional "de mucha virulencia, hostigamiento y vulneración a lo que fueron las conquistas del movimiento feminista y disidente, por eso también planteamos la acción en el marco de los 40 años de democracia".

Según indicaron desde NUM Santa Fe, la acción "pretende iniciar diálogos que generen ideas que luego se puedan proyectar en políticas públicas eficaces para llegar a una sociedad más justa, equitativa e igualitaria".