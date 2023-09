La dirigencia de Newell’s posterga la venta de Juan Sforza para fin de año. El volante leproso tiene ofertas de España, Italia y Brasil. Su cotización crece con el paso de los partidos y en el parque Independencia rechazaron propuestas para hacer un mejor negocio a fin de año. Porque hay expectativas de que su venta sirva para iniciar los ambiciosos trabajos de remodelación en el Coloso del Parque. “Si llegan los permisos creemos que en diciembre empezamos con las obras”, adelantó a Rosario/12 un colaborador del presidente Ignacio Astore.

Sforza es un jugador de condiciones notables pero que no tiene tanta visibilidad ante el simpatizante si no se presta atención a su desempeño. Es un volante que no falla en los pases, recupera más que nadie y organiza el juego con su rol. Su presencia en el equipo de Heinze es clave. En su ausencia la Lepra nunca encontró buenos rendimientos. Y en Europa está su destino. Equipos de Italia y España preguntaron condiciones por su ficha. En Brasil lo quiere Flamengo.

En el parque Independencia lo cotizaron en seis millones de dólares el mes pasado. Pero por esos billetes ahora no se va. “Decidimos que se quede porque está en permanente crecimiento. Creemos que hoy vale mucho más”, confió un colaborador del presidente Astore. Su cotización aumentó además por su reciente convocatoria a la selección juvenil Sub 23 que se prepara para disputar en enero el preolímpico. Sforza es una pieza relevante en el equipo de Javier Mascherano.

Pero en el parque Independencia la decisión de conservar el pase de Sforza tiene como objetivo colateral que su futura transferencia permita obtener recursos para iniciar los trabajos de remodelación en la tribuna que da a espaldas al Palomar en el Coloso. La refacción integral del estadio, tribunas, accesos y nuevos espacios, está planificado en tres etapas.

La primera de ellas se quiere comenzar a fin de año y está organizada de manera tal que no le impida al primer equipo resignar la localía. Hoy la dirigencia gestiona los permisos municipales y para eso ya se formalizaron convenios de pago por diferentes deudas que tenía el club con el municipio. Astore está obsesionado con ser el presidente que de inicio a la remodelación del estadio. Le quedan dos años de gestión y por eso todos los esfuerzos apuntan a diciembre para iniciar los trabajos.