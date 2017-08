Roberto Ahuad era el embajador argentino en Siria en 2011, cuando el entonces canciller Héctor Timerman visitó aquel país para reunirse con el presidente Bashar Al Assad, en Alepo. Ese viaje fue utilizado por el fallecido fiscal Alberto Nisman, y ahora por quienes pretenden reflotar su denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner, como prueba de un supuesto pacto para garantizar la impunidad de los iraníes acusados de cometer el atentado en la AMIA, ya que Timerman, durante aquel viaje, se habría reunido en secreto con el embajador de Irán, Alí Akbar Salehi. Hasta hoy, el sustento de aquella afirmación era la declaración de Ahuad ante el fiscal Gerardo Pollicita, que fue reflotada por Clarín y otros medios oficialistas en pleno reinicio de la campaña electoral.

Sin embargo, Ahuad desmintió gran parte de las afirmaciones filtradas por Pollicita. Lo hizo en el programa de Radio Mitre que conduce Marcelo Longobardi: “No puedo confirmar lo que yo no sé. Han puesto en mi boca cosas que yo no dije”, señaló cuando el periodista le citó un pasaje de su supuesta declaración: "El ex embajador argentino en Damasco que es usted, reveló ante la justicia que el canciller Timerman mantuvo un encuentro reservado con el canciller iraní en Apelo en el 2011".

"No, no surge de la declaración. No es mi declaración porque no es la verdad. Yo no pude confirmar eso porque no estuve en la reunión, no participé y no estuve informado. Lo mantuvo en secreto el canciller. Será él el que tenga que explicar el por qué. Lo que transmití fueron trascendidos", insistió Ahuad.

De esta manera, quedó al descubierto el débil sustento de la denuncia que involucra también al ex canciller, a quien se lo acusa de mantener en secreto aquel viaje a Alepo, que consignó la propia agencia oficial de noticias, Télam. Al respecto, el ex embajador en Siria relató que al día siguiente de la reunión de cancilleres en Damasco, Timerman le transmitió que “tenía una reunión sin especificarme dónde ni con qué objetivo”. “Nos trasladamos con los vehículos oficiales al aeropuerto militar. Lo vi abordar un avión. Luego lo fuimos a buscar y lo trasladamos de vuelta a Damasco. Esto es lo que yo tengo certeza que pasó".

Sin embargo, tal como consignó Página/12 fue el propio Ahuad quien firmó el cable diplomático CA EASIR 010042 2001, del 25 d enero de 2011, en el que relata en detalle el viaje del canciller a Alepo, donde Timerman se reunió con Al Assad, en su residencia de invierno, para hablar sobre el conflicto de Malvinas, la parálisis del proceso de paz entre Israel y los países árabes, el armado de una cumbre árabe-latinoamericana, en Perú, y la evolución de la comunidad siria de la Argentina. La información, de hecho, fue difundida por Télam.

Ahuad reconoció que hizo mención a la supuesta reunión entre Timerman y Salehi en su declaración ante Pollicita porque le “pareció que debía transmitirlo” a pesar de que son “son dichos, comentarios” de los que no tiene “certeza absoluta”.